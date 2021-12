Cae violador serial que atacaba en inmediaciones del Metro

El presidente de la Jucopo del Senado asegura que seguir a López Obrador ha sido una de las mejores decisiones de su vida

POR JOVIRA

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, asegura que se mantiene leal al partido y que, por congruencia, no se va a quedar callado ante los abusos que se cometan en Veracruz y otros estados, aunque sean del mismo movimiento.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta también resaltó su derecho a disentir.

“Me voy a mantener en Morena, porque creo en el movimiento. Nadie se enoje, no me voy a ir de Morena, sépanlo bien. Voy a luchar porque continúe la transformación que el Presidente ha venido haciendo”, añade.

Mencionó que una de las principales banderas del partido, además de ir contra la corrupción, es defender a los excluidos, a los humillados, a los más pobres, combatir el autoritarismo y las prácticas que tenían al país hundido en la desesperanza.

“Esa fue nuestra lucha, para mí no ha cambiado. He sido congruente y sigo pensando en lo mismo”, señaló en relación a las denuncias que ha hecho contra abusos en el gobierno del morenista Cuitláhuac García.

“Por eso es que he actuado en razón de mi congruencia, porque el hecho de que se estén cometiendo abusos por quien sea, aunque sean surgidos de nuestro movimiento, no podemos callar”.

Afirmó que en Veracruz y en algunos estados del país pueden estarse cometiendo excesos y en Morena no pueden cerrar los ojos frente a ello.

“Es verdaderamente importante actuar con honestidad y congruencia”, citó.

El ex gobernador de Zacatecas ratificó la lealtad con el Presidente y el partido, tras varios meses de distanciamiento con López Obrador y luego de que éste señalara que no creía que el gobernador de Veracruz cometiera injusticias.

“Hace 24 años me inicié en el movimiento con el Presidente López Obrador. Decidí estar con él en su lucha que me parecía justa, legítima, y que me sigue pareciendo la mejor decisión que tomé en mi vida, hace 24 años”, dijo.

“He estado con él en las buenas y en las malas; han sido más las malas, pero invariablemente lo he acompañado”, agrega.

Agregó que fue fundador de la primera asociación de Morena y también es fundador y militante del partido.

Además, comentó, contribuyó a formar cuatro asambleas en cuatro estados del país donde había dificultades para juntar el número que se requería por el INE para ser partido político.

“Es decir, no hay ninguna duda de mi lealtad a Morena durante todas estas épocas”, sostuvo.

‘NO PODEMOS DEJAR DE LUCHAR POR LA GENTE’

Agregó que al visitar Veracruz el viernes 24 de diciemnbre, que antepuso el deber por el placer, intentó ver a José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Jucopo del Senado detenido por el presunto homicidio de un candidato a Alcalde de MC, se encontró con otros casos de injusticia.

“¿Cómo no luchar? Hay una señora que está detenida desde hace varios meses sólo por haberle mentado la madre a unos policías. ¿No creen que es justo que nosotros en Morena luchemos por su libertad? Y como ese asunto, hay otros, ahí y en otros estados”, indicó.



“No podemos dejar de luchar por la gente, por los excluidos, por los humillados, por los inocentes, por la gente que más nos necesita. No abandonemos nuestra esencia; esa es nuestra esencia”, añade.

Al finalizar su mensaje, Monreal recomendó el libro que le acaban de regalar y está leyendo, “El derecho a disentir”.

“Es un libro muy interesante de Mauricio Wiesenthal, de una editorial de Barcelona. Se los recomiendo ‘El derecho a disentir'”, comentó.