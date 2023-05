Hay una cancha dispareja por la candidatura presidencial: Ricardo Monreal

Hay un uso de recursos ilimitados, lo cual se puede convertir en “insulto y grosería”, además de contradecir la filosofía y los principios de la 4T * “He decidido mantenerme en Morena y continuar con el proceso de la transformación… Quiero ganar a la buena”, advierte el presidente de la Jucopo del Senado

Soy fundador del movimiento y he estado en él más de la mitad de mi vida política. He decidido mantenerme en Morena y continuar con el cambio de régimen y con el proceso de transformación que vive el país, así lo expresó el senador Ricardo Monreal Ávila.

A través de un mensaje que compartió en redes sociales, enfatizó que “no hay cambio de viraje, no hay cambio en la vida política y en mi parte personal, hay definición y hay una posición que he decidido mantener”.

En ese contexto, Ricardo Monreal dijo que no será instrumento de división dentro del partido y afirmó: “Prefiero no participar, que traicionar al pueblo, al movimiento o al fundador de este movimiento. Siempre he defendido la razón y la independencia, y legítimamente aspiro a competir por la más alta responsabilidad política del país”.

Agregó que, en su trayecto, se ha sometido a las normas internas de Morena, aunque éstas no son claras, y que, sin caer en la ingenuidad, ve una cancha dispareja en el proceso de la sucesión, por el uso de recursos ilimitados, lo cual se puede convertir en “insulto y grosería”, además de que contradice la filosofía y los principios fundamentales del movimiento.

‘QUIERO GANAR A LA BUENA’

Sin embargo, insistió en que luchará a la buena para ser el candidato presidencial de su partido en 2024, “quiero ganar a la buena; porque quiero que ustedes se den cuenta que soy el más preparado y el mejor”.

Defiendo la Constitución y lucho para que todas y todos observemos la ley y el Estado de derecho. No hay cambio de rumbo ni viraje político, es definición, y no existe ningún cálculo o arreglo por una posición futura. Me mantendré firme en el movimiento de la 4T. pic.twitter.com/tyDdxSku1d — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 11, 2023

Por ello comentó que esperará a que concluyan los procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México, a fin de no generar condiciones de confrontación entre quienes aspiran a suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Les pido a todos que confíen, no vamos a claudicar y no vamos a declinar. Ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar. Quiero continuar y voy a luchar porque este país sea más grande y próspero; no hay cambio de viraje, hay redefinición y hay confirmación de mis ideas y mis principios”.

Monreal Ávila recordó que lleva cerca de 27 años acompañando la lucha de López Obrador, por la transformación de las instituciones de México y por el cambio de régimen.

Afirmo y confirmo de manera invariable, continuó, que nunca me confrontaría con el Presidente, que tengo mi autonomía y mi criterio propio, los cuales mantendré como hasta ahora lo he hecho.

“He luchado dentro del movimiento y seguiré luchando dentro del movimiento”, concluyó.