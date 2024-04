A votar todos el 2 de junio: Omar García

México necesita la movilización y participación activa de su gente * El candidato al Senado de la República por la Ciudad de México destaca que Claudia Sheinbaum es la única candidata presidencial con experiencia en seguridad

ERIC GARCÍA

Al asistir a un encuentro con vecinas y vecinos de la alcaldía Tláhuac, el licenciado Omar García Harfuch, candidato al Senado de la República por la Ciudad de México, de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), pidió que todos salgan a votar este 2 de junio porque “lo que este país necesita es la movilización y participación activa de su gente”.

En compañía de Rigoberto Salgado Vázquez, candidato a diputado federal por el Distrito 9-Tláhuac, García Harfuch destacó que Claudia Sheinbaum es la única candidata que tiene una estrategia clara y la única que tiene experiencia en seguridad con resultados.

Señaló que hay quienes solo buscan un cargo por tener un puesto, pero cuando se hace sin una finalidad ni objetivo real los primeros que lo notan son los ciudadanos. Por ello, puso como ejemplo de servicio público a Sheinbaum, quien asumió la responsabilidad de la seguridad en la Ciudad de México.

Explicó que en la capital se conformó una estrategia sin repartir culpas, sin importar si los delitos eran del fuero federal o del fuero común, y se fortaleció a la policía con nuevas facultades. Añadió que hay quienes piensan que el eje de honestidad y atención a las causas significa que no van a detener a los delincuentes, pero no es así, ya que en la ciudad se alejó a 11 mil jóvenes de la delincuencia; y al mismo tiempo que se atendían las causas se estaban haciendo operativos con la Fiscalía.

Expresó que la estrategia de “Abrazos, no balazos” no tiene nada que ver con no detener a los delincuentes sino con atender las causas, ya que todos los días se realizan detenciones donde participan elementos de las fuerzas de seguridad, indicó que incluso hay militares que han perdido la vida en enfrentamientos.

También reconoció el trabajo realizado por Rigoberto Salgado en la Ciudad de México, y a los habitantes de Tláhuac les reiteró que cuentan con ellos como amigos y aliados.

A este encuentro asistieron mil 500 vecinas y vecinos de Tláhuac, quienes realizaron expresiones de cariño y apoyo a los candidatos.