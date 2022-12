AMLO ilusiona y engaña al pueblo: Enrique Vargas

La universidad presenta una visión hacia el futuro de la moda y diseño mexicano * Ximena Velarde, Iberil Platas y Fernanda Castellanos, las tres próximas lideresas del mundo de la moda, presentan su proyecto ‘Matanga dijo la changa’, reconocido por los asistentes al evento realizado en el Campus Santa Fe

JOVIRA

Fotos: Tomás Rojas

En días pasados, la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe estuvo de plácemes por su pasarela realizada en sus propias instalaciones, en donde se presentó una visión hacia el futuro del diseño mexicano.

Estar a la moda es una prioridad de la gente de todo el mundo, y no hay rango social en el que alguna mujer o algún hombre evite admirar a las portentosas y atractivas modelos pensando para sí mismos: “Yo quiero verme así caminando por la calle y que volteen a verme”.

Pensando en el futuro, muy próximo por cierto, haciendo alusión al reconocido filme ‘cuando el destino nos alcance”, quienes dominarán las mejores pasarelas del orbe ya se están preparando con mucha pasión y profesionalismo para vestir a la gente del mundo desde ciudades como París, Turquía, Nueva York, Roma y otras importantes sedes de los mejores eventos a nivel internacional.

Nos referimos, en este caso específico, a las alumnas y alumnos de la Universidad Iberoamericana, quienes el pasado 17 de noviembre organizaron y protagonizaron una espectacular pasarela en la que proyectaron sus mejores ideas para llegar, en su momento, a protagonizar desde lo más alto a la industria del vestido y del calzado, y hacer realidad los anhelos de quienes aman el mundo fashion.

La Universidad Iberoamericana, mundialmente conocida como La Ibero, se caracteriza por ser pionera en traer a México el diseño, en busca de impulsar a sus alumnos a adentrarse lo más posible al mundo de la creatividad infinita, en donde se busca explotar la individualidad creativa de cada estudiante.

En la mencionada pasarela se mostró el potencial de los futuros diseñadores y la capacidad de innovación de cada uno de ellos.

En ese evento se resaltó la creatividad, el estilo personal y una visión de lo que le espera a la moda mexicana cuando los estudiantes de La Ibero empiecen a figurar en esta poderosa industria.

Se presentaron conceptos distintos, con propuestas innovadoras que serán el futuro de la sustentabilidad en la moda.

Quedó bien claro que las y los estudiantes que participaron son los que están más cerca de convertirse en profesionistas dentro de la moda, pues demostraron su potencial y su capacidad dentro de ese ámbito.

El evento fue solo una pequeña muestra de lo que los alumnos son capaces de hacer y hasta dónde están dispuestos a llegar con tal de explotar al máximo su creatividad y las herramientas aprendidas a lo largo de toda la carrera.

No cabe duda que fue una gran oportunidad para ver a los próximos líderes de la moda en México y el mundo, y quedaron al descubierto los nuevos talentos en la industria.

Y nadie mejor que Ximena Velarde, Iberil Platas y Fernanda Castellanos para hablar de su gran proyecto titulado ‘Matanga dijo la changa’, que fue reconocido y acaparó aplausos de los asistentes al evento.

—¿Ximena, en que consistió tu proyecto?

“El proyecto consistió en crear una marca, algo como un proyecto social; luego de crear la marca desde cero, presentar la pasarela para toda la Ibero, para toda la generación y esa es nuestra tesis por así decirlo”.

—¿Iberil, en qué se inspiraron para su marca?

“En lo que nos inspiramos fue en México, porque aquí no se puede usar un vestido transparente sin que te volteen a ver, a diferencia de Europa, que allá sí se puede y en nuestro país todavía no”.

—¿A qué crees que se deba eso?

“Pues por todas las características, nuestro tema fue el sello de cómo se fue construyendo nuestro mexicano el corrupto, la doble moral, positivas y negativas.

“Lo que hicimos fue construir estas características tanto positivas como negativas para crear nuestro mexicano ideal y que al final esté libre, sin prejuicios, solo la libertad, dar ese mensaje, hacer ruido para que salgan cosas raras de la ropa común, unos jeans, camisa, que digan ‘qué raro está y qué padre’”.

—¿Fernanda, qué es Matanga?

“Matanga es nuestra marca, el nombre viene del típico dicho mexicano ‘matanga dijo la changa’, proviene literal de ‘te lo quito’.

“Quisimos cambar la visión del mexicano, aquel que hace ruido, pero también es fiestero, no hablar en positivo, es aquel que busca salir adelante, mostrar su talento, todo eso conlleva a un mexicano y a este proceso de construcción, que no solo las características negativas sean tan negativas y que las positivas no sean tan positivas; eso es lo que queremos hablar con esta marca, hablar de México no solo como todo el mundo lo ve, cambiar la idea sobre el mexicano a través de esta marca y hacer ruido”.

—¿Por qué ‘matanga dijo la changa’ y no otra frase como ‘el comal le dijo a la olla’?

“Porque creemos que esta marca es como hace ruido, molestar, que la gente no se quede callada, pacífica y que la gente quiere libertad; esa frase es la que más nos representa, que el mexicano quiere que alguien nos represente.

“El mexicano se interesa en el medio ambiente, no hablamos de manera política, es en general, los problemas sociales preocupan, no es contra alguien, es en general, pues los problemas sociales que existen en México es algo que preocupa al mexicano y es con lo que queremos hacer ruido; nosotros lo hacemos con la ropa, una marca y una creación totalmente nuestra”.

—¿Ximena, para quién va dirigido la marca?

“Va dirigido para chicos de 25 a 40 años, que sea rebelde y alce la voz, que le guste el arte, la cultura, responsable y orgulloso de sus raíces, que le preocupe las situaciones sociales, familiares, que quiera alzar la voz y cambiar el país de una manera diferente, no ser una marca típica, el mexicano va más allá del sarape, del mariachi.

“La moda trasciende, es una ideología, que una señora use un top, cambiar la visión conservadora y también entrar a sus mentes y ver que el cambio haga muchas cosas.

“Esta marca va más allá que una ropa, sino una ideología que trasciende con la edad, tiempo, y habla del talento que tiene el mexicano más allá de lo que se cree que es. Repito, es una moda que trasciende con ideología”.

— ¿Iberil, cómo fue el proceso y el concepto para la pasarela?

“Moda 8 es el último diseño de la carrera y el objetivo del último semestre es marcar el diferenciador y un público objetivo, una estrategia de sustentabilidad y una serie de valores a partir de la investigación, el análisis crítico y un ensayo creativo.

“Cada equipo de alumnas creó una propuesta vanguardista en sus colecciones y cada marca no relacionada entre sí.

“El arte interrumpido fue el hilo conductor de nuestra pasarela y esta intervención busca unificar el ambiente y experiencia que vivirán dentro de la pasarela, con una visión humanista y una característica de la Ibero es buscar -a través de esta expresión artística- concientizar sobre el cambio climático”.

— ¿Fernanda, qué experiencia te dejó la pasarela?

“Lo que me dejó fue la planeación, proveedores, las modelos, la ropa que diseñamos y cada equipo que diseñamos. Me dio orgullo ver los diseños de mis compañeros y logramos en la pasarela que se conjuntara.

“La preparación fue de dos meses y medio en crear y ponernos a vender pan de muerto en las iglesias para recaudar fondos, hacer una rifa, todo fue un gran trabajo en equipo y al final lo sacamos, patrocinadores, medios.

“Nosotras tres hicimos la investigación de mercado, hablar con mexicanas y mexicanos, entender lo que era la identidad mexicana, además de la historia que lleva el mexicano que vive actualmente y cómo expresan ellos su identidad, aparte que toda la generación está en conjunto ayudando para la pasarela, estuvimos trabajando duro estos dos meses y medio, hacer toda esta investigación, hacer diseños, bocetos de experimentación textil y crear como la ropa el resultado.

— Ya pasó la pasarela, ¿ahora qué sigue?

“Tenemos planeado hacer como ‘una concept store’ en la que combinemos como marcas mexicanas de joyería nuestra ropa y tal vez algún tipo de cafetería de cafés mexicanos en la que no solo sea como una tienda de ropa, sino también como que la gente pueda ir ahí a pasar un buen rato.

“Como una experiencia planeamos vender la ropa, vamos a tener todo para ayudar un poco a la ecología, si te gusta algo lo puedes pedir y te llega en 15 días, más o menos, a tu casa y así ya no tenemos como este desperdicio de trabajo ni este desperdicio de tela, viéndolo un poco en el tema ecológico.

“La verdad es que sí nos gustaría como que esto vaya más allá de un proyecto escolar y sí hacer realmente el ruido que queremos hacer sobre nuestras propias marcas, pasar de un proyecto escolar a algo profesional, pues, repito, queremos hacer el ruido sobre nuestras propias marcas y estilos”.

—¿Hasta dónde quieren llegar?

“Mira, la verdad siento que le metimos un buen de corazón porque es un tema que nos interesa porque queremos generar este ruido en México y en el mundo.

“Con este proyecto más avanzado, más ejecutado y siendo un proyecto exitoso como lo hemos visto hasta ahorita y siguiendo como queriendo cambiar el mundo, pues sí podría decir cómo es la manera de mirar la moda.

“Quiero hacer mi marca de bolsas, todo mi esfuerzo y dedicación a todo esto para una forma de expresar, no todo es decir ‘Se ve bonito y me lo compro’, es echarle corazón y pensamiento.

—¿Qué opinas Fernanda?

“Me falta mucho, entonces me gustaría hacer cursos o maestrías en diferentes ramas, es mi pasión, me encanta el diseño de zapatos, entonces me gustaría ser una mezcla en diseño de zapatos, quiero poner mi proyecto y como decía, que la marca vaya más allá de solo ropa y no me veo viviendo en la Ciudad de México”.

—Por lo visto estoy frente a tres empresarias visionarias.

“La verdad hicimos un gran equipo y nos complementamos con nuestros propios talentos y existen las tendencias que muchos la seguimos, pero al final de cuentas tú tienes que sentirte cómodo con lo que te pones, es una manera de expresar tu identidad, por lo que si no te sientes cómodo con algo no te lo vas a poner porque no expresa lo que tú quieres transmitir.

“Siempre debemos de llevar algo coherente”.

—¿Transmite algo una mujer al usar una minifalda?

“Muchas veces los mexicanos tienen la doble moral; muchas veces no te lo pones por el miedo y la inseguridad que existe.

“Esperemos que se logre el cambio de pensamientos o perspectivas, pero sí es un largo camino y al final queremos que puedan ponerse una minifalda, un vestido transparente, en Europa es normal y se ve padre.

“Existe mucho machismo en México, pero buscamos que las mujeres puedan sentirse seguras de salir así, pues buscamos concientizar a la mayoría de la gente que es muy conservadora y que tiene doble moral en México, pero se tiene que hablar y buscamos que las nuevas generaciones provoquen un cambio”.

—Muchas gracias Ximena, Iberil y Fernanda por la entrevista, que más bien fue charla.

“Más bien gracias a ustedes y a La Revista IMPACTO por el tiempo que se tomaron para estar con nosotras en la pasarela. Gracias de todo corazón”.

Estimado lector, grábese los nombres de Ximena Velarde, Iberil Platas y Fernanda Castellanos, tres lindas chicas que próximamente serán las estrellas más brillantes del universo de la moda y pasarela… Al tiempo.