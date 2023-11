Me gustaría que llegue un presidente que no gobierne con mentiras: Ernesto Zedillo

El sucesor de AMLO no debe ser un demagogo, no debe dividir y principalmente que asuma su responsabilidad, porque es muy fácil culpar a los demás, expresa el exmandatario

ILDEFONSO PEREYRA

El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León dijo que le gustaría que el siguiente presidente de México no sea un demagogo; que no divida a la sociedad y asuma su responsabilidad.

Durante una conferencia en el Foro Global del Instituto Pearson, un centro de investigación de la Universidad de Chicago; Zedillo Ponce de León también señaló que le gustaría un presidente que no le mienta a los ciudadanos para llegar al cargo y que no gobierne con mentiras.

“Me gustaría que llegue un presidente que no sea un demagogo y haga promesas imposibles de cumplir; que no divida a nuestras sociedades; que asuma la responsabilidad porque es muy fácil culpar a otros, a los extranjeros. En América Latina hay muchos políticos que evaden la responsabilidad; me gustaría ver que se elija a un presidente que no llegue al cargo mintiéndole a la gente, que no gobierne con mentiras”, dijo Ernesto Zedillo.

Respecto a la ley y el Estado de Derecho, el expresidente indicó que se debe reforzar la aplicación de la ley y consideró que es paradójico que actualmente no se avance en esa dirección, ya que el gobierno actual ha tratado de acabar con la independencia del Poder Judicial y está tratando de quitarle los recursos necesarios para su operación.