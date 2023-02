Galardonan a Pedro Rodríguez con el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2022

Este galardón reconoce las iniciativas emblemáticas que están mejorando las gestiones de los gobiernos municipales en México y, en su edición 11, fue entregado al gobierno atizapense

JOVIRA

Pedro Rodríguez Villegas, presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, recibió el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2022 en la categoría Premio Temático Municipio Social, entregado por el Instituto Buen Gobierno, la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Este galardón reconoce las iniciativas emblemáticas que están mejorando las gestiones de los gobiernos municipales en México y, en su edición 11, fue entregado al gobierno atizapense por el proyecto Atizapán sin Trabajo Infantil.

La ceremonia de premiación se realizó en el INAP, en la Ciudad de México, donde se reunieron Alcaldes y Alcaldesas de varios municipios de la República Mexicana y representantes de organizaciones.

“Agradezco mucho la oportunidad que nos dan a los alcaldes de escuchar experiencias exitosas de todo el país. Todos sabemos que tres años no son suficientes para acabar con toda la problemática que tienen los municipios. Yo les agradezco mucho este reconocimiento”, expresó Rodríguez Villegas.

De acuerdo con Sergio Arredondo Olvera, secretario general de la Conamm, los objetivos de estos premios son identificar el buen trabajo que hacen muchos de los gobiernos de los 2,462 municipios del país, reconocer y divulgar las buenas prácticas e iniciativas y conectar los proyectos con sus colegas de otras ciudades, municipios e, incluso, organismos internacionales, para replicarlos.

Este año, 164 proyectos fueron presentados, 26 alcaldes reconocidos y 10 personalidades recibieron el premio en alguna de las tres categorías: Premios Temáticos, Premios Estatales y Premios a la Excelencia Municipal.

Sobre el premio recibido por el alcalde Rodríguez Villegas, el director de Desarrollo Social de Atizapán de Zaragoza, Rodrigo Sánchez de la Peña, refirió que este es el cuarto que recibe el proyecto Atizapán sin Trabajo Infantil, entre ellos el distintivo “EDOMEXSTI”, otorgado por la Secretaría del Trabajo del Edomex; el premio The Napolitan Victory Awards, otorgado por The Washington Academy of Political Arts & Sciences (WAPAS), y otro entregado hace unos días por secretaria del Trabajo del Estado de México, Maribel Góngora.