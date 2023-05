He decidido que juntos hagamos historia: Ricardo Monreal

Necesitamos que la gente confíe y confirme la esperanza en el proceso de transformación que vivimos en el 2018, expresa el presidente de la Jucopo del Senado de la República

IMPACTO | REDACCIÓN

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, reiteró su intención para inscribirse en la contienda interna para la candidatura de Morena a la Presidencia de la República de 2024, pues “he decidido que caminemos juntos. He decidido que hagamos juntos historia”.

Dijo que todos los sectores son indispensables para transitar hacia mejores estadios de desarrollo económico, político y social; por eso, acotó, se requiere la unidad, no el encono, no la confrontación, no la polarización permanente.

“Necesitamos que juntos construyamos mejores niveles de convivencia, de respeto, de desarrollo. Necesitamos tener mejores empleos, mejores servicios.

“Necesitamos construir una etapa nueva en nuestro país, que le permita a la gente confiar y confirmar la esperanza en el proceso de transformación que vivimos en el 2018”, expresa.

LLAMA AL PT A DEJAR DE LADO ASPIRACIONES PERSONALES

Ricardo Monreal celebró la declinación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Coahuila, para sumarse al candidato de Morena a la gubernatura del estado, Armando Guadiana.

Sin embargo, consideró que “no es suficiente” para ganar la contienda, por lo que hizo un llamado a la dirigencia del Partido del Trabajo para que deje a un lado las aspiraciones personales, prioricen la unidad del movimiento y se sumen a Morena para lograr la alternancia política en esa entidad, que ha sido gobernada por un solo partido durante casi cien años.

En un encuentro que sostuvo con vecinos de Iztacalco, confió en que los ciudadanos del Estado de México y Coahuila respalden la alternancia política, pues el partido que gobierna en esas dos entidades cumplirá en el poder más de cien años.

“Pero no es suficiente, necesitamos que el Partido del Trabajo también lo haga. Ojalá que en los días que restan del proceso electoral, para realizar actos proselitistas, pueda el PT dejar a un lado la aspiración personal y sumarse a la candidatura de Morena”, para que se pueda obtener la victoria en otro estado del norte del país.

“Por eso es muy importante hacer un llamado desde aquí, desde Iztacalco, a los dirigentes del Partido del Trabajo, para que declinen en favor de Armando Guadiana, candidato de Morena a gobernador en el estado de Coahuila”.

Además, destacó la importancia de que el movimiento esté unido, cohesionado, y que la unidad sea la única que nos conduzca a mantener la esperanza para construir el estado de bienestar social que requiere el país.

“Necesitamos más justicia, necesitamos más desarrollo, necesitamos una convivencia pacífica y civilizada, necesitamos la unidad y la cohesión de todos los mexicanos y las mexicanas”, expresó.