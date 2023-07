No hay nada que pueda opacar mi actitud limpia: Monreal Ávila

El senador con licencia pide a las corcholatas retirar toda la publicidad personal, pues Morena surgió para evitar los excesos y derroches

SABÁS HERNÁNDEZ

Ricardo Monreal Ávila pidió a los aspirantes a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación autocontenerse y retirar toda la publicidad personal, pues Morena surgió, justamente, para evitar ese tipo de excesos y derroches.

El senador con licencia recordó que las y los integrantes de Morena se quejaban del exceso de los gobiernos que los “tenían siempre postrados y con el pie sobre la cabeza”, por lo que no vale la pena que hagan lo mismo.

Por ello, el político zacatecano urgió a actuar con prudencia; “yo creo que es una conducta excesiva de las personalidades que estamos, o que están en la contienda interna”, puntualizó.

“Y creo que es un llamado atento a todos los aspirantes: autocontenerse y a ordenar que el exceso no sea nuestra característica”, asentó.

Agregó que no sólo se trata de las bardas, sino la cantidad de empresas de mercadotecnia que intervienen en las redes sociales, las cuales seguramente cobran una gran cantidad de dinero.

‘NO DEBEMOS ACTUAR COMO POLÍTICOS AMBICIOSOS’

Reiteró que no tiene a nadie detrás de él, ni grupos económicos, ni gobernadores.

“No hay nada que pueda opacar mi actitud limpia”, aseguró y subrayó que el problema de los espectaculares y de las redes sociales se puede resolver si todo mundo suprime los espectaculares.

“Todo esto debe de contenerse; no le conviene a Morena ser un ejemplo de dispendio, no le conviene”, añade.

“En todo Quintana Roo no tengo una sola barda yo. Por cierto, aquí primero estaban unas bardas promoviendo a otras, y luego de la noche a la mañana las cambiaron y pintaron a otra persona, y ahora veo una cantidad inusitada de publicidad”, acotó.

En ese sentido, informó que le envió un escrito al presidente del partido, Mario Delgado Carrillo, con el fin de que intervenga el movimiento para que se elimine o se baje toda publicidad personal.

“Yo creo que lo deseable es que la dirección de Morena actuara, no fuera omisa. Ese es mi punto de vista, y creo que no debería continuarse de esa manera”, declaró el aspirante.

Toda contienda, explicó Ricardo Monreal, genera pasiones, las cuales se elevan por la presencia de publicidad, por la mano metida de algunos gobernadores, por el exceso y por no permitir que la gente decida de manera libre.

“Es un proceso inédito, un proceso único y la pasión desborda, pero es un buen esfuerzo democrático que yo recomiendo simplemente contener, moderar los excesos”, enfatizó.

“Es muy importante que actuemos como hombres de Estado, no como políticos ambiciosos que todo lo tiran por su posición personal o todo lo venden. No, nosotros no somos así, y por eso es muy importante mantener la calma y la cautela frente a este tipo de procesos, porque vamos a tener una oposición real”, concluyó.