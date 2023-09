La guerra sucia contra Xóchitl Gálvez

El gobierno federal ya no sabe qué hacer con ella * La hidalguense recordó que así como el Presidente Andrés Manuel López Obrador le cerró la puerta de Palacio Nacional, millones de mexicanos le abrieron las puertas de sus casas y sus corazones * “Cuando se da cuenta de la reacción de la gente, pues se va para atrás, porque obviamente cada vez se parece más al señor de Nicaragua”, añade la senadora panista

GALIO GUERRA

Parece que a Morena y su dueño, el “Presidente de todos los mexicanos”, Andrés Manuel López Obrador, todo lo que hacen últimamente les sale mal. Y es que no se entiende de otra manera la razón del ataque irracional contra la representante del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez Ruiz.

La última es el ataque infundado de Morena en la Ciudad de México, cuya dirigencia pidió de manera ilegal y cínica la demolición de la casa de Xóchitl Gálvez, bajo el ridículo pretexto de que “habita un inmueble que no cuenta con autorización de Uso y Ocupación y cómo es que obtuvo un sorprendente descuento de 35 por ciento en una vivienda de lujo”.

A esto Gálvez Ruiz respondió con un video en redes sociales en el que precisó “Lo que quieren no es demoler mi casa. Lo que intentan es demoler la esperanza, porque hay una señal que les aterra: la señal del latido del corazón”.

Y puntualizó lo que para ella fue la primera señal en esta pugna cuasi personal con el inquilino de Palacio Nacional: “La señal detrás de una puerta que no te abren, la señal de un presidente obsesionado con destruir, la señal de todo el circo que lo acompaña. La señal de que te inventen cosas, la señal de que mienten, que digan que no eres indígena, que no eres ingeniera, que no vendías gelatinas, que no eres empresaria, que digan que no pueden. Que gasten millones de pesos y tiempo en tratar de detener nuestro camino”.

Más tarde, en un evento del PRD -en el que, por cierto, estuvo el senador Miguel Ángel Mancera-, la también senadora Gálvez Ruiz le reviró a López Obrador “que no ande de perdonavidas. Si (AMLO) cree que mi casa es ilegal, ¡démuelela! De verdad, yo se los vuelvo a decir, tratan de tiznar, de ensuciar”.

Precisó Xóchitl que su casa cumple con el uso de suelo, “pasó por un notario, pasó por un crédito bancario, pasó por el Registro Público de la Propiedad. Es legal. Mi casa es legal”.

Y es que, para sorpresa de todos, miles de usuarios de las redes sociales le ofrecieron su hospitalidad ante la amenaza de los morenistas de CDMX.

Avisó la hidalguense: “Me voy a dormir en una (casa que me invitaron) para ir entrenando por las dudas, porque no les creo nada”.

Xóchitl Gálvez recordó que así López Obrador le cerró la puerta de Palacio Nacional, muchos mexicanos le abrieron sus corazones.

“Cuando se da cuenta de la reacción de la gente, pues se va para atrás, porque obviamente cada vez se parece más al señor de Nicaragua”, añade.

Aquí es muy importante señalar que la senadora se refería, sin duda alguna, al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, quien apenas el pasado 15 de febrero exilió a 94 opositores a su régimen dictatorial, los despojó de su nacionalidad y ordenó la confiscación de sus bienes.

He ahí la referencia de la hidalguense al decir que el inquilino de Palacio Nacional “se parece más al señor de Nicaragua”.

DELFINA GÓMEZ HACE HISTORIA: ES LA PRIMERA GOBERNADORA DEL EDOMEX

Delfina Gómez Álvarez rindió protesta como gobernadora constitucional del Estado de México para el periodo 2023-2029, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar la entidad, ante la presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy consciente de la responsabilidad que me confieren el encargo como la primera mujer gobernadora del Estado de México, sabré estar a la altura del reto y de la confianza que a mi persona han depositado los mexiquenses y las mexiquenses; conozco perfectamente lo que significa tener en las manos la responsabilidad de construir un futuro mejor”, afirmó la gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez, en sesión solemne en la sede del Congreso estatal.

Ante los integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, la gobernadora mexiquense aseguró que su administración será “un gobierno de territorio y no de escritorio” y que conocerá de primera mano la problemática de los ciudadanos.

Además, señaló que los pilares de su gestión serán la lucha contra la corrupción, la inclusión, el desarrollo, así como la paz y la disminución de la violencia, pero -sobre todo- su gobierno será cercano a la gente para cumplir con su lema: “El poder de servir”.

Delfina Gómez hizo hincapié en que el gobierno del Estado de México será austero, republicano y cercano a la gente, y agregó que quienes integran su equipo de trabajo tendrán como obligación moral servir al pueblo y seguirán, dijo, cabalmente un decálogo para su actuación.

“Lo voy a decir muy claro y muy fuerte: servidor público que no cumpla con rectitud e integridad a su encomienda será removido y sancionado con todo el peso de la ley, ya basta de tanta corrupción, se acabaron los negocios de las oficinas del gobierno”, indicó.

Asimismo, la maestra Delfina Gómez informó que enviará al Congreso del Estado de México seis iniciativas referentes a la Ratificación de Mandato; Consulta Popular y Democracia Participativa; Eliminación del Fuero a todos los Servidores Públicos; Reconocimiento de la Naturaleza como Sujeto de Derechos; así como reformas para Dignificar los Derechos de los Grupos Originarios y para consagrar la universalidad de los programas sociales.

La gobernadora hizo un llamado a la unidad, a anteponer los intereses del pueblo mexiquense por encima de las diferencias y a construir los cimientos para el resurgimiento de un estado próspero que garantice el bienestar de todos sus habitantes.

“Nuestro gobierno será un gobierno de todas y todos bajo la premisa de respeto a la pluralidad, estar en estrecha y permanente comunicación con los distintos poderes del Estado, instituciones y órganos autónomos para crear los consensos que nos permitan garantizar el bienestar de todas y todos los mexiquenses sin que nadie se quede atrás y sin nadie se quede afuera”.

En punto de las 17:10 horas, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Azucena Cisneros Coss, tomó protesta a Delfina Gómez Álvarez como gobernadora constitucional del Estado de México, cumpliendo así con lo establecido en el Artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

ALCALDE RAYMUNDO MARTÍNEZ DA LA BIENVENIDA A LA NUEVA GOBERNADORA MEXIQUENSE

En el marco de la trigésimo cuarta sesión extraordinaria de Cabildo, el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, dio la bienvenida y externó una felicitación a la nueva gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

“Que el cambio que se avecina en el Estado de México sea para bien de todos los mexiquenses, hombres y mujeres; le deseo a la gobernadora el mayor de los éxitos en los próximos seis años y, como lo dije la vez pasada, estoy seguro de que si a ella le va bien, le va a ir bien al Estado de México y, desde luego, le irá bien a las y los toluqueños”, aseguró.

Por otro lado, el alcalde tomó protesta a Laura Paola Sanabria Becerril como titular del Instituto Municipal de la Mujer, con lo que se afianzará el impulso a una política pública transversal mediante el Sistema Integral de Atención a la Violencia de Género, en el que participan todas las dependencias.

Martínez Carbajal reconoció la labor realizada por cada una de las personas que han estado al frente de esta dependencia, pues han puesto su “granito de arena” para consolidarla; aunado a ello, recordó que una sola persona no puede terminar con la violencia de género en el municipio, el estado o el país, “pues hay que trabajarlo desde la reconstrucción del tejido social, y ese es un tema en el que hemos estado insistiendo y trabajando todos los días, desde todos los ángulos”.

El alcalde recordó que Toluca es el único municipio que cuenta con un Instituto Municipal de la Mujer, el cual está sustentado en los Centros de Atención Integral a la Familia (CAIF), del Sistema Municipal DIF que preside Raymundo Martínez Zendejas, así como de un refugio y un área especializada para la atención a la violencia de género en contra de las mujeres y las niñas.

En este sentido resaltó “que todas estas características nos dan la oportunidad de contar con elementos que no tiene ningún otro municipio, por esta razón, es tiempo de consolidar todo este andamiaje y, desde luego, constituir una política pública que sea capaz, realmente, de disponer los canales para la atención de la violencia en contra de las mujeres”.

Asimismo, explicó que las cifras dan cuenta clara de que en Toluca se está trabajando como se debe, pese a la violencia en la que se encuentra inmersa la nación y el estado, por lo que reafirmó su compromiso de seguir trabajando en la reconstrucción del tejido social y en el fortalecimiento de Toluca como un municipio más equitativo y justo, razón por la cual pidió a la nueva titular del Instituto Municipal de la Mujer trabajar en equipo con las integrantes del Cabildo, con la sororidad que las caracteriza, y con todos los involucrados para impulsar acciones afirmativas que compensen la inequidad, a fin de que se equilibre la disparidad para que mujeres y hombres puedan convivir en armonía los unos con los otros.