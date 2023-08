Apoyaré a quien resulte ganador de las encuestas: Ricardo Monreal

‘Todos los que participamos queremos ganar’ * Yo no me concentro mucho en los sondeos de opinión, responde el senador con licencia a la ex jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum

JESÚS VIRA

Respecto a que Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que lleva más de un año arriba en las encuestas, Ricardo Monreal Ávila expresó que él no se concentra mucho en las encuestas.

“Yo considero que Claudia Sheinbaum es una mujer sincera, no tiene por qué mentir, esos son sus datos y yo no puedo rebatirlos; no quiero rebatirlos, no quiero actuar con arrogancia y con exceso.

“Todos los que participamos queremos ganar, y todos los que participamos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por ser evaluados positivamente en las encuestas.

“Mi experiencia me ha ilustrado en que las encuestas a veces tienen decibeles significativos de error. Yo lo he vivido en carne propia. Cuando iba a ser gobernador de Zacatecas por la izquierda, en 1998, ninguna encuesta me daba como ganador, me colocaban en el último lugar y gracias a la gente les ganamos”, añade.

“Entonces, ahora yo no me concentro mucho en las encuestas, no las descalifico, y me concentro mucho en mi trabajo, tratando de convencer al mayor número de personas, porque como va a ser una encuesta aleatoria, que incluso no sabemos cuáles van a ser los detalles técnicos de las encuestas.

“Ese es un problema serio, por cierto. Estamos a 18 días de concluir el proceso, y en este momento, al menos yo, no conozco los detalles técnicos de la encuesta, o de las cinco encuestas. No conozco quiénes las van a hacer”, enfatiza.

“Todos esos detalles, a 18 días de concluirse el proceso, no los conocemos, y creo que es una situación delicada”, afirma el senador con licencia.

“Eso ya debería ser resuelto porque el tiempo pasa y si hay ausencia de información luego se generan sospechas y se generan reclamos sin necesidad. Por eso estamos a tiempo de que esto pueda aclararse en estos días”, agrega Monreal Ávila.

“Yo actuaré con prudencia, sin arrogancia y sin desplantes. Y voy a esperar que la gente decida”, señala Ricardo Monreal.

‘AMLO TIENE DERECHO A INCONFORMARSE’

Aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene todo el derecho de inconformarse cuando considere que una resolución de cualquier órgano jurisdiccional le perjudica, pero consideró que éstas deben ser respetadas, porque vivimos en un Estado de Derecho.

El aspirante a coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación consideró que el proceso electoral de septiembre estará sacudido por “estas eventualidades”.

Aclaró que el Presidente cuidará la ley, pero dejó en claro que López Obrador empleará su derecho de réplica y ejercerá hasta el final los recursos que la ley y la Constitución le provean.

“Es un estilo único del Presidente y yo creo que el Presidente reacciona en razón de los ataques, de las inexactitudes, de las ofensas y de las calumnias de las que ha sido objeto en los últimos meses”, señaló.