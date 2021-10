Combatir la violencia sexual y el hostigamiento laboral, primera acción en la Miguel Hidalgo: Beatriz Hernández

Aunque rechazó la resolución de la Corte, El Presidente afirmó que respetará la decisión de los ministros porque es parte de la separación de Poderes, la pluralidad y la democracia

POR SERGIO ROMERO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el fallo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), que quita la prisión preventiva a los detenidos por contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal, protege la corrupción, apoya a las minorías y evita que los “fifís” vayan a la cárcel.

“(Esta resolución) eso refleja, va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías. Es la misma política del Poder Judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción”, sostuvo.

“Entonces, en eso no estoy de acuerdo desde luego, creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando sólo a los que no tienen agarraderas, influencias, o no tienen con qué comprar su inocencia, me parece que no se actuó bien”.

“Se trata de delincuentes de cuello blanco, entonces no pueden ir a la cárcel los fifís”, añade.

“Estas decisiones no le ayudan al Poder Judicial. ¿Por qué no actúan así cuando se trata de hacerle justicia al pueblo raso? Va llegar el momento que los jueces, magistrados, ministros van a ser más sensibles y van a tener una dimensión social”, dijo.

“Hace falta todavía el lograr en otros Poderes, como en este caso el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos”, expresó López Obrador.

Con el fallo de la Corte, criticó López Obrador en su conferencia mañanera, los corruptos que se hacen inmensamente ricos a costa de grandes delitos fiscales podrán salir bajo fianza, y los “fifís” no irán a la cárcel.

Aunque rechazó la resolución de la Corte, López Obrador afirmó que respetará la decisión de los ministros porque es parte de la separación de Poderes, la pluralidad y la democracia.

“Nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte porque queremos estar en un auténtico, en un verdadero Estado de Derecho. Son criterios, tenemos puntos de vista distintos y eso también es bueno, es afortunado, no desafortunado”, comentó.

“Porque la democracia es pluralidad, no todos pensamos de la misma manera, entonces el abogado que se forma de manera ortodoxa pues se ajusta a la ley, es muy común que digan los abogados la ley es la ley, y yo tengo una visión distinta, yo sostengo que por encima de la ley debe estar la justicia”, enfatiza el Presidente de la República.