Traición y violación a la Constitución

Los ‘otros datos’ no concuerdan con la realidad que viven millones de mexicanos * Presumió que ya no hay lujos. Tal vez cierre los ojos ante la camionetota y guaruras del gobernador de Veracruz y otros funcionarios de su gabinete, desde el que mandó a remodelar por completo su oficina hasta el vástago

GALIO GUERRA

Dicen que para un gobierno de mentiras, un informe de mentiritas; esto es, no de verdades, ni de verdades a medias, ni mentiras piadosas, sino de mentiritas, simple y sencillamente de “otros datos”, de los que concuerdan con el inquilino de Palacio Nacional, pero no con la realidad de millones de mexicanos.

No, no hablaré a profundidad sobre lo dicho por el ciudadano Presidente de la República porque es lo mismo que dice en cada uno de sus miniinformes cada que se le da la gana.

Veamos de manera profundamente superficial algo de lo que dijo el jueves, desde su residencia oficial, en Palacio Nacional, el señor Andrés Manuel López Obrador.

Empecemos por un Twitter que publicó el mismo día en su cuenta personal:

“Desde los primeros años de nuestro gobierno contuvimos el número de homicidios y está a la baja”.

Por desgracia la realidad lo desmiente y aclara: “En los 43 meses de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador suman 120,854 homicidios dolosos y 3,560 feminicidios: en total se han registrado 124,414 muertes violentas”.

Lo anterior, según información que fue publicada en Expansión Política y la totalidad de los medios nacionales.

En su tertulia política don Andrés señaló que en su gobierno no existe la impunidad, y ahí frente a él estaba el doctor Gertz, sí, el mismo que no dudó en meter a la cárcel a la ex mujer de su hermano y a su octogenaria madre por un asunto de interés económico personal.

Dijo que la paz es fruto de la justicia. Yo no sé si hablaba de La Paz, Baja California, porque hasta la fecha el país ha sido tierra fértil para las masacres -que dicen que ya no existen-, para los fusilamientos a plena luz del día, pero que niegan porque no encontraron cadáveres, pese a la evidencia videográfica.

Por favor que alguien le avise que en el mismo material se observa cómo los sicarios se llevan los cuerpos. Igualito como lo hiciera el narco aquel que mató a los sacerdotes jesuitas y al guía de turistas en Chihuahua.

Se jactó de que los paisanos han mandado remesas como nunca, cómo si eso fuera un logro de su administración, sin tomar en cuenta que la migración obedece a falta de oportunidades laborales y graves panoramas de inseguridad.

Contrario a lo que como candidato criticaba, dijo que la militarización que él propone no es militarización sino preocupación por la seguridad. ¡Ay ajá!

Presumió que ya no hay lujos. Tal vez cierre los ojos ante la camionetota y guaruras del gobernador de Veracruz y otros funcionarios de su gabinete, desde el que mandó a remodelar por completo su oficina hasta el vástago.

¿Saben qué? Como no quiero que me etiquete de corrupto, amarillista, conservador ni de su enemigo, pues mejor ahí le dejamos a lo del pan con lo mismo.

PRESENTAN ALFREDO DEL MAZO Y CLAUDIA SHEINBAUM EL PLAN INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL VALLE DE MÉXICO

El gobernador Alfredo Del Mazo Maza y la Jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, presentaron el Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable al Valle de México que, mediante diversas acciones, como el mejoramiento de los sistemas de abasto como el Cutzamala, tiene el objetivo de incrementar el caudal de agua disponible en esta zona, al pasar de 63 hasta 74 metros cúbicos de agua por segundo.

“Uno de los temas más importantes en los que estamos trabajando el día de hoy es precisamente el traer un mayor abasto de agua al Valle de México, lo que presentaba hace un momento el ingeniero, creo que podemos decir el día de hoy que es un anuncio histórico, yo creo que desde que se hicieron las grandes obras, como los sistemas, las macroobras que hicieron los sistemas, Cutzamala o el Sistema Lerma, por ejemplo, desde esas épocas no había habido un anuncio tan importante en donde, de manera conjunta, Ciudad de México, Estado de México y Conagua llevemos a cabo un plan de mediano y largo plazo para iniciar este año y acabar en el año 2030.

“Con una inversión superior a los 19 mil millones de pesos para poder traer más agua a esta zona, que hoy en día cuenta con un caudal de cerca de 64 metros cúbicos por segundo y con todas estas obras que se anunciaron hace un momento, poder llegar a 73, 74 metros cúbicos por segundo”, especificó el gobernador.

El mandatario estatal señaló que la región del Valle de México dispone de una de las dotaciones de agua por habitante más bajas del país, por ello consideró necesario fortalecer la infraestructura de distribución, y explicó que para superar los retos en esta región, su administración, junto a la Conagua y el Gobierno de la Ciudad de México, emprende acciones como un convenio para tecnificar la zona de riego del canal “El Bosque-Colorines”, que también signó el Gobierno de Michoacán, buscando administrar el abasto y disminuir el subaprovechamiento en labores agrícolas.

Además de las obras incluidas en este proyecto, el mandatario mexiquense informó que en su administración se han invertido más de 2 mil 200 millones de pesos en infraestructura hídrica, para aportar un caudal adicional de 2.9 metros cúbicos por segundo al Valle de México, entre otras acciones, como la renovación de más de 200 kilómetros de la red de agua potable de Nezahualcóyotl.

“Adicionalmente a estas obras que se mencionaron, en estos cinco años hemos invertido más de 2 mil 200 millones de pesos en infraestructura, para aportar al Valle de México un caudal adicional de 2.9 metros cúbicos por segundo”, añade.

Alfredo Del Mazo también hizo énfasis en la importancia del cuidado del agua, ya que de acuerdo con el Monitor de Sequía hay estrés hídrico en el 70 por ciento del país, la mitad del territorio nacional presenta algún grado de sequía y durante julio, el número de municipios afectados pasó de 571 a 764.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló, por su parte, que las obras de este plan registran un avance actual de 40 por ciento, y las cuales tienen el objetivo de optimizar el funcionamiento de los sistemas actuales de distribución de agua, para lo cual se sustituirán tuberías, repararán fugas y se preservarán ecosistemas en las fuentes que los abastecen, al tiempo de garantizar el abasto en las poblaciones aledañas.

Además, destacó que este proyecto es producto de la histórica colaboración con la Conagua y con el Gobierno del Edomex, y dijo que juntos han hecho un solo equipo para atender las necesidades hídricas de los más de 22 millones de habitantes que tiene el Valle de México.

“Por primera vez en la historia, en coordinación la Conagua, el Estado de México y la Ciudad de México tenemos un Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Metropolitana, garantizando el derecho humano al agua y los derechos ambientales de los ecosistemas.

“Quiero aquí agradecer al gobernador del Estado de México porque creo que históricamente no había habido una coordinación que tenemos hoy con el Estado de México, la verdad muchas gracias gobernador por esta coordinación, realmente es un solo equipo en el que trabaja la Comisión Nacional del Agua, el Gobierno del Estado de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, las Secretarías del Medio Ambiente”, indicó la jefa de Gobierno capitalina.

En su intervención, el director general del Organismo de Cuencas Aguas del Valle de México de la Conagua, Víctor Bourguett Ortiz, especificó que como parte de este plan se sustituirá infraestructura con hasta 40 años de antigüedad, además de reemplazar casi 192 kilómetros de redes al finalizar este año, más otros 95 kilómetros en 2023, al tiempo de reparar fugas, construir plantas tratadoras de agua en lugares como la Presa Madín, la Laguna de Zumpango o recuperar humedales en la Laguna de Xico, o en Iztapalapa, dar mantenimiento a pozos en el Sistema Lerma, mejorar la infraestructura del Sistema Cutzamala, y con ello mejorar la distribución y la recarga de mantos acuíferos.

CONVOCA RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL A LAS INDUSTRIAS A FORMAR PARTE DE LA PERSONALIDAD DE TOLUCA

El presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, invitó a directivos de la empresa automotriz General Motors a formar parte de los proyectos que encabeza el Ayuntamiento de Toluca para la recomposición del tejido social y a ser parte de la personalidad de la ciudad, de su ADN.

Al concluir el recorrido que realizó en la Planta Toluca, Martínez Carbajal destacó que además de su cultura, religión, tradiciones, gastronomía y más, la ciudad capital debe llevar impresa la esencia de las grandes empresas de las que, como toluqueños, deben sentirse orgullosos: “Tienen que estar en el ADN de la ciudad, eso implica una ciudad limpia, ordenada, segura, culturalmente atractiva”, puntualizó.

También señaló que, por sus ventajas comparativas, Toluca es la mejor opción para que las industrias se asienten, más aún, si este sector hace sinergia con el gobierno, se podría cambiar el paradigma de la forma en que se consume el agua.

Fue puntual al explicar que el gobierno municipal de Toluca busca un esquema distinto a través del Plan de Reconciliación con el Agua, que ya ha sido presentado a otras industrias para que cambie la forma en que se usa el agua, es decir, dejar de extraer agua de los mantos freáticos, para comenzar a purificar y sanear el agua residual y superficial y regresarla y reutilizarla tanto uso industrial, como para el consumo humano.

Martínez Carbajal mencionó que el modelo tradicional de extracción del líquido lleva a una situación compleja desde el punto de vista de la sostenibilidad, por ello invitó a los representantes de la automotriz a que juntos se pueda generar una verdadera cultura del agua en beneficio de todos los sectores de la ciudad.

Por su parte, directivos de GM coincidieron en señalar la importancia que debe darse al tratamiento y descarga del agua y expresaron su interés en el proyecto presentado por el gobierno municipal, por lo que acordaron establecer una mesa de trabajo para conocer los detalles técnicos y compartir experiencias en la materia.

Los representantes de General Motors explicaron que desde 1965 que establecieron su complejo en la ciudad se han sumado a proyectos en materia social y ambiental con la ciudad, hoy en día realizan plantación de árboles en el Parque Sierra Morelos y el parque Alameda 2000, de igual manera explicaron al alcalde toluqueño los procesos que llevan a cabo en sus instalaciones de Fundición de Aluminio, Manufactura, Diseño e Ingeniería, Logística y la planta que dentro del complejo fabrica mascarillas, acción que se inició durante la pandemia y se mantiene al día de hoy.