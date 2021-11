¡Explosión y derrumbe de vivienda en la Miguel Hidalgo!

La advertencia es por la negativa de Morena a negociar Presupuesto

POR JOVIRA

Ante la negativa a negociar el Presupuesto de Egresos 2022, la alianza legislativa Va por México prevé romper el diálogo con Morena sobre cualquiera de las reformas constitucionales que pretenda el gobierno federal, incluidas la eléctrica, la electoral y sobre la Guardia Nacional.

El coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, reprochó la negativa del gobierno a atender las reservas de la Oposición, lo que los ha llevado, dijo, a responder con la misma moneda.

“Si hoy no escuchan, mañana no escucharemos. No es un intercambio, la mayoría está obligada a construir acuerdos y si no quiere construir acuerdos hoy, que no nos busque después”, declaró.

Aseguró que seguirá el debate de reservas en el Presupuesto de Egresos, pero previó que haya diputados que empiecen a retirarlas ante la pérdida de tiempo que significa tratar con Morena.

“Ya quedó claro que ganamos el discurso y se ha visto, estamos por la gente, mientras que está claro también quién trabaja para su patrón: el Presidente de la República”, planteó.

Consideró que hay una obcecada necedad en negar modificaciones al Presupuesto, lo que cae en el autoritarismo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por eso, indicó, si en el gobierno no se abren, la alianza, que tiene la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales, ha decidido rechazar cualquiera de las propuestas que tenga el Ejecutivo federal.

Eso, precisó, incluye la reforma eléctrica, por lo que no será discutida ni en diciembre ni en abril ni cuando quiera Morena.