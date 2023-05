Ningún país puede progresar sin la participación de las mujeres

CATEM protege el patrimonio familiar de sus agremiados al firmar convenio con el Colegio Nacional de Notarios * Actualmente la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres se mantiene en 35%, el salario de una mujer sigue siendo 13% menor que el de un hombre

IMPACTO | REDACCIÓN

Al clausurar el Primer Encuentro Nacional Mujer CATEM, el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, anunció la firma de un convenio con el Colegio Nacional de Notarios de México en beneficio de todos sus agremiados a fin de ayudar a proteger el patrimonio familiar.

Asimismo, dijo que CATEM es el único sindicato nacional que se preocupa por las mujeres y este evento es el segundo que se realiza para capacitar y apoyar a sus trabajadoras.

Por su parte, la secretaria de Equidad y Género, Maiella Gómez Maldonado, sostuvo que las mujeres trabajadoras “somos las que movemos el país, cada una en la trinchera, que le corresponde, pero todos los días desde temprano, y hasta muy tarde sacamos las actividades”.

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) es un gremio que trabaja por el bienestar y empoderamiento de las mujeres en el campo de trabajo, es la aliada de los trabajadores y hoy aquí estamos 300 mujeres.

Al dar la bienvenida a las representantes que se dieron cita en Valquirico, Tlaxcala, procedentes de los 32 estados de la República Mexicana, Gómez Maldonado sostuvo que sin mujeres no hay riqueza, no hay desarrollo y no hay democracia. Ningún país en el mundo, pobre o desarrollado, puede progresar sin la participación de sus mujeres.

“Las mujeres no solo representan la mitad de la población, sino también la mitad de la fuerza de trabajo en México. Durante décadas las economías han marginado el papel de la mujer en el mercado laboral y financiero. Actualmente la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres se mantiene en 35%, el salario de una mujer sigue siendo 13% menor que el de un hombre y nuestra exclusión del mercado financiero es de casi el 60%.

EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL SINDICALISMO Y EN EL ÁMBITO PERSONAL

Por su parte, la secretaria general de CATEM-Tlaxcala, Leticia Atempa Díaz, señaló que los sindicatos en su mayoría son organizaciones masculinizadas o regímenes de desigualdad, donde es un espacio de disputa entre hombre y mujeres, por eso este encuentro nos permitirá analizar el papel de las mujeres en el sindicalismo y en el ámbito personal.

Reconozco el trabajo de nuestro líder Pedro Haces Barba, quien ha dado la lucha para que las mujeres ocupen las secretarías generales en los diferentes estados del país y para lograr más igualdad en sus derechos laborales.

Durante el encuentro nacional se realizaron tres mesas de trabajo y discusión con los temas “La mujer en el ámbito laboral, violencia, acoso y los retos actuales”, donde participaron Yndira Sandoval, activista de la Ley 3 de 3; Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Consejo de Promotora Empresarial de Occidente; Guadalupe Díaz Carranza, presidenta del Colegio de Notarios, y la senadora Nancy Sierra.

La segunda ponencia “Poder es Mujer”, donde participaron Caty Monreal, presidenta de la organización Rosa Mexicano, activista y feminista; la escritora Mónica Soto Icaza; Cecilia Rendón, escritora y conferencista.

Y en la última mesa “Sigamos defendiendo nuestros derechos laborales”, donde participaron Gianni Rueda de León, coordinadora general del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje; Brenda Vázquez, directora general de lo Laboral de Segob; diputada Mirelle Montes, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, y Lulisca Bautista Arreola, Colectivo 50+1.