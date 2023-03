Morena practica la violación a la ley electoral y la violencia política de género

El presidente de la Jucopo del Senado exhorta al presidente de la Cámara de Diputados a firmar la iniciativa de reforma electoral para que el Poder Ejecutivo lo publique

SABÁS HERNÁNDEZ

Ricardo Monreal hace un llamado respetuoso al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, para que él y un secretario estampen la firma que tiene detenida la publicación del Plan B de reforma electoral.

El coordinador de los senadores de Morena explicó que de acuerdo con la Constitución y la ley, dicho documento debe llevar las firmas de los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, así como de un secretario de cada una.

En el caso del Senado, desde el miércoles se envió a la Cámara de Diputados para obtener su firma de Creel y del secretario que corresponda, y enviarse al Ejecutivo para su publicación.

Aún no lo firma y no se envía el documento para su publicación, por eso es que no se ha publicado. No es un asunto del Ejecutivo, sino de la Cámara de Diputados, que no ha firmado su presidente, según me informó Servicios Parlamentarios, agregó.

Señaló que esto retarda el proceso, y por ende las quejas y las impugnaciones tardan en llegar a la Suprema Corte.

Lo más conveniente es que se firme, se publique y una vez que se inicie la vigencia, puedan los partidos, la minoría legislativa o los partidos políticos del bloque de oposición, interponer los recursos o acciones de inconstitucionalidad que se requiera, afirmó.

Monreal Ávila dijo que ojalá ya pueda firmarse, para poderse enviar completo, dado que es un requisito constitucional.

Expuso que si no se publica, si no entra en vigencia, aún no se puede enviar un llamado o requerimiento a la Suprema Corte de Justicia, “porque sobre qué va a acelerar su análisis si no le ha llegado ningún recurso, dado que no se ha publicado ni promulgado esa decisión legislativa contenida en las leyes en materia electoral”.