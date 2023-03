Enrique Vargas, parte vital en la campaña de Alejandra del Moral

De la sospecha a la certeza * Lo que tanto pregona el Presidente AMLO de que los reporteros son chayoteros, pues eso mismo hacen los que asisten a sus conferencias matutinas… ¡en sus narices frente al mismo Palacio Nacional!

FRAY LALITO

Lo que era ‘vox populi’ ya se confirma… y por propia boca de los que asisten a las Mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya es del dominio público que el Ejecutivo federal mantiene una lucha frontal contra la corrupción… y más con los reporteros chayoteros.

Pues resulta que en las propias narices del Presidente AMLO, en el mismo Palacio Nacional, los reporteros le hacen preguntas ya ‘encargadas’, que nada tienen que ver con lo que se aborda en la conferencia matutina, a cambio de un jugoso pago que les da el cliente que los ‘contrata’.

En concreto: el ‘chayote’ brota como manantial en el recinto del inquilino y para eso usan al Primer Mandatario, quien de buena fe les responde sin imaginar todo el negocito que se arma a sus espaldas.

La verdad, no se vale que los propios compañeros le ‘piquen los ojos’ al Presidente de la República.

¿Lo sabrá Jesús Ramírez? Nosotros creemos que sí… y lo dicen los propios colegas que asisten a las Mañaneras… esto es muy aparte de que los compañeros colegas tienen la instrucción que les dice qué preguntar y qué no preguntar al Presidente.

YOUTUBERS REVELAN PAGOS

Por tercera ocasión en lo que va del Gobierno de la Cuarta Transformación, youtubers acreditados por Presidencia revelaron la existencia de ofrecimientos y pagos para realizar preguntas ‘sembradas’ en Palacio Nacional.

Frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, la youtuber Sandra Aguilera acusó al empresario Carlos Mimeza de haber pagado a reporteros para desacreditar al fiscal de Quintana Roo, Omar Montes de Oca.

“Carlos Mimenza compra reporteros para que vengan a la Mañanera a desprestigiar a personas incorruptibles, personas que le estorban para cobrar venganza, además para seguir manteniendo sus negocios y estos reporteros sin valores ni ética profesional lo hacen”, dijo.

“A mí me contactaron, Presidente, para exhibir al fiscal Montes de Oca, con una retribución monetaria, lo cual me hizo la ofensa a mí, porque no es correcto que me ofrezcan dinero”, añade.

Aguilera hizo referencia a las preguntas planteadas por la reportera Sandy González, acreditada por el Canal 5 TV y Los periodistas del Sur -también de Quintana Roo., quienes aseguraron ante el Presidente que pesan sobre el fiscal acusaciones de corrupción e incompetencia.

Según la youtuber, las pruebas que presentó la comunicadora fueron fabricadas.

” Presidente, escuchamos con atención a una reportera que con pruebas fabricadas irresponsablemente vino hasta aquí a decir cosas que parecieran verdad; sin embargo, estaban llenas de mentiras”, soltó.

“¿Cómo podemos venir los reporteros a denunciar o exhibir personas por dinero ocupando este recinto no para bien de la sociedad ni de la nación y menos de la transformación del país, sino con fines económicos o personales?”, agrega.

NO ES LA PRIMERA VEZ

El año pasado, en agosto, se dio a conocer que políticos, empresarios y representantes de medios de comunicación han ofrecido pagos por realizar preguntas en las conferencias matutinas del Presidente.

La youtuber, empleada de Canal Once y directora del portal The México News, Meme Yamel, reveló que ella misma recibió una propuesta para plantear un tema al Mandatario federal, a cambio de recibir 20 mil pesos.

En noviembre, el youtuber Raúl Hernández reveló que la Secretaría de Marina le había realizado pagos y ofrecimientos de recursos adicionales, si accedía a realizar algunos reportajes que eran del interés de la dependencia.

Además, en decenas de ocasiones el titular del sitio digital “El Barlovento” ha gestionado, desde las Mañaneras, diversas audiencias con el titular de la Semar, el almirante Rafael Ojeda.

SELECCIONAN A LOS QUE HARÁ PREGUNTAS

Eso de la famosa tómbola queda a deber, parece ser que no funciona, pues resulta que hay colegas que asistan de forma cotidiana a las conferencias matutinas del Presidente y nunca le dan la palabra para hacer preguntas.

Ha llegado el caso que en corto le reclaman a Ramírez que ya llevan dos semanas y nunca ha podido hacer una pregunta.

Ante tal cuestionamiento, y para llevar la fiesta en paz, los de Comunicación Social de Presidencia acceden y le dan la voz a los compañeros que llevan semanas sin poder preguntar.

Pero claro, repito, les dan la palabra, pero ya van aleccionados, pues ya saben qué preguntar.

En concreto: En las Mañaneras se da la censura, los chayotes y las preguntas a modo.

Esto no es nuevo, ni sorprende, pero que no mientan diciendo que es un ejercicio libre y democrático… ¡ah!, y que ya se acabó la corrupción, porque eso es más falso que un billete de 20 pesos elaborado en Tepito.