En las mejores manos está el Salario Rosa, el de las mujeres: Del Mazo

‘Si participo en la encuesta de Morena acataré los resultados’ * Estar en la lista de presidenciables, no me hace renunciar a mi autonomía, expresa el presidente de la Jucopo del Senado

JOVIRA

Ricardo Monreal Ávila aseguró que de aceptar participar en la encuesta de Morena para elegir al candidato presidencial acatará los resultados, aunque no le favorezcan, por lo que no repetirá la actitud de Ricardo Mejía Berdeja.

“No estoy pensando en hacer eso; no estoy pensando, es decir, participo y me voy, prefiero no participar antes. No los voy a engañar. Si yo me comprometo a ir a un proceso interno, obviamente voy a respetar los resultados”, añade.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Monreal Ávila aclaró que en este momento no cree en las encuestas que realiza su partido, pero confió en que se pueda buscar un mecanismo que pueda a todos garantizar que se respete la voluntad de la mayoría ciudadanos.

“Falta tiempo, pero no quiero secundar, y lo digo con respeto, lo de Ricardo Mejía. Me parece que el Presidente no lo merecía, pero es un asunto de él y respeto su decisión y le deseo que le vaya bien”, indicó.

El líder de Morena en el Senado dejó en claro que el hecho de que lo hayan incluido en la lista de presidenciables no significa que renuncie a lo que piense o que pierda su autonomía en su quehacer legislativo, o que a partir de ahora sea el más fiel y obediente de las líneas del partido.

“No, no es así. Yo no pierdo mi esencia, no pierdo mi posición de autonomía y siento que con el tiempo puedo convencer, aunque estatutariamente ya está definido, que logremos un mecanismo ecléctico, que lo mejoremos, que busquemos de qué manera la desconfianza no sea la que prive en el proceso interno, en su momento”, afirmó.

Reiteró que fue un gesto correcto de Morena y del Presidente que lo hayan confirmado como aspirante legítimo porque significa que se han empezado a fijar reglas del proceso de selección, pero mencionó que la experiencia política que le asiste, no le permite caer en la ingenuidad política.

Por eso yo decía que era un mensaje oportuno, antes de que nos adentremos más al proceso interno, para que no se incline esta balanza más de lo que se ha hecho en favor de una o uno de los aspirantes.

A pesar de que consideró que fue tardía su inclusión en la lista de presidenciables, Monreal aclaró que dejará atrás los malos tratos, actuará de buena fe y construirá hacia adelante en favor del movimiento que fundó.

“No me nubla, no me ciega el trato o la descortesía del pasado sobre mí y construyo siempre hacia adelante, sin retroceder y sin usar el retrovisor de la política. Actúo de buena fe y no estoy ajeno a lo que tú comentas. Creo que estoy intentando expresarle a la militancia y a los ciudadanos que es mejor luchar dentro de Morena, que puedo hacer la diferencia dentro de Morena y que estoy luchando con los propios instrumentos que yo cree, como fundador de Morena, y por esa razón persistí y me quedé en el instituto que fundé”, señaló.