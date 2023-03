Masacre de jóvenes en Nuevo Laredo, el Ayotzinapa de AMLO

La militarización del país ya arroja los primeros crímenes • Inician resultados adversos por usar a Fuerzas Armadas en combate al crimen; no los “abatieron”: Fueron ejecutados • ¿Dónde quedó Ejército de Paz?; no son los 43 de Ayotzinapa y de Peña, pero sí los 5 de Nuevo Laredo y de López Obrador • No se violan derechos humanos ni se asesina a nadie en caliente, dice el Presidente… pero ¡eso fue exactamente lo que pasó! • Lo de Yasmín Esquivel “ya no es nota”, dice, pero sí es de ocho que solape la corrupción y ataque a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

Este es un tema, aunque muchos no lo crean, que no desearíamos abordar. Su trascendencia obliga a no soslayarlo. No nos gustaría tampoco recordar: “se los dijimos”; “lo advertimos”. Pero así fue y ahí está la hemeroteca digital de IMPACTO para corroborarlo.

Toda acción conlleva una reacción y la propuesta, primero, y después la estrategia del gobierno de la Cuarta Transformación de prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país para combatir a los criminales ya comenzó a arrojar resultados adversos.

El trágico suceso en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no podía pasar inadvertido, aunque en un inicio eso pareció. Fue en fin de semana, se quiso disculpar. Elementos del Ejército Mexicano acribillaron a jóvenes que regresaban de una noche de “reventón”.

El saldo hasta ahora es de 5 hombres muertos: Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Ángel Suárez Castillo, de nacionalidad estadounidense. Hay también un herido.

Para intentar bajarle volumen al escándalo, desde la administración pasada se acordó que cuando las Fuerzas Armadas le quitaran la existencia a las personas que combatían, no se llamara ni asesinato ni ejecución a ese hecho, sino “abatimiento”. El propósito, obvio, es quitar un poco la carga a los efectivos y pasar parte de la responsabilidad a los “abatidos”, sean responsables o no.

Pues bien, de acuerdo con los informes proporcionados hasta ahora por los testigos y sobrevivientes del ataque, así como de acuerdo con los primeros reportes oficiales, para nada se trató de un enfrentamiento o ataque a los soldados.

Aunque suene fuerte (pues fue fuerte lo sucedido), se trató de una ejecución, de un asesinato de parte de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las débiles explicaciones de los soldados implicados son eso: endebles justificaciones ante lo que parece un acto de abuso de la fuerza. Que si los jóvenes iban a exceso de velocidad en una camioneta sin luces ni placas; que los soldados repelieron “la agresión” tan sólo por el hecho de haber escuchado un estruendo… (parece un invento). Lo cierto es que, hasta este momento, no se ha demostrado ni siquiera que los adolescentes portaran armas de fuego. Entonces ¿qué escucharon los militares? ¿Nada? Lo único que pudieron disparar las víctimas, en todo caso, fueron mentadas de madre, pero ni siquiera de eso los han culpado.

En cambio, fueron rociadas con metralla. Se habla de cerca de 70 balas de grueso calibre. La camioneta y fachadas de las casas donde sucedió el ataque, en la colonia “Manuel Cavazos Lerma”, muestran las huellas del bestial ataque a los jóvenes. Horas después, elementos del Ejército (quizá los mismos asesinos) querían retirar tanto el vehículo como borrar todo tipo de evidencias. Ahí fue donde la población se organizó y agredió a golpes a los militares. ¿Y la policía local y estatal? Ni sus luces. Y se entiende: ¿quién en su sano juicio va a enfrentar o tratar de controlar y/o detener a los soldados?

Estos son los hechos concretos, independientemente de que las versiones oficiales, incluso de las Fuerzas Armadas, ya se contradicen unas con otras. Lo de siempre, es un intento por borrar huellas y lavarse las manos.

La pregunta es: ¿Quién o quiénes son los responsables? Hay efectivos y mandos que tienen que rendir cuentas y, en su momento, enfrentar a la justicia. Pero más allá de ello, claro que hay responsables políticos y todo apunta, sin duda, al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y al titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, por no mencionar la larga lista de diputados y senadores de Morena y partidos afines que avalaron con su voto la iniciativa tramada y redactada en Palacio Nacional.

¿Dónde quedó el Ejército de Paz? ¿Dónde están aquellos soldados ya capacitados para estar del lado de la gente y de los inocentes? En un solo hecho se cayó la verborrea oficialista que aseguraba y sigue asegurando que las Fuerzas Armadas (de este gobierno) son respetuosas de los derechos humanos y están únicamente para brindar seguridad a los ciudadanos y perseguir a los criminales. ¿En serio? Eso es falso.

Si la estrategia de López Obrador para garantizar seguridad y paz a los mexicanos estuviera funcionando, como presumen, no habría ya más de 150 mil muertes violentas en lo que va del sexenio, lo que rompe toda estadística anterior, incluso de los acontecido en la administración de Felipe Calderón Hinojosa cuando se le declaró la guerra al narco. La estrategia de “abrazos, no balazos” pasará a la historia como una ocurrencia más del líder de la 4T. ¿Cuántas ocasiones hemos visto a soldados y marinos correr y escapar del ataque de inconformes? Bueno, hasta de sus cuarteles los han desalojado. Son imágenes que a nadie gustan y sí, en cambio, irritan al ver cómo los miembros de las Fuerzas Armadas reculan por órdenes de sus superiores: “Abrazos, no balazos”.

La disculpa de que no quieren ver un reguero de muertos y sangre cae por sí sola. Ahí está la escalofriante cifra de asesinados de alrededor de 100 al día. Pero no sólo es eso, son los asaltos en el transporte público; el cobro de piso o extorsión de delincuentes a todo tipo de comerciantes; el robo de coches y autopartes; el secuestro exprés y virtual; la trata de personas; el abuso contra menores de edad y el sinfín de delitos que se cometen en las redes sociales. Esta criminalidad que ya ni siquiera se denuncia por la inacción de la justicia, pero que sí la experimenta cotidianamente la ciudadanía.

Cinco jóvenes, pues, ejecutados. No, no son 43 como los de Ayotzinapa, pero sí se trata de cinco vidas humanas que tienen la misma importancia. No son los 43 con los que carga Enrique Peña Nieto, pero ya son 5 los que se suman a la cuenta de López Obrador, pues no es este el único caso de abuso de los militares.

El inquilino de Palacio Nacional tiene que tragarse sus propias palabras, pues a propósito de este episodio en Tamaulipas ha insistido con potente voz: “en nuestro gobierno no se permite la violación de los derechos humanos; “ya no se permite la ejecución de nadie, ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos”.

Señor Presidente, si no se ha dado cuenta, eso es precisamente lo que sucedió en Nuevo Laredo: las Fuerzas Armadas violaron los derechos humanos de los jóvenes y, todo indica, que los mataron sin razón alguna, es decir, en caliente; y hay versiones de que algunos recibieron el tiro de gracia.

Eso de asumir su responsabilidad, no es cualidad del tabasqueño. Todo lo contrario, muy conocida es su estrategia de lanzar la piedra y esconder la mano. Muy en su papel de estadista, según él, recalca que ya se pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué, qué? Sí, esa desvalorada CNDH encabezada por su incondicional Rosario Piedra, quien avaló (así como lo está leyendo) la presencia del Ejército en el combate al crimen, y también apoyó la reforma electoral del presidente, “pues el INE fue incapaz de impedir una masacre en 1952, cuando ese instituto ni siquiera había sido creado.

¡Esa CNDH investigará qué pasó! ¿Puede adivinar su conclusión? No llegará a ninguna y se ceñirá a lo que su mesías le ordene que diga. ¿Lo duda? Pasará una vergüenza más, como la que experimentó Alejandro Encinas con su “verdad histriónica” de los sucedido en Ayotzinapa. Por cierto ¿que estará haciendo ahora don Alejandro, además de cobrar su salario? ¿Cuadrando su informe final y definitivo?

Revictimizar a inocentes es una estrategia que no se le puede permitir a nadie, pero mucho menos al Presidente de México. “Aunque se trata de sicarios, no se puede ejecutar a nadie”, espetó este jueves. ¿Son sicarios los 5 jóvenes asesinados? Hasta el momento todo indica que no, pero el jefe del Ejecutivo ya puso esa palabra sobre ellos. ¡Cuánta maldad!

CORRUPCIÓN, SIGNO TAMBIÉN DE LA 4T

A capa y espada, con sonrisa malévola (como la de Carlos Salinas de Gortari) y sin el menor respeto a la inteligencia del pueblo, Andrés Manuel López Obrador mantiene la defensa de la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa.

“Eso ya no es nota”, responde el Presidente para evitar más comentarios al respecto. Y claro, lo que ya no es nota es que su gobierno (que iba a ser diferente) esté del lado de quienes atentan contra el estado de derecho. ¿Más ejemplos? Sus hermanos y miembros de Morena recibiendo dinero mal habido en sobres amarillos “para la causa”. Exacto, ya no es nota la corrupción que se solapa desde Palacio Nacional.

El tabasqueño ya no tiene que decir nada en favor de la todavía ministra, su silencio lo convierte en cómplice de una delincuente incrustada en el Poder Judicial. Es su incondicional y la quiere ahí mientras le sirva, y para no exhibir que se equivocó en apoyar la carrera de su comadre y esposa del principal contratista de su gobierno.

¿Qué hacer entonces? Desviar la atención de los asuntos importantes hacia los ataques sin sentido. AMLO quería a Yasmín Esquivel como presidente de la SCJN. ¿Puede imaginarlo? Buscaba manejar al Poder Judicial de manera similar a como maneja a la CNDH. Pero se le cayó el teatrito. Pero no, López Obrador no es de los que asumen su derrota y le dan vuelta a la página. En absoluto. La venganza es otra de sus características y sus baterías las ha enfocado hacia quien fue electa transparente y democráticamente como presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández.

Desde su designación, López Obrador delineó su estrategia: descalificar y atacar a quien no comulga con sus ideas. A unos pocos días de asumir su cargo, comenzó el embate y la responsabilizó (como lo ha vuelto a hacer) de que durante su mandato (unos cuantos meses) se desató una ola de resoluciones en favor de los delincuentes. Sin duda, descalificación con dolo y sin sentido a quien apenas comienza a tomar las riendas. Esto no significa, además, que sean ciertos los datos denunciados.

Es como un florero, dijo de la Judicatura, pero en realidad hablaba de la ministra presidenta. De ese tamaño es el coraje que tiene López Obrador por haber fracasado en su intentona autoritaria e intervencionista. De esa dimensión es la humillación en que cayó junto con Yasmín Esquivel. Hay sed de venganza en Palacio Nacional. No son pocos los frentes abiertos. También está el de los millones de mexicanos que defienden al INE y se oponen a sus acciones antidemocráticas y ventajosas. “Se incrementó el robo de carteras en la marcha”, reflexionó AMLO para luego exhibir y denostar a reconocidos personajes que salieron, junto con millones más, a ejercer su derecho de manifestación y libre expresión. Eso también le caló… y mucho.

