Sheinbaum, ¡Colegio Rébsamen no se olvida!

En la tragedia en que murieron 19 niños y 7 adultos, culpan a Claudia -entonces alcaldesa de Tlalpan- de la caída del colegio por permitir que funcionara de forma irregular

ILDEFONSO PEREYRA

En el marco del 19 de septiembre, día en que se recuerda la tragedia sufrida por los sismos de 1985 y de 2017, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados debatieron la responsabilidad de Claudia Sheinbaum en el derrumbe del Colegio Rébsamen en el temblor de 2017, en el que murieron 19 niños y siete adultos.

Diputados de oposición responsabilizaron a Sheinbaum, ex alcaldesa en Tlalpan, como la autoridad omisa sobre la clausura del colegio, que tenía un piso extra y que significó un sobrepeso para la estructura de la escuela.

En tanto, legisladores del bloque mayoritario, culparon al entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Marcelino Castañeda, del PRD, afirmó que fue Sheinbaum la culpable de la caída del colegio, por dejar que funcionara en forma irregular.

“La corrupción es un cáncer que cuesta vidas humanas. El Rébsamen no se olvida, a seis años solo hay chivos expiatorios. La culpabilidad se trasladó a personas no culpables; no hay castigo a los verdaderos culpables.

“En el caso Rébsamen no se hagan bolas, la culpable es Claudia Sheinbaum; ojalá ahora en su campaña sepa explicar a la ciudadanía la razón por qué dejó operar sin permiso a un colegio y nada hizo por evitar esta tragedia”, manifestó el perredista.

El priísta Xavier González Xirión también recordó que en 2017 los sismos ocurridos dejaron destrucción, desolación y muerte en la ciudad de México.

“Especialmente recordamos, por ser triste y dramático, el derrumbe del Colegio Rébsamen, en Tlalpan, con tristeza y amargura, recordamos que, por actos claros de corrupción en la alcaldía, a cargo de quien hoy pretende ser presidente del país, murieron una veintena de personas, en su mayoría, niños, a quienes se les cortó de tajo, lo que sería una larga vida de alegrías”, acusó.

Afirmó que lo fácil fue culpar a la dueña del colegio, con castigos llamativos, pero sin tocar a personajes mayores y sin deslindar la “segura” responsabilidad y la “muy posible” culpabilidad de quien recibió un bastón de mando en días recientes.

Manifestó que la impunidad gozada en un acto de corrupción y que dejó consecuencias de muerte con el Colegio Rébsamen, permitió que después Sheinbaum fuera también responsable en otro hecho que dejó muertes, como el derrumbe en la Línea 12 del Metro.

Agregó que ahora, con “impunidad rampante”, México atestiguó desvío de recursos para promover la imagen de Sheinbaum, por ser la favorita en Palacio Nacional para la candidatura presidencial.

“Hoy recordamos a los muertos en el Colegio Rébsamen y en nuestro interior los capitalinos también recordamos a Claudia Sheinbaum Pardo como alcaldesa de Tlalpan cuando cayó el Rébsamen y como jefa de Gobierno cuando cayó la Línea 12”, remarcó.

La diputada Diana María Teresa Lara, del PAN, dijo que es inhumano lucrar con el dolor de las familias.

“No queremos volver a ver historias como del Rébsamen, no queremos volver a ver a gobernantes que se lavan las manos ante las tragedias.

“La omisión en el deber también es negligencia y lamentablemente la negligencia es criminal. La más grande lección del 19 de septiembre es que la corrupción mata, nunca más gobiernos que nos den la espalda, nunca más gobiernos que abandonen a sus ciudadanos”, demandó.

FUE MANCERA: MAYORÍA MORENISTA

Los legisladores del bloque de mayoría apenas entraron a defender a Sheinbaum.

El diputado de Morena Arturo Hernández Tapia culpó a Miguel Ángel Mancera, entonces Jefe de Gobierno.

“Los dictámenes (de Protección Civil) del colegio fueron aprobados por su aliado, el jefe de Gobierno Mancera”, aseguró.

Lilia Aguilar, del PT, agregó en tribuna que con errores de Protección Civil le quieren echar la culpa a Claudia Sheinbaum por las muertes del Rébsamen.

“Es una vileza y además fue el PRD”, dijo al asegurar que en el pasado gobierno hubo cochupos en la construcción de muchos edificios.

Aguilar afirmó que en la oposición le tienen miedo a Claudia Sheinbaum porque es una coordinadora “de verdad”, que no fue electa a “dedazo”, no como Xóchitl Gálvez.