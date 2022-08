¡Increíble! ¡Cortan suministro de luz a La Cruz Azul en Tula… y está al corriente!

No son tiempos de promoción personalizada y las bardas y los espectaculares ahí están a la vista, añade el presidente de la Jucopo del Senado * A AMLO le conviene que yo sea su sucesor, afirma de manera categórica

JOVIRA

A Andrés Manuel López Obrador le conviene que yo sea su sucesor porque tengo más madurez, experiencia, independencia de criterio, autonomía y capacidad para llevar a México a mejores estados, afirma Ricardo Monreal.

“Al Presidente Andrés Manuel López Obrador le conviene que yo sea su sucesor, porque tengo más madurez y más experiencia, independencia de criterio, autonomía y capacidad para gobernar y esa madurez implica llevar a México a mejores estados de desarrollo, a profundizar la democracia y a generar una condición mayor de acuerdos”, añade.

Reitera que sería el presidente de la reconciliación nacional.

“Por eso le conviene al Presidente López Obrador que yo sea su sucesor, porque sería el presidente de la reconciliación nacional”, agrega.

El coordinador de Morena revela que en varios estados hay bardas y espectaculares promocionando a Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández, jefa de Gobierno y secretario de Gobernación, respectivamente, por lo que les recomendó “tener cuidado porque pueden incurrir en actos anticipados de campaña, porque no son tiempos de promoción personalizada y las bardas y los espectaculares ahí están a la vista”.

Mencionó que debido a que la Nomenklatura de Morena no ha fijado reglas claras, no “hay piso parejo”, pero él no se desesperará y seguirá trabajando más duro para obtener la candidatura presidencial de su partido porque tiene calidad moral para aspirar porque él fundó ese movimiento.

NO HAY PISO PAREJO

En este sentido, consideró que el hecho de que Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, sean mencionados por el Presidente les da ventaja, por lo que reiteró que el piso no está parejo en la contienda.

“Desde el momento en que sólo se refiere a los tres, por supuesto que no hay ‘piso parejo’, pero esto -lo único- que me genera es mayor compromiso y trabajar más”, señaló.

Sin embargo, se alegró de que su adversario no vaya a ser el Presidente de la República, porque no habría manera de ganarle.

“El Presidente no va a estar en la boleta, si fuera él a estar en la boleta, ni loco que me inscriba, ahí si no, me desbarata”, añade.

Al manifestar su confianza de ganar a la buena, Monreal Ávila recomendó a Claudia, Adán y Marcelo “que se pongan de acuerdo los tres para que uno de ellos me enfrente”.

Al reiterar que no va a declinar y llegará hasta el final en sus aspiraciones, Ricardo Monreal denunció que los publicistas de Claudia y Adán quieren verlo en otro partido, “pero se van a quedar con las ganas, voy a luchar en Morena”, enfatizó.