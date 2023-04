Se avecinan ‘tiempos de persecución’: Lorenzo Córdova

Dura respuesta del senador morenista a Germán Martínez * Preocupa al zacatecano que el insulto, la mentira y la difamación desplacen a la razón en el Senado * Falso que haya sugerido a Yadira Ortega ampararse ante el veto presidencial como comisionada del INAI

Es totalmente falso que yo haya instruido a una de las aspirantes a comisionada del INAI a que promoviera un amparo. No puedo admitir de ninguna manera, que yo use chicanadas, no lo acepto, soy un hombre honorable, íntegro.

Así respondió desde la tribuna del Senado de la República Ricardo Monreal, luego de que Germán Martínez acusara al coordinador de Morena de aconsejar a Yadira Ortega de ampararse ante el veto presidencial de su nombramiento.

No puedo admitir de ninguna manera, que yo use chicanadas. No lo acepto, no lo admito. Soy un hombre honorable y no voy a admitir ninguna de esas expresiones bajas que por el egocentrismo siempre quieren la nota fácil, las ocho columnas, subrayó.

Antes, dijo que cuando un parlamentario está ausente, los cánones, al menos que yo tengo desde hace 30 años de ser parlamentario, es esperar a la persona para debatir con altura, no con actitudes porriles, viscerales y cobardes.

Y es que Monreal estaba ausente cuando Germán Martínez hizo alusión a él.

Monreal Ávila señaló que no admite esas expresiones “y me parece totalmente fuera de lugar este tipo de excesos, de abruptos que ya se han hecho parte de la costumbre de este órgano legislativo.

“No lo voy a aceptar, defiendo mi honorabilidad, defiendo mi pasión, defiendo mi coherencia y defiendo mi integridad”, remarcó.

Y no sólo eso: “Advierto que doy clases en la UNAM, tengo horas frente a grupo en la División de Estudios de Postgrado y cuando me preguntaron qué va a pasar con el INAI, y desde el punto de vista académico, dije: ‘Hay dos vías, una que haya un arreglo con los grupos parlamentarios y la otra, que acudan a la vía de la protección de sus derechos, por la vía del amparo’. Así lo dije a mis alumnos”.

Ricardo Monreal relató todo el proceso legislativo que se ha realizado en torno al nombramiento de los comisionados que fueron vetados por el Ejecutivo federal y el proceso para una nueva elección de los mismos.

“Siempre dije, hay que cuidar la función, no las personas. La función de la Institución, que debe de situarnos por encima de cualquier otra circunstancia”, añade.

Finalmente, el legislador señaló que la decisión de quien y/o quienes pueden ser los candidatos que su grupo parlamentario apoye para que lleguen a los cargos de comisionados del INAI vacantes, es una decisión de todos y no de él.