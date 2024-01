Pese a la pandemia, el mercado inmobiliario se consolidó: Mauricio López

IBR Patrimonios cumple el sueño de muchos mexicanos * “Mucha gente hace el esfuerzo de poder comprar su casa, dónde vivir y hoy me complace mucho que a través de nuestro portafolios de inversión hemos llegado a esa gente que lucha por cumplir sus sueños”, expresa el CEO de la empresa inmobiliaria

JESÚS VIRA

Como ustedes recordarán, en la edición pasada de su Revista IMPACTO hablamos de la importancia del sector inmobiliario para el crecimiento económico del país, dado que representa el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, equivalente a 2.4 billones de pesos.

Nos dimos a la tarea de ahondar más sobre este asunto y nadie mejor que Mauricio Omar López Núñez, CEO de IBR Patrimonios, quien posee una experiencia de 17 años en el ramo…. ¡toda una vida en el mercado inmobiliario!

Dado que se nos quedó mucho tintero en el papel, aquí está la segunda parte de la charla con Mauricio López, en donde nos abordará sus orígenes, su pasión por la inmobiliaria y los retos por venir en su empresa, entre otros temas.

—¿A qué se dedicaban tus padres?

“Mi padre fue herrero, trabajaba por su cuenta, y mi madre hacía de todo un poco y después se dedicó al hogar.

“En su momento, cuando yo estaba más chico, se hacía de todo para cumplir en casa, por lo que como se darán cuenta venimos de una familia humilde, con muchas necesidades y es ahí donde emprendemos en el mundo inmobiliario”.

—¿Venir de abajo te hizo mejor persona?

“Definitivamente. Creo que todas las personas que vienen de abajo traemos un objetivo muy claro y no lo perdemos de vista pese a cualquier situación; eso me ha llevado a valorar muchas cosas y ubicarme para poner los pies sobre la tierra y creo que ese ha sido un elemento importante en mi vida.

“Mucha gente me ha preguntado cuál ha sido el éxito de nosotros y yo le atribuyo a no tener nada, dado que yo no tenía nada comparado con otros niños de mi edad, como otros muchachos lo tenían todo, a mí me tocó trabajar; tener únicamente lo indispensable fue lo que más me motivó a lograr nuestro objetivo, entonces esa es la parte que me gusta y sí, definitivamente, le atribuyo mucho a dicha causa”.

—¿En qué año se constituyó IBR Patrimonios?

“Nosotros empezamos a hacer nuestra empresa de manera comercial cuando empezamos a comprar inmuebles para la compraventa; decidimos constituirla por el tema fiscal y fue en abril de 2015 cuando nació esta empresa.

“Ya va para una década, sin embargo, ya veníamos operando desde antes con un nombre comercial, pero constituida oficialmente fue en 2015”.

—¿Por qué el nombre de IBR Patrimonios?

“Fue una plática entre mi hermano y yo. Queríamos un nombre fuerte, un nombre consolidado, y difícil de olvidar. Sus siglas IBR es Inversión Bienes Raíces, lo veíamos duro, nos gustó y decidimos agregarle Patrimonios hablando en términos generales a todo lo que tiene que ver con un patrimonio familiar. Se nos ocurrió a los dos, empezamos a intercambiar ideas y así fue como nació el nombre de la empresa”.

—Se han consolidado con el paso de los años.

“Sí, definitivamente; te mentiría si te digo que todo ha sido miel sobre hojuelas. Yo creo que toda empresa exitosa ha tenido complicaciones en sus primeros 5 años de vida, obviamente empiezas a meterte y adentrarte también, pero así como va subiendo de nivel, también existe donde tú adquieres más compromisos, más obligaciones e incluso deudas, pero hemos ido creciendo, hemos crecido bastante, afortunadamente con el objetivo logrado, pero no ha sido como todo mundo lo pinta, como si fuera sencillo.

“Hoy estamos consolidados, pero sí, afortunadamente, cada año hemos cumplido nuestra meta, cada año nos trazamos un objetivo y siempre lo hemos logrado, por eso hoy hemos llegado aquí donde estamos”.

—¿Cómo cierra el año IBR Patrimonios en 2023?

“Bueno, como les comentaba, una de las actividades de la empresa es la compra y venta de inmuebles. Quiero platicarles que, dentro de las financieras, pues también tienen a sus clientes élite, ha sido definitivamente uno de nuestros mejores años, pese a que venimos de una situación de la pandemia, donde muchas empresas se reservan, pero nosotros decidimos ‘arriesgar o morir’.

“Hemos sido una empresa que le ha apostado y que sacó recursos propios a través de la gente que colabora con nosotros, nuestros inversionistas. Tuvimos la oportunidad de comprar un portafolios de 158 inmuebles, hoy ya estamos dentro de las empresas que compran un volumen de esa magnitud a nivel nacional y hoy en día estamos reconocidos por algunas instituciones financieras… y la verdad es que estamos cerrando un 2023 bastante interesante, con un portafolios de casi 200 inmuebles en inventario propios, algo que también no lo teníamos tan presente; la verdad, tuvimos la oportunidad y se dio, por lo que cerramos de buena manera el 2023”.

—¿Hasta qué parte de la República cubre IBR Patrimonios?

“Actualmente tenemos presencia en Mérida. No olvidar que Yucatán es un estado que está creciendo mucho, por lo que ahí tenemos un proyecto propio, es un desarrollo de 120 lotes residenciales llamado EncanToo Residencial.

“Nosotros vamos a desarrollar toda la parte de exterior, barda perimetral, accesos controlados, calles, casa-club, parques y demás.

“Actualmente todos nuestros activos están en el Estado de México, por lo que en el país estamos en Yucatán y Área Metropolitana del Valle de México”.

—¿El reto de IBR Patrimonios para este 2024?

“Venimos trabajando en un proyecto muy ambicioso, traemos algo muy interesante, ya que se ha sumado gente con mucha capacidad y hoy a través de este proyecto buscamos abarcar algunas ciudades a través de colaboradores que les vamos a enseñar nuestro mismo modelo de negocio, para crecer y que nos vaya muy bien a todos.

“A través de este plan esperamos tener presencia en Guadalajara, Tijuana, Monterrey y ya próximamente en Morelia, Michoacán, en materia de vivienda y un proyecto Eco Turístico en Puebla, una ciudad en donde pretendemos tener presencia”.

—¿Qué representa para ti IBR Patrimonios?

“Para mí es pasión, amor, dolor, tristeza, eso es lo que significa para mí y definitivamente lo englobo en amor, mucho amor. Nos ha costado, lo amamos, por lo que para mí es amor”.

—¿La misión para el año que inicia?

“La misión es seguir avanzado, sumando oportunidades a nuestra industria y seguirla posicionando. También queremos seguir cambiando vidas, porque realmente eso es lo que hacemos”.

—Le cumplen el sueño a los que buscan un hogar.

“Mucha gente hace el esfuerzo de poder comprar su casa, dónde vivir y hoy me complace mucho que a través de nuestro portafolios de inversión hemos llegado a esa gente que lucha por cumplir sus sueños”.

—Definitivamente el venir de abajo te hizo mejor persona.

“El venir de abajo o de arriba no define tu persona, la verdad es que la felicidad de la gente me complace y me siento una persona bendecida.

“Además tengo una bonita familia, mi esposa, mi hijo, el pilar de mi familia; mi madre, mis sobrinos y un equipo de trabajo extraordinario y leal; hoy gracias a las relaciones comerciales con empresas importantes como Inmobiliaria Fincasa, dirigida por mi buen querido amigo, el licenciado Fernando Noguez Pérez, y QR Security de México, dirigida por nuestra mano derecha, el licenciado Rubén Escalante Rivero, no me queda más que agradecerle a Dios por permitirme tener lo que hoy en día tengo, y acompañarme en el día a día para seguir avanzando y mejorar como persona”.

—Sin duda que IBR Patrimonios se consolida día tras día.

“Fíjate que, a través del grupo inmobiliario, hoy las financieras dicen ‘¡qué padre!, si alguien me deja de pagar hay empresas como tú que aportan’… y es que al final del día nos permiten seguir dando créditos, que es un revolvente para todos.

“También apoyamos la parte financiera de México apostándole a esto, inicialmente a través de nuestros inmuebles… y lo que ya comentaba, y es lo que todos los clientes buscan, que la gente tenga acceso a una propiedad no tan lejos sino en la mancha urbana y a un precio accesible a este tipo de compras, y eso es lo que buscamos, ya que es nuestra misión: que el cliente esté contento y feliz por cumplir sus sueños de tener su hogar y respaldado, con la tranquilidad y seguridad que brinda IBR Patrimonios”.

—Gracias Mauricio López por compartir tu experiencia en el sector inmobiliario.

“Al contrario, gracias a ustedes, a IMPACTO, por brindarme un espacio en su revista”.