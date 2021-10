Cuauhtémoc Blanco da ‘patadas de ahogado’

Mientras el gobernador de Morelos firma un convenio de seguridad con su homólogo poblano Miguel Barbosa, se registran al menos 7 muertos y una balacera en menos de 24 horas en su estado

POR ILDEFONSO PEREYRA

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, ya no siente lo duro sino lo tupido.

Pese a las acusaciones de una red de lavado de dinero en su contra, tampoco da una en el combate a la inseguridad y a la ola de violencia que azota a la entidad morelense.

Para calmar las aguas, se pavonea este día con su homólogo poblano, Miguel Barbosa, para firmar un convenio de seguridad, pero resulta que el crimen organizado lo recibe con al menos siete muertos y un tiroteo en menos de 24 horas.

Los hechos ahí están: Localizan dos cuerpos sin vida en un canal de Zacatepec, aparece un cuerpo embolsado en Xochitepec, balacera en Tilzapotla, ejecutan a uno en Jiutepec, asesinan a un individuo en Xochitepec, además de matar a dos, uno en Temixco y otro en Xochitepec.

Eso sin tomar en cuenta las fosas del municipio de Yecapixtla, los linchamientos de Huitzilac, la ola de homicidios dolosos, el robo con violencia, las balaceras en colonias populares y los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos.

Es innegable que adolece de una estrategia de seguridad para contener la ola de violencia y a garantizar los mínimos estándares de seguridad pública.

Morelos se ha convertido en un estado con mayor índice delictivo, pues la delincuencia se ha apoderado de las calles, de las comunidades, de los municipios y del propio estado de Morelos.

La realidad es cruda y los datos son duros… ¿Y Cuauhtémoc Blanco? Bien, gracias.

Al ex jugador del América le valen queso sus gobernados, no hace el más mínimo esfuerzo por devolver la tranquilidad a Morelos… y no lo decimos nosotros, lo dicen los números.

Y su equipo… de gabinete, más interesado en sus cosas personales que en trabajar por sus morelenses.

Por ejemplo, Pablo Ojeda, actual secretario de Gobierno morelense, más ocupado en su boda que en la investigación del linchamiento de pobladores en Huitzilac.

El medio hermano del gobernador, Ulises Bravo, tiene bajo su influencia acusaciones de que las nóminas de las secretarías de Economía, Turismo, Administración, Infraestructura Educativa, así como Conagua y Desarrollo Social están bajo su mando.

Es ‘vox populi’ que los titulares de dichas dependencias son señalados por presuntamente hacer negocios con dinero público y pactar la entrega de concesiones y contratos con los amigos de Bravo.

Ni hablar, posar para la foto para dizque demostrar que está trabajando por Morelos es puro ‘baño de pueblo’, más bien Cuauhtémoc Blanco da ‘patadas de ahogado’.