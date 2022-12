Enrique Vargas, el defensor incansable del Estado de México

El coordinador de los diputados panistas mexiquenses ha reiterado que está preparado para ser y no ser el candidato de la Alianza Va por México por la gubernatura el Estado de México, la primera entidad en todo el país que tendrá un gobierno de coalición

JOVIRA

Enrique Vargas del Villar, coordinador panista de la bancada mexiquense, ha sido un personaje que todo momento reitera que hay que defender al Estado de México de la destrucción de Morena.

Y no sólo eso, también ha reiterado que está preparado para ser y no ser el candidato de la Alianza Va por México por la gubernatura el Estado de México, la primera entidad en todo el país que tendrá un gobierno de coalición.

Enfatiza que es la primera alianza de partidos que ve más allá del proceso electoral.

DEL MORAL-VARGAS, UNA DUPLA POTENTE

Vargas del Villar expresa que perfila actos de campaña conjuntos, en fórmula, con la priista Alejandra del Moral.

Indicó que usarán el método de propaganda estadounidense porque esa “dupla es muy potente”.

Señala que es la primera alianza de partidos que ve más allá del proceso electoral y propone un gobierno de coalición que buscará revertir a Morena y sea un impulso para el bloque opositor en los comicios de 2024.

Sobre la intervención del gobernador mexiquense en el proceso electoral, Enrique Vargas niega que Alfredo Del Mazo tenga injerencia en la mesa de partidos y aseveró que se ha mantenido al margen y ha sido respetuoso de las decisiones de su partido, del PAN y del PRD.

Advierte que Morena ya no es el mismo de 2018, pues ya traen un desgaste que se reflejó en las elecciones intermedias de 2021.

“En el 2021 no traían un desgaste como lo traen hoy, porque Morena trae un desgaste en cómo evalúan a su gobierno, al de los estados y sobre todo de los municipios, eso va a influir mucho en el 2023 y en 2024”, añade.

Rememora que en seis años fue el alcalde mejor evaluado en el Estado de México, muchas veces el número 1 del país y que hoy Huixquilucan sigue siendo el mejor evaluado de la entidad y esa calificación es de los ciudadanos.

Reitera que la dupla Vargas-Del Moral, sea quien sea el que encabece la Alianza, de entrada es muy potente.

“En dos ocasiones que hemos subido fotografías juntos y la verdad es que llega a millones de personas y en positivo más del 93% en positivo en redes sociales, de manera orgánica.

“Eso te habla que a la ciudadanía le gusta ver esta dupla que seguramente en campaña estaremos juntos”, agrega.

PARAR A MORENA, EL BIEN MAYOR

Enfatiza nuevamente que no hay egos ni obsesiones por la candidatura de la gubernatura mexiquense.

“Lo he dicho muchas veces: Estoy listo para ser y también para no ser, porque hay un bien mayor que es que no llegue Morena al Estado de México, ese es el bien mayor, decirle al Estado de México que lo vamos a defender de los malos gobiernos, de que tenemos que trabajar con ellos para sacar adelante a la entidad.

“Soy una persona de Estado, un demócrata, que piensa por las próximas generaciones, por mi país, porque la elección del próximo año será sumamente importante para el 24, para poder recobrar lo que era para nuestro país, pero también para América Latina, porque somos líderes en esa parte del continente”.

Sobre el año que está por comenzar, afirma que no hay duda que ganarán el Estado de México y Coahuila. “De ahí vamos a salir fortalecidos para el 24, porque tenemos que recuperar a nuestro México”, enfatiza.

Es innegable que Vargas del Villar ha sido, desde que fue designado candidato panista para la gubernatura mexiquense, ha trabajado de forma incansable en la defensa por el Estado de México y seguramente será un aporte invaluable para la Alianza Va por México en la disputa por el Gobierno del Estado de México.