La profecía de Porfirio Muñoz Ledo sobre el desgajamiento de Morena

Pierde el político la vida a los 89 años de edad * Cámara de Diputados le rinde homenaje con cuerpo presente

SABÁS HERNÁNDEZ

Pese a que su paso por Morena fue breve, Porfirio Muñoz Ledo fue parte fundamental en la llegada de este partido político al poder, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, pero al que no le auguraba un futuro positivo.

El político exmorenista, quien falleció el domingo 9 de julio a los 89 años de edad, en mayo pasado ofreció una ‘apocalíptica’ predicción sobre lo que ocurrirá con Morena para las elecciones de 2024, derivado del proceso interno para seleccionar a quien será el candidato presidencial.

“Lo de Morena ya no se sostiene porque es una ruptura en la que nadie cree en nadie, eso ya se pudrió, de todas maneras Morena se va a escindir y se ha cumplido todo.

“Morena se empieza a desgajar y un poco más adelante se va a desmembrar, obviamente va a haber varios candidatos de Morena, y porque no tienen congruencia ideológica”, dijo en ese entonces en entrevista con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula.

Sobre su perspectiva negativa para Morena, Muñoz Ledo aseguró que había platicado con Ricardo Monreal, quien le habría dicho que esa predicción le parecía acertada, mientras que de Marcelo Ebrard indicó que no había tenido reacción, pero que sabía que el excanciller le daría la razón.

En dicha entrevista, Muñoz Ledo refirió que los posibles puntos de quiebre dentro de Morena los veía precisamente con Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, a quienes, incluso, les habría sugerido formar un frente democrático como lo hicieron él y otros personajes en 1988, cuando se fueron del PRI.

Sr. Presidente @lopezobrador_ Murió Porfirio Muñoz Ledo, pero le dejó algo de recuerdo.. En lugar de poner CUMBIAS en la mañanera.. 👉 ¿ Porqué mejor no le rinde un homenaje a Porfirio Muñoz Ledo y pone este vídeo ?.. Aunque a usted tal vez le provoque un váguido porque lo… pic.twitter.com/cfuKcUnUGQ — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) July 9, 2023

Sobre Ebrard, Muñoz Ledo consideraba que el excanciller está consciente de que ésta sería su última oportunidad para conseguir la candidatura presidencial y que le correspondía tras haber dejado pasar a AMLO en 2012.

De Monreal, Porfirio externaba que el exlíder de Morena en el Senado sabía claramente que él no sería el elegido y que tendría que conformarse con alguna nominación secundaria.

Asimismo, consideraba que en Morena no había una congruencia ideológica y que todo se basaba en lo que él llamaba como el ‘obraderechismo’.

“Van en caminos distintos que López Obrador, además la oposición existe, Morena no está solo, hay una oposición fuerte, hay tres partidos en la oposición que están creciendo, se están uniendo, hay otro un poco errático, pero yo no me imagino que llegue un solo candidato que hoy sea miembro de Morena a la Presidencia de la República, habrá cuando menos dos y veremos qué pasa entonces”.

CONDOLENCIAS EN SAN LÁZARO

Santiago Creel, como presidente de la Cámara de Diputados, expresó sus condolencias por la muerte del político de izquierda, además de que reconoció su trayectoria en toda la formación del Estado Mexicano, por lo que destacó que “tuvo muchas vidas políticas” en donde “tuvo logros muy importantes”.

“Su biografía es vasta, variada y, en más de un sentido, es ejemplar. Abarca muchísimas responsabilidades del poder federal (…) en el Poder Legislativo, presidió dos veces la Cámara de Diputados”, fue algunos de los puntos que recordó el panista.

La diputada Aleida Alavez Ruiz recordó que Muñoz Ledo se destacó por ser un político polémico, pero que discrepó y propuso acuerdos para consolidar la democracia y el fortalecimiento de las instituciones del Estado Mexicano.

“Hagamos lo que hizo José Vasconcelos, en su momento, (…) donde se llamó a todas las instituciones para erradicar el analfabetismo, pero en esta ocasión erradicar la violencia contra las mujeres”, expresó al recordar la reforma a la inclusión sustantiva en todas las instituciones.

Asimismo, recordó que en el partido guinda buscaba que no se cometieran los mismos vicios que se tuvieron en el tricolor cuando fueron mayoría, es decir, ser avasalladores ante las diferentes posturas políticas, pues pensaba en la necesidad de que hubiera pluralismo en el Poder Legislativo.

Fue el diputado José Elías Lixa, quien representó a los panistas, en la despedida al político capitalino, por lo que expresó condolencias por el fallecimiento del hombre que “se dedicó a trabajar por la alternancia” ante “un pueblo cansado de caudillismos”.

Asimismo, lo destacaron como un opositor férreo, una vez que dejó el Revolucionario Institucional y que defendió la corriente de izquierda y de la democracia, especialmente durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando presidió la Cámara de Diputados.

El diputado Augusto Gómez Villanueva, del PRI, solicitó hablar de Muñoz Ledo, al que consideró por muchos años su amigo y compañero de partido.

“Los últimos días de nuestras vidas compartimos de nuevo, como jóvenes universitarios, el diálogo por México. Aquel Porfirio (…) que compartimos una larga lucha, volvió a aflorar en su juventud que nunca dejó de ser esperanzadora”, inició el priísta.

Asimismo, explicó que es el ejemplo de una generación que buscaban modificar y fortalecer las instituciones democráticas de México.

“Un mexicano como Porfirio, reconocido como un hombre culto y dimensional, por su talento y dimensión político, lo llevaron a las alturas como un hombre histórico”, refirió Gómez Villanueva, quien explicó cómo era que se desarrollaba el político capitalino en las diferentes encomiendas que tuvo.

“Cumplo, Porfirio, con tu legado. Hasta el último momento pensaste en cómo lograr las grandes transformaciones para lograr la transformación nacional”, añadió.

La diputada Marcela Guerra Castillo consideró a Muñoz Ledo como una de las mentes más importantes en la política mexicana, por lo que destacó su paso por el PRI durante 33 años donde se fundó la Corriente Crítica, así como el PRD y Morena, en donde se rumoró que podría llegar a la Presidencia de la República.

Incluso, reconoció la idea que dio el político en el 2000 cuando se propuso crear una nueva Constitución Mexicana, en la que se buscaba crear nuevos parámetros para el Estado Mexicano.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue representado por la diputada María del Carmen Pinete Vargas, quien reconoció la autocrítica con la que se desarrolló Muñoz Ledo durante toda su carrera, desde las luchas estudiantiles hasta su trabajo en el poder y la lucha por la democracia.

“Tuve el honor de conocer a Porfirio, a lado de uno de los hombres más valiosos de mi vida, mi padre, sé de ello, sé lo que es perder a un padre, sé lo que han de sentir sus familiares e hijos”, expresó la legisladora.

Asimismo reconocieron su trayectoria como académico, abogado, político, diplomático y más facetas que desarrolló a lo largo de su largo transitar, especialmente a su paso por el Poder Legislativo. Aunado a lo anterior, también recordaron lo férrea de su defensa de sus opiniones.

“Cuando el maestro hablaba, teníamos que escuchar la cátedra constante que nos enseñaba”, dijo el Grupo Parlamentario del PRD al tomar la palabra en el homenaje de cuerpo presente.

Se destacó que hubo orgullo al ser el primer opositor en ser presidente de la Mesa Directiva.

Gabriela Sodi Miranda destacó que no sólo se despide a una persona que no sólo fue parte de la política, sino que fue el que la hizo posible siendo un referente innegable, una influencia pujante.

“Gracias por tu vida, por tus enseñanzas, por tu lucha de izquierda, gracias por tu sendero irreductible por la democracia”, dijo la diputada del PRD.