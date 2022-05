Increpar a Ebrard prende los ‘focos rojos’: Ricardo Monreal

Es un error que en contienda interna de Morena se descalifique e insulte, expresa el líder de los senadores morenistas

JOVIRA

Ricardo Monreal Ávila, líder parlamentario de senadores de Morena, aseguró que es un error estratégico y mala idea pensar que para ganar la contienda interna de Morena, rumbo a la candidatura a la Presidencia de la República, se debe descalificar, insultar y aniquilar.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador advirtió que quienes diseñan estas campañas y las realizan no dimensionan sus resultados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado destacó que “la unidad es la única solución”.

Monreal ha señalado que la contienda interna en Morena tiene que ser muy cuidada, por lo que el encono y el exceso de descalificación contra otro militante del mismo movimiento es un error grave.

Lamentablemente, expresó, la anticipación de la campaña y la apertura del proceso tan temprano está generando esto, dijo en entrevista esta semana.

Refirió que el hecho de que se increpara a Marcelo Ebrard no es una buena señal y prende focos rojos para cuidar el discurso y la unidad al interior de Morena, ya que sólo eso “nos puede garantizar la continuidad del movimiento en el gobierno”.



Advirtió que es mejor prepararse, porque continuarán este tipo de situaciones; “no faltará el día en el que te avienten un huevo o un jitomatazo y que pasen de las expresiones de insulto a las físicas”.

Sin embargo, manifestó, “yo estoy preparado para eso, no faltará el día que te increpen, es normal, porque así está subiendo la pasión y así se está conduciendo al grupo de seguidores de uno y otro, y para mi es una mala señal”.

Por ello, subrayó, eso es lo que tenemos que cuidar con los seguidores; decirles que no acepten provocaciones, pues todos nos vamos a necesitar, manifestó.

Ricardo, en otros espacios, también ha dicho que militantes y simpatizantes de Morena no deben profundizar las disputas internas, porque a todos los va a necesitar el movimiento para refrendar el triunfo, y por ello, “no nos podemos dar el lujo de sustraer y eliminar a ninguno de los aspirantes que, con cinco o seis puntos, representan la unidad.

“No me engolosino en decir que Morena tiene inevitablemente el triunfo, yo creo que se está construyendo y que requiere de mucha madurez y sobre todo de mucha humildad”, concluyó.