Avala INE posponer revocación de mandato

El líder sindical advierte que su negativa de mudar el PCC1 al C5 y la oposición a la construcción de la SEAT de Buen Tono es por cuestiones técnicas y por seguridad de usuarios y de trabajadores del Metro

POR SABÁS HERNÁNDEZ

Es por todos conocido que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro está realizando obras sin tomar en cuenta para nada la mejor obra calificada que tienen: sus trabajadores e ingenieros, que conocen como la palma de su mano las entrañas del transporte de mayor movilidad en la Ciudad de México (CDMX).

El mensaje de la empresa es claro: “Vamos a hacer obras importantes, vamos a cerrar parte del Metro, pero no lo vamos a hacer con el Sindicato, es más, ni siquiera le vamos a notificar al Sindicato”.

Ante esta situación, Fernando Espino Arévalo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, expresa su malestar y rechaza la mudanza del PCC1 al C5 y la construcción de la Subestación de Alta Tensión (SEAT) en las oficinas de Delicias.

Más que malestar, Espino Arévalo enfatiza, en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva, que la inconformidad es porque se pone en riesgo a los millones de usuarios y a los propios trabajadores del Metro.

OBRAS NOS ENTERAMOS POR MEDIOS, NO POR LA EMPRESA: SINDICATO

Espino Arévalo reitera que el Metro, bajo la dirección de Guillermo Calderón Aguilera, ni siquiera los toma en cuenta en las obras que están en puerta.

“Nosotros nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, no tenemos ninguna indicación precisa por parte de la administración del Sistema. Nos enteramos de que se cierran doce estaciones, a partir del próximo marzo, sin determinar o sin tener una fecha precisa y que sería de Pantitlán a Salto del Agua, y que después otras ocho estaciones de Balderas a Observatorio en enero del 23. Eso es lo que nosotros tenemos a través de los medios de comunicación”, añade.

Señala que lamentablemente la empresa no los toma en cuenta en su toma de decisiones, aunque, como siempre, al final de cuentas ellos tienen que reparar los malos trabajos que hacen las compañías externas.

“Nos preocupa saber si en la obra está considerada la revisión del cajón de la línea o nada más son las vías, los aparatos electromecánicos, eléctricos, balastro, porque no nos han informado absolutamente nada. También nos enteramos de este mantenimiento, que es materia de trabajo de nuestra organización sindical.

“Nos dicen que la empresa COMSA, que es una empresa francesa, dará el mantenimiento y rehabilitación de las líneas, así como de la parte eléctrica y la parte hidráulica, pero tampoco sabemos con precisión qué es lo que se va a hacer”, agrega.

Reitera que han pedido información a Guillermo Calderón Aguilera sobre las obras, pero el director del Metro no da respuesta hasta el momento.

“Este asunto lo solicitamos de manera oficial con el director del Sistema y no nos ha contestado nada hasta la fecha, estamos esperando qué es lo que se va a hacer en relación al mantenimiento y rehabilitación de La línea 1”.

NO A LA MUDANZA DEL PCC1 NI A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEAT DE BUEN TONO

Fernando Espino advierte que su negativa de mudar al PCC1 al C5 y la oposición a la construcción de la SEAT de Buen Tono es por cuestiones técnicas y por seguridad de usuarios y de trabajadores del Metro.

“La construcción del PCC1 se lo quieren llevar al C5, según ellos, porque es por mayor seguridad y también por los costos bajos, lo cual nosotros nos oponemos por una serie de situaciones meramente técnicas y también damos la opción que aprovechando este problema que sucedió por el incendio del edificio donde se encontraba el PCC1, que podamos instalar un Puesto Central de Línea por cada una de las líneas, tal y como lo tenemos en la línea A y la línea 12.

“Esto con la finalidad de qué sean más seguras y estén completamente aisladas una de la otra y también que se instale en un terreno del STC. Tenemos espacios grandes, extensos, como es la estación del Metro Zaragoza, en Tasqueña, en Indios Verdes, en Observatorio, pero hay la intención de que se instale este edificio en un terreno muy pequeño de 650 metros, donde se encuentra el C5, lo cual nosotros como trabajadores nos oponemos.

“Ya tuvimos dos reuniones, con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y con las autoridades del Metro, y no hemos llegado a acuerdos desafortunadamente”, comenta Espino.

Advierte del peligro que corren empleados del Sistema y personal del CENDI con la construcción del SEAT Buen Tono en las oficinas de Delicias, muy aparte de la afectación a trabajadores, pues la edificación se hace en donde estaba el estacionamiento.

“No estamos de acuerdo en que se instale la subestación Buen Tono en el espacio que escogió la Comisión Federal de Electricidad, tampoco se nos pidió opinión, cuando tenemos allí muchos espacios, que se pueden aprovechar y dejar libre el mismo, donde lo están ya instalando, lo están construyendo, debido a que está muy cerca el edificio administrativo y por otro lado está muy cerca un Centro de Desarrollo Infantil, o sea un CENDI, que está pegadito, y son las causas por las que también nos oponemos a que se instale la Subestación de Buen Tono en ese espacio”, advierte el líder sindical.

Reitera que no han tenido información de lo solicitado a Calderón Aguilera, pese a hacerlo mediante oficio.

“No hemos tenido comunicación ha habido una cerrazón, no sé qué se esconde; nosotros tenemos las alternativas de solución, 100 por ciento técnicas, no políticas, y creo que es lo más conveniente que se determine a una razón o razones técnicas, científicas y no políticas, porque esto sale caro y además mal hecho… y además el día de mañana tendríamos problemas, tenemos el diseño de los tableros, un diseño 100% Metro, se ha realizado por nuestros compañeros técnicos, ya se los mostramos que funcionaría perfectamente en cada una de las terminales. Sin embargo, como que no hay mucho interés en lo que los trabajadores realizan y siempre se van por la contratación de empresas externas, que no nos han convencido porque realizan trabajos muy mal hechos, y nosotros como trabajadores tenemos que rehacerlos, con doble costo, el costo que le pagan a la empresa y el costo que le pagan a los trabajadores”.

Finalmente Espino Arévalo resalta el compromiso y profesionalismo de los trabajadores del Metro en su fuente de trabajo, por lo que harán hasta lo imposible porque las obras las realicen ellos mismos.

“Nosotros vamos a insistir y hacer todo lo posible e imposible que esos trabajos los realicemos nosotros, porque es materia de trabajo, de los obreros del Metro, somos además los más calificados en este tipo de actividades y creo que tenemos que lograrlo; estamos decididos a que nos escuchen y que también se contraten a nuestros compañeros trabajadores que son altamente especializados en la materia”, enfatiza el líder sindical Fernando Espino.

Es increíble que el Gobierno de la Ciudad, encabezada por Claudia Sheinbaum, proponga obras grandes en el Metro para principios del próximo año, pero al margen del Sindicato.

Por lo visto esa es la línea del actual gobierno, dejar de lado el Sindicato, no tomarlo en cuenta, pero eso sí, la administración de la Ciudad de México está plegada a la CFE.