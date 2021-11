¡Fuego carnal! Saúl Monreal contra David Monreal

Soy un cero a la izquierda, expresa el edil de Fresnillo hacia el gobernador zacatecano

POR JOVIRA

Saúl Monreal, edil de Fresnillo, reclamó a su hermano y gobernador, David Monreal, no ser tomado en cuenta en temas de seguridad, como la reunión que tendrá con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a estar en el municipio más violento de Zacatecas.

En conferencia de prensa, el menor de los Monreal mostró su enojo también por no tener contacto con el nuevo secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, ni tener un cuartel de la Guardia Nacional (GN) en su territorio.

“No fui invitado al evento con el Presidente, lo lamento mucho, porque Fresnillo, ustedes saben, ayer ocho colgados, yo confío en el Presidente, él sabe lo que vive Fresnillo, es el tema a nivel nacional”, se quejó el morenista.

“Andan inaugurando de la Guardia Nacional en otro lado y aquí en Fresnillo ocho muertos, donde debe estar la Guardia Nacional es aquí en Fresnillo, están bien ubicados los lugares y el secretario de Seguridad ¿cuándo lo nombraron? Hace cinco días y yo no lo conozco, no se ha comunicado ni creo que se comunique”, añade.

El alcalde Monreal aseguró que va a tener que enviar un escrito para que la Federación se entere de la problemática que vive Fresnillo.

“Ahorita haré un escrito al Presidente y a ver cómo se lo hago llegar para explicarle la situación que vive Fresnillo, porque ya lo he dicho, le reiteraré la situación, yo soy el primero en no ocultar, pero si no se le informa va a decir que todo está bien”, añadió.

“Soy un cero a la izquierda, si ellos tienen su estrategia, qué bueno, pero quiero que Fresnillo esté en paz”, enfatiza.

El reclamo entre hermanos ocurre en un contexto de violencia en el que se registran al menos 440 asesinatos desde el pasado 12 de septiembre a la fecha, justo después de que David Monreal rindió protesta en el Poder Ejecutivo.

De 17 municipios que concentran los asesinatos, Fresnillo precisamente es el que más casos ha presentado en este periodo, lo que lo posiciona como uno de los cinco más violentos, incluso, del país.