¡Reportan abuso policial tras nueva disposición contra motocicletas!

“Un México reconciliado es imparable. Así nada nos puede detener. ¡Empecemos ya!”, expresa el presidente de la Jucopo del Senado

JOVIRA

La división social está desgarrando a nuestro país a pedazos, porque genera descalificaciones, enfrentamientos, polarización, una percepción de buenos y malos, de ricos y pobres, de morenos y güeros, y ese no es el México por el que luchamos para llegar al poder, afirmó Ricardo Monreal, quien llamó a la reconciliación nacional.

Convocó a resanar la fractura y la división. “Diluyamos la desconfianza y las descalificaciones que invaden el espacio entre nosotros. Y sin alejamiento de por medio, construyamos puentes para acercarnos. Donde antes había ruido, escuchemos nuestras voces”, añade.

Al presentar su proyecto de nación para el 2024, en la Arena México, el senador subrayó que no podemos lograr un México mejor, más fuerte y más justo, si estamos divididos. Un país que está en batalla contra sí mismo y cuyos habitantes luchan unos contra otros no puede avanzar, dijo.

Rodeado de miles de simpatizantes que se dieron cita desde las 10 de mañana en el coloso, señaló que la esencia de Morena era preocuparse por los demás y hacer algo por ellos.

“Era reivindicar el género humano, formar comunidad y construir ciudadanía. El propósito de Morena era luchar por el derecho de todas y todos los mexicanos a ser felices”, recordó.

Monreal Ávila sostuvo que haber logrado la victoria en 2018 implicaba trabajar por México siempre a partir de ese ideal y expresó que “nosotros seguimos defendiendo la esencia original de Morena. No nos hemos alejado de ella”.

En un mensaje emotivo, que en distintos momentos arrancó el aplauso de los simpatizantes, el legislador hizo hincapié en no somos ese México deformado por la división y el odio.

Somos, agregó, un pueblo de valores, de respeto, inteligencia, creatividad y de altura.

Y fue a más: “¡Que nada ni nadie nos achique!, ¡México es tanto, tanto más…! ¡Pongamos atención!, porque cuando crecen el odio, la división y los ataques verbales, se pierde de vista lo importante”, la esencia de lo que se quiere que es el bienestar.

Ricardo Monreal manifestó que la desigualdad que se vive en México puede ceder ante un fuerte desarrollo económico y ante la generación de empleos.

Reconciliar a México es asegurar que la injusticia que arrastramos en forma de desigualdad y pobreza se sanee con un Estado que no se limita a ayudar a las personas menos favorecidas, sino de cambiar las condiciones para eliminar la pobreza por medio del empleo y de oportunidades reales.

Destacó que reconciliación no se trata necesariamente de estar de acuerdo, ni de tener las mismas opiniones o convicciones políticas. Ni de ser iguales, “¡al contrario!”.

La reconciliación de la que hablamos aquí, apunto, es la materia prima con que se puede crear un México próspero y con justicia social; lograr un país donde se viva con igualdad y oportunidades, y donde el futuro deje de ser preocupante, para volverse a llenar de esperanza y de planes para disfrutar una vida mejor, precisó.

El senador aclaró que la reconciliación tiene que surgir de la colaboración entre las mexicanas y los mexicanos, el gobierno, la sociedad civil, los medios de comunicación y todos los partidos políticos. No hay voces que no serán escuchadas. No hay preocupaciones que queden fuera o propuestas que no se contemplen, admitió.

Un México reconciliado es imparable. Así nada nos puede detener. ¡Empecemos ya!, finalizó.