Dan prisión preventiva al ‘Spirit’

La nueva agrupación busca construir un modelo de ciudad de avanzada para evitar el retroceso en las conquistas de los derechos fundamentales, apoyados en la vasta experiencia en la lucha social, política y legislativa

POR JOVIRA

Para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las minorías, las libertades individuales y la igualdad social, así como establecer vínculos de comunicación con los tres órdenes de gobierno surge la agrupación política Demócratas por la Ciudad, donde convergen ex diputadas y diputados locales y federales, ex jefas y jefes delegacionales, ex candidatas y candidatos, ex funcionarias y funcionarios en el gobierno capitalino, ex dirigentes estudiantiles y líderes sociales comprometidos por consolidar los pilares de una ciudad progresista.

Bajo el lema “Unidos Transformamos”, Demócratas por la Ciudad busca establecer las bases para que, desde la vasta experiencia en la lucha social, política, legislativa, así como en el ejercicio de gobierno construir un modelo de Ciudad de avanzada que evite el retroceso en las conquistas de nuestros Derechos Fundamentales, expresó en conferencia de prensa Elizabeth Mateos, durante la presentación del Pronunciamiento fundacional de la agrupación con perspectiva socialdemócrata.

Nuestra organización establecerá vínculos de comunicación con los tres órdenes de gobierno para proponer políticas públicas, programas y acciones de gobierno que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Asimismo, promoveremos desde el Congreso local iniciativas que reflejen los planteamientos legítimos de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil, que contribuyan a solucionar la problemática social y política prevaleciente.

RELACIÓN ESTRECHA CON VECINOS

Un sello distintivo de nuestra organización política, agregó la legisladora, será fundar desde abajo y de manera incluyente una relación estrecha, respetuosa y transparente con líderes vecinales, sociales y políticos para que de la mano y en un marco de actuación participativa, se lleve a cabo el diseño, planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas, programas y acciones de gobierno.

Entre los liderazgos asistentes a la presentación, que unidos representan a más de 100 mil habitantes de las 16 alcaldías, destacan: Miguel Ángel Cámara Arango, jefe delegacional en Xochimilco (2012-2015) y candidato a alcalde en el presente año 2021; Sergio Palacios Trejo, jefe delegacional en Azcapotzalco (2012-2015); Penélope Campos González, diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura; Ana Julia Hernández Pérez, diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura y Constituyente de la Ciudad de México, y Fernando Zárate Salgado, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura y diputado federal en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.

También se hicieron presentes Agustín Torres Pérez, jefe delegacional en Cuauhtémoc (2009-2012) y diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura; Mariana Valdivia Toledo, dirigente juvenil, ex candidata a diputada local y federal en Iztapalapa; Rosario Muñoz Meza, dirigente territorial en Iztapalapa y defensora de los Derechos Humanos; Héctor Maldonado San Germán, ex candidato a diputado federal en Cuajimalpa; Luis Manuel Arias Pallares, diputado federal en la LII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión; Alberto Trejo Villafuerte, diputado local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, y Felipe Villanueva Eretza, ex integrante del Comité Estatal del PRD y ex dirigente del CEU.

Para Miguel Ángel Cámara Arango, con la experiencia de cada uno de los integrantes de la agrupación política, abonaremos para que no haya confrontación entre los gobiernos de las alcaldías y el gobierno central, haremos propuestas legislativas que fortalezcan a los gobiernos en el ámbito administrativo, además de que no buscarán la confrontación con bloques políticos coyunturales, argumentó.

Tenemos experiencia acumulada desde hace muchos años que ha servido para transformar a la Ciudad de México, “pensamos entrar a las 16 alcaldías para incidir con propuestas emanadas de la ciudadanía por los que dejamos abierta la invitación a sumarse a nuestro movimiento s todas y todos aquellos que así lo deseen”, comentó Ana Julia Hernández Pérez.

En su momento, Fernando Zárate destacó el espíritu de pluralidad y libertad, como valor que legitima la creación de la agrupación política.

Aseguró que el grupo está formado por personas que entienden y comprenden la realidad de la ciudadanía, por lo que a través de la legisladora Elizabeth Mateos se propondrá la defensa de los derechos de los ciudadanos en materia de información, comercialización y distintos aspectos para la seguridad de los niños.

Para concluir, Elizabeth Mateos lanzó un llamado a la unidad y al diálogo, además de afirmar que más allá de las divergencias, la responsabilidad está en ver por el presente y futuro de la Ciudad de México.

“Si le va bien a la jefa de Gobierno de esta capital y al Presidente de la República, a México le va bien”, enfatiza.