Estamos de pie, saldremos de crisis: AMLO

Hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México, expresa el Presidente en su mensaje desde el Zócalo capitalino por sus tres años de gobierno

POR JOVIRA

En su mensaje por tres años de su llegada a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está de pie, pese a la pandemia y la crisis económica.

“Hoy cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie a pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado. Aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo, estamos de pie”, afirmó desde el Zócalo capitalino.

“Hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México. Salimos adelante por la fortaleza cultural de nuestro pueblo, que siempre nos ha salvado ante calamidades, pero también por la fórmula que hemos venido aplicando de gobernar con honradez y poner toda nuestra atención en el bienestar de la gente”, añade.

El Primer Mandatario señala que no tiene duda de que pronto se saldrá de la crisis económica que vive México.

“No tengo duda que pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica. ¿En qué baso mi optimismo? Primero en que no nos endeudamos, no nos endeudamos como sucedió en otros países. Segundo, en que no se nos cayó la recaudación de ingresos, el ingreso en la hacienda pública, esto nos permitirá mantener finanzas públicas sanas y suficientes para seguir impulsando el crecimiento”, agrega.

“Y la creación de empleos con obras como el Tren Maya, la nueva Refinería, los dos nuevos aeropuertos, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, las carreteras, con el impulso a la extracción de petróleo, la modernización de las refinerías y de las hidroeléctricas, el rescate de la industria eléctrica nacional y otras acciones financiadas con el presupuesto, sin contratar deuda”, dijo el Presidente.

El tabasqueño aseguró que los pronósticos coinciden en que la economía del país crecerá este año alrededor del 6 por ciento y que el peso no se devaluó durante los primeros dos años y once meses.

#3AñosDeTransformación "Estamos de pie, a pesar de pandemia y que se precipitó crisis heredada de neoliberalismo. Seguimos avanzando en transformación de vida pública. Todas las comunidades cuentan con ayuda expresa presidente @lopezobrador_ @Notimex pic.twitter.com/LId7sP2Qg5 — José Viurquis (@pepeviurquis) December 2, 2021

‘EL NOBLE OFICIO DE LA POLÍTICA EXIGE AUTENTICIDAD Y DEFINICIONES’

Tras señalar que la política exige autenticidad y definiciones, el Presidente llamó a no desdibujarse si se es de izquierda y pronunciarse por los pobres y la justicia para mantener la identidad.

“Nada se logra con las medias tintas. Los publicistas del periodo neoliberal, que ya se está terminando esa pesadilla, además de la risa fingida, el peinado engominado y la falsedad de la imagen, siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro, es decir quedar bien con todos, pues no, eso es un error”, enfatiza.

“El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones, ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear”, añade.



“Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad y ello puede significar simpatía, no sólo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de la clase media y alta, y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios”, puntualiza en el Zócalo capitalino.