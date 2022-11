Se requiere de aliados para construir la nueva historia del Edomex: Alejandra del Moral

Mejor que se pongan a trabajar la mandataria capitalina y la gobernadora de Campeche, expresa el líder de los senadores morenistas

JOVIRA

Luego de que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, afirmara que los Monreal tienen 48 propiedades entre casas y ranchos, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que su margen de dignidad se agota y que la ruptura “depende de ellos”.

“Cada vez más se agota el espacio de dignidad. En diciembre platicamos, si Dios nos permite la vida”, expresó en conferencia de prensa.

Con este “tipo de divisiones y purgas”, advirtió Monreal, Morena está a un paso de la disolución.

“Pero en esta guerra no me voy a dejar. Hay intereses muy fuertes tratando de que me vaya, pero ni me van a someter ni me van a doblegar”, aseguró.

De Sansores, el político zacatecano dijo que no aceptará ni una sola de sus mentiras y basuras, las cuales son recicladas.

De Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y a quien atribuye la embestida de Sansores, Monreal aseguró que le ganará.

“No voy a aceptar que Claudia esté moviendo sus piezas en mi contra. Mientras se dedican a defenestrarme, Campeche y la Ciudad de México se están deteriorando”, consideró.

‘LAYDA PIENSA QUE SHEINBAUM TIENE EL PODER PARA PROTEGERLA’

Sansores obtiene el efecto contrario al que busca, pues daña más a su jefa, Claudia Sheinbaum, con los ataques en mi contra, afirmó al defenderse de lo que consideró una infamia.

“Layda se exhibe como una funcionaria que viola la ley y carece de escrúpulos”, añade.

Layda se confía, piensa que la jefa de Gobierno de CDMX tiene el poder para protegerla de la justicia federal, como lo hace en la Ciudad de México, en donde no han procedido en su contra, a pesar de las denuncias por sus malos manejos en su paso por Álvaro Obregón.

Insistió en que Sansores ha cometido tres delitos: difusión, peculado y violación a la suspensión dictada por un juez, porque es desacato a un ordenamiento a la autoridad judicial.

Afirma que no existe dificultad alguna en este proceso contra Layda, porque las pruebas son claras. Insistirá y esperará prudentemente a que la Fiscalía concluya la investigación.

Es más, afirmó que Layda Sansores no tiene escapatoria. Los delitos que cometió obligan a que sea separada del cargo.