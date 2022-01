Sin resultados el voto es prestado: Nora Arias

‘PRD, un partido de derechos y libertades’ * Una candidata fuerte en el ánimo ciudadano es la presidenta capitalina del sol azteca, que en alianza con el PRI y PAN tiene todas las cartas credenciales y potenciales para llegar a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

POR MARCO ANTONIO FLORES

En México ya nos rezagamos en tener como presidenta a una mujer, de acuerdo con las tendencias mundiales desde principios de este siglo.

Actualmente sólo 20 de los 193 Estados miembros de la ONU están liderados por una mujer. En 2005, sólo ocho mujeres estaban en el poder. Más de la mitad de las mujeres jefas de Estado y de Gobierno han estado en Europa.

El caso más notable fue el de Angela Merkel, primera mujer canciller de Alemania, quien el pasado diciembre de 2021 dejó el cargo que ocupó durante 16 años.

Casi todos los gobiernos de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega) estaban encabezados por una mujer.

Entre 2006 y 2018, América Latina vivió un momento especial en su historia respecto al liderazgo de las mujeres, pues durante este periodo Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica tuvieron gobiernos encabezados por presidentas.

Este boom de presidentas se inició en 2006, cuando Michelle Bachelet gobernó Chile y por primera vez ese país era gobernado por una mujer. Este primer periodo fue de 2006 a 2010 y posteriormente fue reelecta para el periodo 2014-2018.

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner​ se desempeñó como titular del Ejecutivo de 2007 a 2015, ya que se reeligió en las elecciones de 2011. Una situación similar a la chilena se vivió en Costa Rica en 2010, cuando Laura Chinchilla Miranda se convertía en la primera presidenta costarricense, cargo que ocupó hasta 2014.

En esta misma ola, Dilma V. Rousseff hacía lo propio en Brasil, al frente de la primera magistratura brasileña entre los años 2011 y 2014, y 2015 a 2016 (pues fue destituida anticipadamente por el Congreso brasileño).

Se han desempeñado como jefas de Estado o de Gobierno en Asia (Bangladesh, Nepal, Singapur), una en África (Etiopía) y una en el Pacífico (Nueva Zelanda). Ningún país de la región de los Estados Árabes ha tenido una mujer jefa de Estado o de Gobierno.

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN MÉXICO

A partir de 2018 tenemos a Claudia Sheinbaum como la primera jefa de Gobierno de la CDMX. Antes, en 2000, ocupó por vez primera la jefatura del Gobierno del DF una mujer, Rosario Robles, aunque fue de manera interina cuando sustituyó a Cuauhtémoc Cárdenas en el cargo.

La primera gobernadora que tuvimos en México fue Griselda Alvarez en Colima, en los años 80s.

Desde ahora muchos ya apuestan a que Claudia Sheinbaum será la primera Presidenta de México, sobre todo por la pública preferencia que tiene de parte de su jefe y mentor, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y el enroque sería perfecto porque llegaría a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Rosa Icela Rodríguez, muy conocida en los medios de comunicación y ex reportera de La Jornada, muy amiga de Claudia, pues fue su secretaria de Gobierno.

Y ya entrados y en consonancia con la proyección de las mujeres, una candidata fuerte en el ánimo ciudadano es, sin duda alguna, la perredista Nora Arias Contreras, que en Alianza PRI-PAN-PRD tiene todas las cartas credenciales y potenciales para llegar a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

NORA ARIAS, GRAN CANDIDATA PARA QUE BRILLE EL SOL EN LA CIUDAD

Tiene una amplia e interesante carrera política al lado de muchos conversos “Morenos”. Por ello, conoce los grupos que manejan los actuales gobernantes de Morena, al tiempo que como presidenta del PRD en la CDMX se ha acercado a grupos priístas y panistas.

Esto le permite proyectarse como una gran candidata a jefa de Gobierno de la CDMX con una característica muy ‘sui generis’: conocer los dos extremos políticos que gobiernan la ciudad y ser una opción de convergencia o equilibrio político.

Capacidad, preparación y experiencia la tiene: Es licenciada en administración por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco y tiene Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Tiene amplia trayectoria política en la CDMX. Fue jefa delegacional de Gustavo A. Madero durante el periodo 2012-2015; diputada local por el Distrito I (Cuautepec) de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social; integrante de la Comisión de Gobierno; vicepresidenta de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal y secretaria de la Comisión de Administración Pública local.

Aunque la presencia del PRD en el ámbito nacional se ha reducido de manera significativa, en el caso de la CDMX tiene grupos y organizaciones que fueron el origen de Morena y la combativa Nora Arias parece tener un amplio activo entre esos grupos.

Por ello asegura que este partido “sigue firme y unido en la defensa de las libertades y derechos que tanto nos ha costado construir”.

Sostiene la dirigente del Sol Azteca local que bajo su liderazgo en la ciudad empieza a brillar el sol.

Arias Contreras recordó a los capitalinos que “cuando nos diste la oportunidad de servir desde el gobierno, juntos logramos construir una ciudad democrática, justa y progresista, donde cada vez nos acercábamos más a tener una verdadera equidad entre toda la sociedad”.

Agregó: “Logramos diseñar e implementar políticas públicas y leyes exitosas para todas y todos. Establecimos juntos las bases de una ciudad de derechos y libertades, donde cada quien podía encontrar su lugar, donde la diversidad nos hacía más fuertes y donde cada quien se podía expresar por igual”.

Sin embargo, lamento que “hoy ese rumbo que llevaba nuestra ciudad se ha perdido. A ti, que hoy te preocupa la salud de tu familia, el empleo y la seguridad, quiero que sepas que en el PRD seguiremos trabajando para retomar el rumbo”.

Enfatiza que durante el Tercer Informe de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, no hubo “nada bueno qué decir”, pues hay tres años de retroceso, descalificó su labor en materia económica y en salud, acusó un deficiente manejo de la pandemia y lo que fue peor: la desaparición del programa El Médico en tu Casa.

‘SOY UNA APASIONADA DE LA POLÍTICA’

Arias Contreras expresa que la carrera política tiene mucha semejanza con la profesión periodística.

“He entendido la labor de los periodistas, la pasión de escribir, de estar en la nota, 24 horas al día, 7 días, los 365 días, y es tan similar a la política, es tan similar a la administración pública que por eso le doy todo el reconocimiento a esa gran labor que realizan los periodistas, que va de la mano hacia la política.

“También los funcionarios como los periodistas somos apasionados, la política es mi pasión, es mi vida, es mi trabajo, y así son los periodistas, escribir es su vida, su pasión y qué fortuna y qué dicha es hacer lo que nos gusta.

“Cuánta gente está trabajando en algo que no les gusta o simplemente no tiene trabajo”.

Expresa que cada quien tiene una misión en la vida.

“Yo siempre he dicho que si estamos aquí es por algo ¿no?, hay una misión en cada uno de nosotros, una misión que hay que hacerla y hay que fortalecerla.

“Tenemos una gran tarea en el país, una gran tarea en la Ciudad de México, una gran labor hacia los ciudadanos que confían en nosotros y ahora lo palpo más como presidenta de mi partido”.

Aunque muchos dan por muerto al Partido de la Revolución Democrática, Arias Contreras enfatiza que ama a su partido, que está más vivo que nunca y eso se constató en la elección de junio del año pasado.

“Gracias a mi partido fui jefa delegacional, me toca regresar lo que a mí me dio y entonces me dediqué a trabajar en mi partido con esta gran alianza que fue un año y medio, no fue de un día para otro, de estar construyendo a distancia, con la pandemia.

“Cuando decían que la alianza se perdió, el día 15 de marzo fuimos a entregar todas las candidaturas, en esta gran alianza ganamos un poco más de la mitad de la ciudad, esto hicimos cuando decían que ya no existía y yo me siento muy orgullosa de ser perredista.

“El PRD ha hechos cosas muy grandes en la CDMX y es de biennacidos y agradecidos reconocer a nuestro partido, todos salieron de nuestro partido, mínimamente lo que deberían de decir es agradecer y, perdón que lo diga así, pero todos comieron de nuestro partido.

Señala que el partido en el poder le teme al PRD.

“Sí, claro que sí, le temen a nuestro partido, gobernamos la CDMX y hubo avances en la CDMX. Yo no veo a la ciudad sin el PRD.

“El sol azteca impulsa el derecho a decidir, el respeto a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, el respeto a decidir a quién amar, grandes avances que se dieron en la CDMX, sobre todo con la palabra ‘respeto a decidir’, decidir en nuestras vidas.

“El PRD es un partido político respetuoso del derecho y la libertad, insisto, punta de lanza en todo el país, todo lo que pasa y lo que se haga en la CDMX repercute a nivel nacional, estamos en el ojo del huracán, y vean lo que hizo en la ciudad, ni para bien ni para mal, pero tenemos una gran tarea que si la vida lo permite será para el bien de todos, pero eso se está construyendo todos los días. no es de un día para otro, que todos los habitantes y las familias tengan las mejores condiciones de vida, que tengan derechos y libertades, que esta ciudad pueda continuar junto con el Congreso, junto con el Ejecutivo, todos en una misma línea de trabajo y que da resultados, pero lo importante es la administración pública.

“La importancia de la administración pública es dar resultados, los ciudadanos esperan resultados… y si no hay resultados el voto es prestado”, enfatiza Nora Arias.

‘LA PANDEMIA HIZO REFLEXIONAR PARA CREAR LA ALIANZA’

La presidenta del PRD en la Ciudad de México señala que hay las condiciones para que se presente la alternancia en la capital del país.

“Tuvimos la ventaja de que nos fue muy bien en los tres partidos”.

Comenta cómo se dio la Alianza Va por México.

“Cuando fue lo de la pandemia, creo que nos hizo reflexionar a todos, cuando la gente iba falleciendo, no podemos darnos el lujo de estar peleando, vayamos con resultados, hay una prioridad y son los resultados, a los ciudadanos no hay otra prioridad, eso nos facilitó mirar acuerdos, porque nos conocíamos y nos reconocíamos.

“Entonces había confianza que podíamos transitar juntos, que había certeza de sacar los mejores candidatos y que dieran resultados, que la ciudadanía estuviera de acuerdo con eso, sobre todo, insisto, resultados”.

La pandemia obligó a reunirnos de manera virtual con los partidos.

“Recuerdan que hicimos la depuración de equipo, entrar por la CDMX y lo hicimos de manera virtual, no había otra forma, no nos podíamos reunir, nos juntamos los partidos. A mí me tocó ser ley El Médico en tu Casa, aún lo recuerdo.

“Le pedimos a la jefa de Gobierno que sacara de inmediato a los médicos y que revisaran todas las casas, ellos eran los que tenían que salir, pero desmantelaron todo, que ese compromiso lo tenemos, pues hice el compromiso con el Congreso, con todos los diputados que eran candidatos, que firmaron el compromiso de Médico en tu Casa, tenía que regresar, ese fue uno de los compromisos y los estaré presionando de que cumplan lo que firmaron, como debe de ser, pues a las mujeres no se nos olvida nada.

“Estaremos muy pendientes con esta ley que es necesaria, creo, y estoy segura, que si hubiéramos salido en esta pandemia con Médico en tu Casa las consecuencias hubieran sido menores, hubiéramos salido de diferente forma, no podemos retroceder el tiempo, pero nosotros en este plan por la Ciudad de México, fui yo la que insistió que salieran estas brigadas de médicos a cuidarnos, finalmente no sucedió y ahí están las consecuencias”, puntualiza Arias Contreras, la mujer apasionada de la política.

CUANDO EL FUTURO NOS ALCANCE: MORENA PERDERÁ EN 2024

Expertos y especialistas en materia política de la capital del país vaticinan que el futuro de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no es halagador, pues está dividida, hay tribus y carecen de estructura… todo se centra en el clientelismo electoral en base a sus programas sociales, apoyados en la figura del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero de militancia es prácticamente cero.

Morena en la CDMX se ha fusionado al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que ella es la verdadera dirigente, no el remedo de Tomás Pliego… exactamente lo mismo que pasa a nivel nacional, pues Mario Delgado hace lo que le dicta el Primer Mandatario López Obrador.

A nivel local, Morena, más que un partido de Estado, es una oficina gubernamental de la administración de Sheinbaum Pardo.

Repito, para muchos especialistas en la política de la Ciudad de México, y en base a los pobres resultados que ofrecen a ciudadanos y a la guerra interna provocada por AMLO al adelantar la sucesión presidencial, Morena ya perdió la elección del 2024 en la CDMX.