Policías caídos en balacera del Rosario serían ‘Deltas’ del ‘Jefe Máximo’

No quise profundizar en la diferencia porque no ayudaría al Presidente de la República, a la Cuarta Transformación y a nuestra causa, expresa el presidente de la Jucopo del Senado

POR JOVIRA

Con la promesa de que no dejará solos a las víctimas de abusos de autoridad en Veracruz, ni en cualquier parte del país, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, se muestra tranquilo por la decisión de haber disuelto la Comisión especial para investigar abuso de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz.

“Estoy muy tranquilo. Les quiero comentar que estoy realmente muy prudente, que asumo toda la responsabilidad de la decisión que tomamos sobre la Comisión. Para mí era muy importante o ser factor de división o ser factor de unidad: preferí ser factor de unidad”, indicó.

A través un video difundido en sus redes sociales, Monreal Ávila dejó en claro que como senador, y sin involucrar a su grupo parlamentario, seguirá luchando por la justicia en todos los estados, particularmente en Veracruz.

“Las víctimas, los encarcelados injustamente, los perseguidos deben de tener confianza de que no los vamos a dejar solos o solas. Vamos a actuar con inteligencia, con prudencia, porque lo que más importa es su libertad. Porque no podemos ser neutrales ni menos tibios frente a casos de justicia. Nos vamos a colocar siempre del lado de la justicia”, destacó.

Tras informar que sostuvo reuniones con los sectores económicos, con las cámaras empresariales y en el Congreso de Guerrero, en donde realizó un simulacro de Parlamento con los Jóvenes 10 por México, Monreal señaló que afina los detalles de la agenda que presentará durante la reunión plenaria que iniciará este sábado con la presencia del secretario de Gobernación, Adrián Augusto López.

Cabe recordar que Ricardo, a través de un mensaje de WhatsApp, informó a sus compañeros de bancada que la comisión especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violación al Estado de Derecho en Veracruz llegó a su fin.

En el mensaje, el coordinador morenista manifestó su respeto y afecto personal a los senadores y senadoras que se inconformaron públicamente con él, por haber promovido dicha comisión.

“Quiero expresarles que asumo con toda responsabilidad, seriedad y humildad, que es un grupo considerable de senadoras y senadores no me acompañó en esa decisión, por lo que no sería responsable de mi parte profundizar la diferencia que después podría provocar mayor división. No ayudaría al Presidente de la República, a la Cuarta Transformación y a nuestra causa”.



Monreal agregó que en su vida pública nunca le han acompañado la indiferencia, ni la ingratitud, por lo que seguiría en su lucha en favor de las víctimas de las injusticias, en especial de José Manuel del Río Virgen, como lo haría por cualquiera de sus compañeros de bancada o sus colaboradores.