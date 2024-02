Siguen los asesinatos contra la familia Monreal

Si se comprueba que el dinero enviado a esos países es mío, lo dono a DIF, enfatiza de manera segura el líder priísta

ILDEFONSO PEREYRA

Ante los señalamientos de Samuel García durante su conferencia matutina, Paco Cienfuegos publicó un video a través de sus redes sociales como respuesta.

Durante el mensaje emitido, el líder priísta hizo énfasis en los 28 minutos que el Ejecutivo le dedicó durante su atención a medios, 28 minutos en lugar de enfocarse en resolver las crisis actuales que aquejan al Estado.

Sumado a esto, Cienfuegos envió un mensaje a García Sepúlveda, exhortándolo a comprobar dichas transacciones bancarias.

“En resumen, Samuel, si una sola transferencia de esas empresas a los países que dices que se hicieron se comprueba que son mías, te la regalo, se la regalo al DIF Capullos para todos los niños, no únicamente para los consentidos y para que se construyan más centros lactarios en todos los municipios”, advierte.

‘EL MIEDO NO ANDA EN BURRO’

Cienfuegos Martínez aprovechó para recordarle al gobernador sobre el amparo que promovió para evitar ser aprehendido por las carpetas de investigación que tiene abiertas en la FGR.

“Eres un corrupto, un mentiroso y aparte borracho, tú y el candidato a la Presidencia que no es Samuel, porque también nos pusiste en la burla de todo el país. Yo no soy la persona que ha promovido amparos, le recuerdo a todo Nuevo León que Samuel García promovió un amparo contra una orden de aprehensión para él, para su esposa, para su cuñada, para sus papás, para sus suegros, para su gabinete entero, el miedo no anda en burro, imagínate, yo cero amparos, trabajando de la mano de la gente, poniéndome en los zapatos de la gente y no poniendo de moda unos tenis.