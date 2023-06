Es mejor ser marrullero y ganar elecciones que ser respetuoso del proceso electoral y perder los comicios

El Presidente confirma su ideología: ¡Al diablo las instituciones! * El hombre más importante del país no respeta la legalidad ni el proceso electoral

IMPACTO | REDACCIÓN

Ya desde que era opositor, Andrés Manuel López Obrador ya había fijado su postura: ¡Al diablo las instituciones!

Ejemplos hay muchos, pero comentaremos los más notorios, como el caso de Juanito, quien se prestó para competir por la alcaldía de Iztapalapa y ya ganando tuvo que renunciar para que Clara Brugada fuera la delegada. Ahí AMLO mostró sus dotes para brincarse la legalidad.

Otro ejemplo: No cumplía el requisito de residencia para ser jefe de Gobierno de la Ciudad, pero se lo permitieron y llegó a ser mandatario capitalino.

Más caso: El predio Encino, que no acató López Obrador la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo mismito que hoy pasa en la actualidad… de ahí su desafuero para que enfrentara la justicia, pero a Vicente Fox le temblaron los piecitos y nada le hizo. De nada sirve que el exmandatario panista diga que se arrepiente de no haber actuado conforme a Derecho.

Y el hecho más notorio: El plantón de Reforma, sin importarle las molestias a los automovilistas ni las pérdidas económicas de los empresarios que trabajan por esa zona.

Eso sin tomar en cuenta que tomó protesta como “presidente legítimo” en la plancha del Zócalo capitalino.

Ahí, en ese lugar, se hizo famosa su frase: “¡Al diablo las instituciones!”.

Con estos ejemplos, todo lo que hizo siendo solo opositor… ¿ahora se imagina lo que puede hacer teniendo todo el poder? Es un comentario, pero que se presta para un análisis a conciencia sobre el momento actual que vive políticamente el país.

Por eso ahora que hable de la elección del Edomex, pese a la advertencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no es nuevo, él está acostumbrado a hacer lo que quiera y a expresar lo que sienta bajo el argumento de su “derecho de réplica”.

Es público que el Presidente manda al carajo la ley… y no olvidemos que él ya lo dijo: “no me vengan con que la ley es la ley”.

En concreto: Él es todo, él es el Estado y punto final.

EMPECINADO Y TERCO

El mismo Presidente ha reconocido que es terco y empecinado, de ahí que vuelva a hablar de las elecciones en el Estado de México.

Durante su conferencia matutina del lunes 29 de mayo, alertó sobre la posibilidad de que se intensifique una campaña en contra de su gobierno en los días previos a la jornada electoral del próximo 4 de junio.

“Saben que vienen elecciones como las del domingo próximo, le suben el volumen, les puedo garantizar que esta semana va a ser de más ruido, porque vienen las elecciones, sobre todo las del Estado de México”, señaló.

Es de resaltar que el pasado viernes, el INE y el TEPJF aseguraron que el Ejecutivo federal vulnera la equidad de los comicios de Coahuila y Estado de México, por algunos comentarios realizados durante su Mañanera.

En consecuencia, las máximas autoridades electorales ordenaron el retiro de las expresiones vertidas por López Obrador en las que pidió el voto en favor de quienes apoyan las políticas de su gobierno y apeló a sufragar en contra de opositores.

Las autoridades emitieron medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de normas legales ordenando al Presidente no repetir las conductas violatorias.

Pero este lunes, el político tabasqueño fue cuestionado sobre las resoluciones de los órganos electorales.

En respuesta, dijo desconocer qué parte de sus declaraciones resultan violatorias de la ley, pero se dijo dispuesto a retirarlas de sus redes y canales oficiales.

“No sé exactamente qué fue lo que dije y qué están prohibiendo, no nos ha llegado la notificación todavía o no estoy enterado, pero vamos a ver qué cosa es lo que quieren que se quite y lo quitamos, no hay ningún problema, ya la gente cuando nosotros vamos, ellos van de regreso, se dan cuenta de todo, el pueblo está muy consciente”, agregó.