Atacan a AMLO por su proyecto de transformación: Sheinbaum

La jefa de Gobierno reitera que apoya al Presidente y sus hijos, quienes han sido transparentes

POR JOVIRA

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que existe un clima de calumnias y ataques contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus hijos, por su proyecto de transformación.

Durante su conferencia de este martes, la mandataria local destacó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y reiteró que apoya al Presidente y a sus hijos, quienes, afirmó, han sido transparentes.

“Este clima de calumnia, de mentiras, que es muy fácil hacer en redes sociales, también algunos medios lo hacen”, dijo.

“El ataque no es solo a él o a sus hijos, es al proyecto de transformación”.

Sheinbaum Pardo insistió en acusar que hay grupos que fueron afectados en sus beneficios económicos o el poder que tenían sobre el Presidente.

“Eso es lo que les molesta, que ya no sean dueños de México”, reprochó.

Dijo que es importante la defensa de su proyecto.

Aseguró que existe libertad de expresión, pero enfatizó en que no se pida que desde el Gobierno no se pueda hablar.

“Agreden personalmente cuando en realidad lo que no les gusta es la nueva forma de gobernar”, expresó.

Sheinbaum dijo que lo que no quieren es que se siga un proceso de transformación.

“Pero es por el bien de México”, enfatiza la mandataria capitalina.