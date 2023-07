Si ya está arreglado, para qué hacer una simulación o farsa: Monreal a Ebrard

‘Ya no es hora’ para amagar con salirse de Morena si no le favorecen las encuestas, expresa el senador con licencia

SABÁS HERNÁNDEZ

Ricardo Monreal Ávila reveló que las reglas para definir a quien coordinará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación se consensuaron entre los cuatro aspirantes de Morena: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y él mismo.

El político zacatecano sostuvo qué honrará su palabra y reconocerá los resultados que arrojen las encuestas qué realizará el partido.

Señala que como políticos demócratas deben demostrar congruencia, pues “ya no es hora” para amagar con salirse del movimiento si no le favorecen las preferencias.

En conferencia de prensa realizada en Puerto Vallarta, Jalisco, recordó que quienes participan en el proceso interno aceptaron las reglas, por lo que deben respetarlas.

Entre ellas, informó, están no realizar debates, no ofender ni hablar mal de los demás aspirantes, las cinco encuestas y la renuncia a los cargos públicos o la licencia los cargos de elección popular.

“Lo digo con toda seriedad y sensatez, voy a honrar mi palabra, ya pasó la hora de decir me voy, ya no, porque los demócratas también tenemos que demostrar congruencia”, expresa el senador con licencia.

Además, Ricardo Monreal afirmó que él no ha descansado ni solo día desde que inició los recorridos por todo el país, pues no se trata de un proceso simulado.

“Si yo pensara que todo está arreglado para qué simular, para qué hacerles perder el tiempo y para qué generar una simulación o una actitud que pueda caer incluso en farsa”.

Subrayó qué es necesario mantener la unidad del movimiento, por lo que no se dará por vencido antes y recorrerá el país hasta donde le alcance.

Por ello, reiteró que en caso de que no le favorezcan los resultados ayudará a Morena a ratificar el triunfo de 2018, pero si no es así regresará a impartir clases en la UNAM, “pues no tengo ningún problema ni tampoco ambición personal”.