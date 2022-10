Lo malo de la semana: Los calificativos de Adán Augusto contra la oposición

El secretario de Gobernación no guarda la institucionalidad ni el respeto * Es una ofensa que el titular de Segob diga que “los tabasqueños son más inteligentes que los norteños”

SABÁS HERNÁNDEZ

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, se ha enfrentado en los últimos días a la oposición en los estados durante la gira que ha emprendido por el país.

Sus comentarios se dirigieron el miércoles pasado al gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero el dardo llegó hasta los ciudadanos neoleoneses.

Y es que López aseguró que los tabasqueños “son mucho más inteligentes que los norteños”. Las declaraciones del secretario se produjeron durante una de sus intervenciones en Tabasco, su tierra natal, donde habló de varios dirigentes de la oposición.

López defendió la importancia del estado sureño en el escenario nacional.

“Los del norte dicen que no le aportamos gran cosa a la Federación porque, para empezar, no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos”, indicó López horas después de confrontar a líderes de la oposición, como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, o el de Jalisco, Enrique Alfaro, ambos de la formación Movimiento Ciudadano (MC).

En una conversación con la periodista Maricela de la Toba en Entrevista Ciudadana en 2015, que se viralizó a inicios de 2021, el gobernador de Nuevo León indicó que en el norte “trabajan”, en el centro “administran” y en el sur “descansan”.

El secretario de Gobernación criticó a García por actuar de manera “hipócrita, egoísta e incapaz”, debido a que el gobernador no defiende la presencia del Ejército en las labores de seguridad pública.

López señaló que García “no es capaz ni de mandar un oficio y pedir que le manden más elementos de la Guardia Nacional”.

El gobernador de Nuevo León respondió al secretario a través de sus redes sociales, donde defendió por su parte recibir “respeto y sinceridad”.

“No entiendo de dónde vienen sus ataques y calificativos hacia mí. No le voy a responder igual, de mí lo único que ha recibido y seguirá recibiendo es respeto y sinceridad”, escribió García a través de un tuit.

López también acusó a Alfaro de actuar con “falta de generosidad” por no apoyar la reforma. El secretario señaló que el gobernador de Jalisco compartió un tuit agradeciendo la labor de los militares y criticó que no, a pesar de ello, no secunden la presencia del Ejército en las labores de seguridad pública.

Alfaro respondió a las críticas al asegurar que “no puede quedarse callado”. “Cuando pienso en Jalisco, pienso en la locomotora de la economía nacional”, indico el gobernador, quién pidió a López reflexionar sobre sus declaraciones.