La sociedad ya despertó: Enrique Vargas

El Presidente responde ante reportajes de supuestos vínculos con el narco * El Primer Mandatario afirma que respetará la veda electoral porque no quiere que “lo cepillen”

ERIC GARCÍA

Tras la publicación de dos reportajes de medios estadounidenses que lo vinculaban con supuestos financiamientos a sus campañas presidenciales de 2006 y 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”.

Al encabezar la ceremonia de inauguración del Acueducto Picachos-Concordia, el Ejecutivo federal afirmó que debido a que ha conducido su vida con honestidad, descartó que esa campaña pueda afectarle.

VEDA ELECTORAL

En compañía del gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), el Primer Mandatario afirma que respetará la veda electoral porque no quiere que “lo cepillen” (sancionen).

“Nos vamos a seguir encontrando, voy a regresar a Sinaloa, en los próximos tres meses no, viene la veda electoral y no quiero, como se dice en el beisbol que me vayan a cepillar, porque ya vi cómo andan: con mucho miedo y enojadísimos y con la máxima del hampa del periodismo y del hampa de los delincuentes de cuello blanco según la cual ‘la calumnia cuando no mancha, tizna’.

“Eso puede aplicar en otros casos, cuando no hay principios, cuando no hay ideales; pero yo siempre he hecho de mi vida una línea recta y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, por eso me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”, dijo.