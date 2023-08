Fue una campaña desigual, dispar e inequitativa: Ricardo Monreal

Fue más fuerte mi sentimiento por la unidad para no poner en riesgo la transformación de México y con Morena al frente, enfatiza * Hasta el último día confirma ser el aspirante más transparente

MAJO VALENCIA

Ante unos 10 mil cibernautas conectados a las distintas redes sociales, Ricardo Monreal insistió en su llamado a la unidad, la cual es clave, dijo, para la transformación que todos anhelamos. “Unidos, somos capaces de lograrlo”, expresó.

El aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación agradeció las muestras de apoyo y de respeto que recibió por todo el país, a lo largo de 70 días en los que hizo campaña en las 32 entidades y más de 50 municipios.

Se comprometió a seguir impulsando la continuidad con cambio y a reforzar las políticas sociales que inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto no se acaba hasta que se acaba, seguiremos trabajando para lograr la transformación que anhelamos los mexicanos, señaló.

Esto apenas comienza. Estamos listos para continuar escribiendo historia para ustedes, para México. Avanzamos hacia un México mejor, donde la unidad, desde mi punto de vista, es la clave para la transformación que todos anhelamos, reiteró.

Llamó a los participantes en el cierre virtual a seguir construyendo el camino hacia un futuro lleno de oportunidades y logros, que éstos se tornen emocionantes y dignos, donde la transformación sea una realidad para todos y para todas.

Tras agradecer a integrantes de todos los sectores productivos del país, con quienes en varias entidades del país se reunió, Monreal Ávila manifestó que unidos para un México mejor, y sólo juntos, lo lograremos para que nuestra nación tenga una oportunidad real para lograrlo.

El senador con licencia resaltó que la campaña de difusión de las bondades de la 4T ha sido una oportunidad única para conocerlos, recorrer el país, estrechar su mano y enviarles un mensaje de aliento.

Tengan mucha confianza. Nosotros no podemos fallar a millones de gentes. Les dijo que todavía falta reforzar varias de las políticas como la de la seguridad pública. Mejorar las condiciones de salud, generar empleos y mayor bienestar para las familias.

Me reuní con el México real, por eso la enseñanza que adquirí me servirá para impulsar soluciones y buscar respuestas a los miles de planteamientos que me hicieron.

Dijo que en sus recorridos se encontró con liderazgos de mujeres muy importantes. Hoy el rol de la mujer es impresionante por su liderazgo social.

Por todos ellos y ellas no pararemos hasta tener un México justo, próspero, inclusive, verde. Un México que todos pueda hacernos sentir orgullosos. No nos detendremos en continuar la lucha para lograr el reconocimiento de sus derechos y la vigencia de la plenitud de los mismos.

Reiteró que esta campaña interna fue desigual, dispar, inequitativa, pero remarcó que fue más fuerte su sentimiento por la unidad para no poner en riesgo la transformación de México y con Morena al frente.

GASTA MENOS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

Un total de 4 millones 61 mil 941.07 pesos fue lo que gastó Ricardo Monreal a lo largo de sus recorridos por todo el país, en el que realizó asambleas informativas.

En un informe publicado en X, el zacatecano destacó lo austero de su campaña en la que promovió su proyecto de reconciliación por México, con miras a ganar las encuestas de la contienda interna.

Comprometido con la transparencia de sus gastos de los 5 millones que el partido les asignó a cada uno de los contendientes, detalló cada uno de los rubros:

En logística, que incluyó renta de templetes, lonas, sillas, carpas y salones, erogó 3 millones 650 mil 56 pesos, por 88 mil 338.72 pesos en transporte.

En alimentos gastó 10 mil 324.18 pesos, en tanto que en gasolina 48 mil 450.70 pesos, y 135 mil 813 pesos en vuelos, mientras que en casetas se gastó 36 mil 318. 20 pesos.

Hoy entrego el último informe de los gastos que erogué en esos 70 días de recorridos por México. Aprovecho también para agradecerles a cada una y uno de ustedes por su apoyo desde el principio.

Yo continuaré con mi cátedra en la @UNAM_MX y seguiré escribiendo algunos libros. pic.twitter.com/aKRHbXFF4O — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 28, 2023

Monreal cumplió su palabra y se ajustó al presupuesto, como un ejemplo de que se puede hacer a un lado el dispendio y el exceso del derroche, aplicando en todo momento la Austeridad Republicana impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.