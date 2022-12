Al Gobierno-CDMX le importa un comino la muerte de Esmeralda y Sofía

A un mes de la tragedia, no hay responsables sobre la tragedia ocurrida en una coladera en Iztacalco; El Sistema de Aguas de la CDMX y la alcaldía Iztacalco se tiran la pelotita… ¿y el clamor de justicia de los familiares? Bien, gracias… * Ernestina Godoy ya le apuesta al carpetazo

ILDEFONSO PEREYRA

La mamá de Sofía y Esmeralda, María Elvira Canchola Montoya, pidió a las autoridades capitalinas continuar con la investigación por el homicidio de sus hijas, quienes cayeron y murieron en una coladera destapada en la alcaldía Iztacalco, pues ya se cumplió un mes y no hay un solo responsable de la tragedia.

Este sábado, en el sitio donde se ubica la coladera, en Viaducto Río de la Piedad y Añil, la mamá de las jóvenes, de 16 y 23 años de edad, les hizo una misa y pidió a la Fiscalía capitalina que no se quede todo en un mero trámite.

Aseguró que nadie del gobierno la ha apoyado como madre, no siquiera como víctima, por lo que exige justicia, tras la negligencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Alcaldía Iztacalco por dejar esa coladera sin tapa, en la que cayeron Esme y Sofi, como les llamaban de cariño, cuando iban al concierto de Zoe.

“Esta es una negligencia, porque mis niñas murieron, ellas tenían un futuro brillante por delante, está mi familia exigiendo justicia y no vamos a descansar hasta lograr la justicia, el gobierno cuenta que nos ha ayudado, de verdad que no, se van a dar cuenta que no nos han ayudado, por el contrario, empiezan a ponernos trabas y pretextos, les pido como madre me ayuden, porque nadie merece estar en la situación en la que nosotros estamos”, enfatizó la señora María Elvira Canchola Montoya.

AUTORIDADES YA OLVIDARON EL ASUNTO: TEÓFILO BENÍTEZ

El abogado de las víctimas, Teófilo Benítez Granados, indicó que están atentos a toda la investigación, ya que dentro de la misma hay datos que arrojan que los culpables son el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Alcaldía Iztacalco.

Aseguró que ya presentaron una denuncia por homicidio contra quien resulte responsable como persona o funcionario, que en este caso pertenecen al Sistema de Aguas de la Ciudad y de la alcaldía Iztacalco.

Sin embargo, manifestó que las autoridades se han olvidado

completamente de la familia de Sofía y Esmeralda, pues nadie los ha apoyado en nada, solo los han engañado para que se mantuvieran tranquilos y no comentaran de cuál era la realidad de que no hay culpables.

“La Fiscalía ha determinado que no hay un responsable, la propia fiscal Ernestina Godoy así lo ha hecho saber, hemos empezado a realizar diversos actos de investigación, pues existen dos líneas y una es el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y la otra es la propia Alcaldía Iztacalco, culpables sí los hay, solo que la autoridad competente tenga el valor de darle seguimiento a la investigación y no quieran darle carpetazo”, aseguró Benítez Granados.

En 30 días no hay hasta el momento ninguna persona o servidor público que haya sido imputado por estos hechos.

Esta situación ha generado indignación en la familia de las víctimas que reitera su llamado a la Fiscalía y al Poder Judicial, a no dejar que esta tragedia quede en la impunidad.

Anunciaron que la próxima semana presentarán una queja en la Comisión de Derechos Humanos para la cerrazón de las autoridades.

Además, prevén realizar una huelga y plantón frente a la sede del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, para que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los atienda y exigir una investigación profunda.

La mamá de Sofía y Esmeralda pidió al vocalista de Zoe, León Larregui, su intervención para hacer un llamado a las autoridades y su caso no quede impune.