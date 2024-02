Morena oculta las cifras de homicidios: Rubén Moreira

Renuncia a sus 30 años de militancia en el partido tricolor * El PRI está alejado de la militancia y carece de vergüenza política por culpa de Alejandro Moreno, un personaje impresentable y sin autoridad moral, afirma el exfuncionario y exlegislador tricolor

ERIC GARCÍA

Por no coincidir con una dirigencia corrupta, de complicidades y que exige obediencia ciega en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por el impresentable y sin autoridad moral Alejandro Moreno Cárdenas, quien tiene a este instituto político alejado de la militancia y carente de vergüenza política, Beto González renunció a su militancia de más de 30 años.

En conferencia de prensa, el exfuncionario y exlegislador mexiquense aseveró que su decisión obedece a que el actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI ostenta el poder por medio de la construcción de complicidades para manejar al partido con total impunidad, como sucede con las candidaturas para las elecciones en el tiempo que lleva al frente del partido.

En este mismo tenor, Michel Eduardo Esquivel López, ex funcionario municipal, se sumó a la causa de Beto González y anunció su renuncia al partido tricolor, para tomar un camino diferente a partir de ahora. Sus motivos, argumentó; los personajes que están al frente del PRI “nomás no aprenden de los errores, no aprenden de las caídas que hemos tenido y ven al partido como una cosa propia”, de la cual se han empeñado en destruir” todos los días.

Indicó que la política actual exige a los institutos políticos, así como a sus actores, actualizarse, modernizarse e ir hacia adelante con una visión democrática y plural. No obstante, los dirigentes priístas son omisos con la militancia leal y con los nuevos cuadros, apostando por el compadrazgo y las complicidades para otorgar cargos y candidaturas.

“Es increíble que no entiendan los tiempos que nuestro México requiere. No entienden que no entienden”, enfatiza.

En su alocución, Beto González subrayó que el político campechano ejerce la presidencia del PRI como resultado de una sentencia negociada con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y en cuatro años y medio es la dirigencia con más derrotas en la historia del partido.

“Y estos mismos se aferran con cinismo a los vestigios de lo poco que queda y no dejan, ni abren espacio a otras voces. En el PRI de hoy, está prohibido pensar diferente, y lo peor es que están hilvanando todo para que en la próxima sucesión interna, todo quede en las mismas manos y grupo que lo han dilapidado”, subrayó.

Acusó que las listas de las candidaturas develadas para el proceso electoral 2024 demuestran que el linaje familiar y la complicidad son la divisa que los distingue. Por ende, estos personajes serán los enterradores de uno de los más grandes movimientos sociales de la historia de nuestro país; “Alito es el sepulturero del otrora poderoso PRI”, asevera.

En este contexto, señaló que desafortunadamente el escenario nacional de dicho instituto político se replica a nivel local, donde los cacicazgos se padecen mucho más, como acontece en Tlalnepantla de Baz, donde, lamentó, los liderazgos y autoridades no tienen arraigo y desconocen la realidad del territorio municipal, así como las necesidades y preocupaciones de la población.

“El 70 por ciento de los mandos medios y superiores no viven ni conocen Tlalnepantla y, en consecuencia, no están enterados de la dinámica ni las necesidades de nuestra tierra; una tierra que si bien le abre sus brazos a todas y todos, también es justo que para quererla primero hay que conocerla, y eso en la actualidad es una asignatura pendiente, ya que las decisiones son tomadas sin información plena del entorno”, enfatizó

Con dejo de nostalgia, Beto González comentó que hay momentos que marcan la vida de las personas. “Y para mí, hoy, es uno de esos al tomar la decisión de dar un paso de lado a mi militancia en el PRI”.

A los representantes de los medios les dijo que, en su futuro político, aspira a participar en un proyecto “que vea las cosas como las veo yo” y que ponga en el centro al ciudadano y sus causas, no al cumplimiento de cuotas, ni de los cuates.

“Y es justo esta percepción, la que nos dice que en Tlalnepantla hay muchas cosas que mejorar, excesos que desterrar y prácticas nocivas que lastiman y laceran a las personas. Debemos empezar por tratar bien a la gente. Reconozco a los trabajadores del gobierno municipal como un gran activo de La Tierra de Enmedio, y muchos han sido lastimados por el actual gobierno y eso no es justo, ya que hay personas de amplia experiencia y hondo cariño por su trabajo y con el municipio”, sostuvo.

Quienes me conocen, apuntó González, saben que me he preparado para servir con eficiencia y con la cercanía que me caracteriza.

Agradeció sinceramente a su familia, que respalda esta decisión; también a quienes desde el PRI confiaron y aún confían en él. “Doble gracias a aquellas y a aquellos que piensan diferente a mí, ya que de la divergencia también se aprende, y yo tengo esa apertura”.

RESPONDE A IMPACTO

A pregunta expresa de IMPACTO, sobre ¿por qué hasta ahora Beto González está tomando esta decisión? Pues recordemos que el PRI hace muchos años está en crisis.

Han perdido la presidencia municipal desde hace años. Y han quedado en primero o segundo lugar.

¿Esta es una decisión para cambiarte a otro proyecto?

“Gracias señor García por la pregunta. A ver, yo he estado en el PRI en las buenas, en las mejores, en las malas y en las peores.

“Me tocó formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que tuvo que afrontar la multa más grande en la historia del partido. Esa multa del año 2000-2001, ¿se acordaron ustedes?

“Cuando el PRI fue sancionado por el famoso Pemexgate, yo formaba parte de ese Comité Ejecutivo Nacional. Y no nos olviden. Me quedé en esos momentos tan complicados, en la derrota del 2001.

“Me quedé en las derrotas que hemos tenido en otros momentos. Me quedé y disfruté también de los miedos de los concursos nacionales. He decidido renunciar al PRI y dar un paso de lado a la militancia”.

Acompañaron a Beto González en esta decisión trascendental para su futuro político, liderazgos ciudadanos del Estado de México y de Tlalnepantla, entre ellos: Guillermo Fragoso Báez, dirigente del Sindicato 25 de Marzo; Jorge Anaya, Tere Galván, Roberto Rodríguez Barrera y Ramiro Rendón Burgos.