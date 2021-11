¿Y cuándo cárcel para Chíguil?

POR JORGE BUENDÍA GARCÍA

La historia de Andrés Manuel López Obrador es de derrota, pues buen estudiante nunca lo fue, como tampoco realizó buen papel como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tabasco, a la sombra del hoy desaparecido ex gobernador de esa entidad Enrique González Pedrero.

López Obrador sufrió una brutal derrota a manos de Roberto Madrazo Pintado, con quien contendió por la gubernatura de su tierra natal. Y como perdió desató una sistemática oleada de protestas, tanto en la entidad, como en la capital del país.

Tres veces fue candidato a la Presidencia de la República. La primera ocasión, perdió contra Felipe Calderón. En una demencial reacción, bloqueó durante 50 días Paseo de la Reforma, sin importarle las millonarias pérdidas económicas y fuentes laborales.

La segunda ocasión, perdió ante Enrique Peña Nieto. Su reacción no fue tan colérica como con Calderón, tal vez porque ya había un pacto con el oriundo de Atlacomulco para entregarle el poder en 2018, según diversas versiones que corren en los pasillos de las altas esferas de la política.

La suerte le favoreció en 2018. Logró un arrollador triunfo con 30 millones de sufragios. Una hazaña nunca antes vista en una elección presidencial. Su bono democrático se fue a los cielos. Sin embargo, antes de lo que se hubiera imaginado, lo dilapidó. Puso en marcha lo que denomina la “Cuarta Transformación”, que derivó en una destrucción masiva de instituciones y apropiación de recursos del erario público para su usufructo personal.

La pandemia del Covid-19, que la había vislumbrado como “anillo al dedo” para sus propósitos político-electorales, derrumbó sus proyectos y por ende su popularidad que busca sostenerla a punta de declaraciones mañaneras sin sentido gubernamental. Es decir, demagogia pura: pan y circo como en la antigua Roma.

La cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, lejos de convertirse en un triunfo de su gobierno, se tradujo en una monumental derrota ante el sector empresarial que tuvo pérdidas millonarias y entabló demandas en su contra.

Otro fracaso fue la consulta para enjuiciar a los ex presidentes de México. La cantinflesca pregunta derivó en una cascada de críticas en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales.

El grosero derroche de 525 millones de pesos exhibió a un gobierno a la deriva y a un partido en declive, puesto que sólo votó el 7% del electorado.

Durante las elecciones intermedias, el Presidente perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y aunque presumió el triunfo de su partido en el interior de la República, no se pudo quitar el estigma de que Morena fue ayudada por el narcotráfico para llevar votos a las urnas.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y los dirigentes del PRI, PAN y PRD hicieron denuncias internacionales sobre la sociedad de la 4T con el crimen organizado.

Pero López Obrador montó en cólera cuando vio que los números en la Ciudad de México le eran adversos en las elecciones del pasado 6 de junio.

Su partido, Morena, perdió nueve de 16 alcaldías frente a la poderosa maquinaria en que se convirtió la alianza Va Por la Ciudad de México. Una elección de Estado puesta en operación en particular en la alcaldía Cuauhtémoc, se fue a la basura. Claudia Sheinbaum y sus operadores René Bejarano y Dolores Padierna perdieron ante la joven y carismática candidata Sandra Cuevas, postulada por el Partido de la Revolución Democrática.

Otro descalabro mayúsculo fue que su candidata a la gubernatura de Nuevo León, quedó en cuarto lugar frente a un neófito de la política apoyado por su esposa, una polémica youtubera que lo condujo a ser merecedor de una millonaria multa por parte de las autoridades electorales.

Una derrota más la logró cuando magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) destituyeron a José Luis Vargas Valdez, el “Magistrado Billetes”, con inclinaciones promorenistas, acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Más todavía: en esa ola de derrotas y fracasos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ofreció una conferencia de prensa en donde rechazó ampliar su mandato por dos años, regalo que le había hecho el Ejecutivo federal a través de uno de los senadores incondicionales del Partido Verde Ecologista de México. López Obrador buscaba con ello la antesala de ampliar su Presidencia más allá del 2024.

El afán de perseguir a sus adversarios con el uso faccioso de la justicia, lejos de crearle dividendos políticos, lo ubican como un gobernante troglodita carente de escrúpulos y ética que tanto reclamó a los políticos priístas y panistas del pasado. El caso más claro es el del Ricardo Anaya, quien se vio obligado a exiliarse en el extranjero por la sospecha de que López Obrador pretendía encarcelarlo.

En sus giras, a López Obrador ya nadie la garantiza seguridad y mucho menos eventos masivos, porque en todos y cada uno recibe reclamos, gritos y protestas. Un ejemplo es el “secuestro” que sufrió por más de dos horas a manos de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante su visita a Chiapas. El hecho le impidió llegar a la conferencia mañanera programada en esa gira. Su rostro sumamente molesto se difundió profusamente.

A lo anterior se le suma que el gobierno de la “Cuarta Transformación” es visto como represor de migrantes. Las imágenes televisivas y en redes sociales dan cuenta de la persecución de que son objeto quienes usan como tránsito el territorio nacional para buscar llegar a Estados Unidos. Una política del garrote es la que ha instrumentado López Obrador, misma que tanto le criticó a los gobiernos anteriores.

Una última represión, y que les pareció muy natural, fue en contra de los alcaldes electos que pretendían llegar al Congreso de la Ciudad de México a reunirse con los diputados de la I Legislatura, puesto que en un periodo extraordinario del último día del periodo, aprobaron disminuirle facultades a los alcaldes en diversos rubros. Así el perfil del derrotado a la mitad del camino.

ALTO IMPACTO

1.- Todo un desbarajuste generó en el Congreso de la Ciudad de México la separación de Janecarlo Lozano del grupo parlamentario del PRD para sumarse a la bancada de Morena. Resulta que el 1 de septiembre, día en que se instaló la II Legislatura, Janecarlo aún permanecía en el PRD, pero en menos de 48 horas ya había dado el brinco, sin antes renunciar al partido del Sol Azteca, y mucho menos sin notificarlo a la recién instalada Mesa Directiva.

El hecho, provocó reclamos en la primera sesión de la Junta de Coordinación Política, incluso de la aliada de Morena, la petista Circe Camacho, y del perredista Jorge Gaviño. Nadie supo antes de la salida de quien fue calificado en redes como “traidor”. Resulta que en la siguiente sesión después de la instalación de la Legislatura, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, notificó a la Mesa Directiva de la incorporación de Janecarlo, quien además tardíamente presentó su renuncia al partido que lo llevó a Donceles y Allende, lo que de entrada lo inhabilita como integrante de la fracción de Morena. Es decir que el único camino que le queda es fungir como legislador independiente, sin más prerrogativas que su dieta.

2.- El pasado 24 de agosto se reunieron en la Antigua Fonda de Santa Catarina en el Centro de Coyoacán los “coroneles y coronelas” del ejército toledista encabezados por Diego Vargas, el concejal electo Antonio Alcántara (quien fue suplente de Valentín Maldonado) y Flor Magaly Licea, reunión en la que les pasaron la línea dictada desde Santiago de Chile de no aceptar menos de tres direcciones generales en el gobierno del “socio” Giovani Gutiérrez.

Vaya alacranes que se echó al hombro Obdulio Ávila, coordinador de la transición en Coyoacán con Jorge Juárez Grande, Ricardo Rojas y Felipe Punzo, ex funcionarios del gobierno de Manuel Negrete y hoy cercanos de Ávila Mayo, y para rematar la estrella política de Coyoacán, el ex particular de Toledo, Eduardo Ramírez, quien presume a diestra y siniestra los acuerdos con Giovani a través de su cuñado, el ex candidato a diputado Mario Estrada (dado de baja de la administración de Negrete por andar extorsionando a ferieros).