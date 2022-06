No hay ‘piso parejo’ con AMLO: Ricardo Monreal

El panista Roberto Gil Zuarth exhibe las irregularidades

ILDEFONSO PEREYRA

El panista Roberto Gil exhibió irregularidades patrimoniales y financieras del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Según el ex senador, recibió la información de fuentes muy cercanas al entorno de Nieto Castillo, quien desde enero protagoniza un lío inmobiliario tras haber adquirido una residencia de 28 millones de pesos.

En 2022, refirió el panista, Nieto había recibido 866 mil 218 pesos por concepto de arrendamiento de una propiedad en la Ciudad de México que supuestamente adquirió con un crédito hipotecario.

“Por cierto, en sus declaraciones fiscales no reporta pago de intereses por ese crédito. (Nieto) le renta esa casa en San Ángel, CDMX, a una empresa denominada ‘Álvarez y Barrios inmobiliaria’. Los socios de esta empresa son Emerson Aguilar Olivares, Kevin Jhovani Mateo Cruz y Perla Flores Librado”, señaló en redes sociales.

“Emerson es becario del programa ‘Jóvenes construyendo el futuro’, (mientras que) el compañero Kevin vive en una modesta carnicería en Oaxaca. Perla registra domicilio en Veracruz. Emerson y Kevin son socios en, al menos, otras seis empresas que realizan operaciones simuladas”.

De acuerdo con Gil, la inmobiliaria tiene su domicilio fiscal en Oaxaca.

“Casualmente esa empresa tiene operaciones con otra denominada CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales. Aquí se pone más interesante la cosa, (puesto que) ‘CAES’ ha facturado a ‘Álvarez’ 1.8 millones de pesos en este año. A la vez, ‘CAES’ le ha pagado a Nieto al menos 1.4 millones pesos por supuestas asesorías”, indicó.

“Esto es una clara estructura de simulación: una empresa ‘amiga’ paga la renta por la casa y otra empresa ‘amiga’ le paga honorarios a Nieto. La lana, pues, va y viene”.

Desde 2021, abundó, Nieto ha recibido más de dos millones de pesos por supuestas asesorías de una empresa denominada “Corporativo Batrer”, creada en 2018 y que tiene como clientes al Instituto Queretano del Transporte, al Municipio de Querétaro y al ISSSTE.

“Batrer fue fundada en diciembre de 2018 por Gustavo Adolfo Trolle Acosta, secretario particular de Nieto en la FEPADE (y) resulta que Gustavo Trolle recibió ingresos por más de 1.4 millones de pesos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Curiosamente, Gustavo le manda a su ex jefe la mitad de ese dinero en el mismo periodo”, sostuvo.

Además, refiere que “Batrer tiene operaciones con muchas empresas que se facturan entre sí. Y eso no me lo dijo el algoritmo. Tengo las pruebas”.

“Por si fuera poco reportó en 2021 y 2022 haber recibido 544 mil pesos de ingresos provenientes del ‘público en general’. Como si el joven fuera tienda de abarrotes, pues”, afirmó.

El ex presidente de la Cámara de Diputados aseguró en su cuenta de Twitter tener más información que pronto compartirá y que pondría a disposición de la autoridad todos esos elementos.