Edomex apuesta por la democracia

Alfredo del Mazo y actores políticos firman el Acuerdo de Integridad Electoral * “Hay que dejar la puerta abierta”, y “sí, lo vamos a revisar”, expresa el Presidente AMLO sobre la petición del ‘Chapo’ Guzmán

GALIO GUERRA

Amigos, es un gusto comprobar, una vez más, que en el Estado de México la apuesta es por la democracia y la legalidad. Prueba de ello es el convenio que, a iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), convoca -en nombre de la democracia- a los actores institucionales, políticos y ciudadanos a garantizar que el proceso electoral para renovar la gubernatura estatal se organice en forma profesional, imparcial y transparente.

Fue un gran aliciente observar cómo el gobernador Alfredo del Mazo Maza y actores políticos y sociales del Edomex firmaron el Acuerdo de Integridad Electoral para las elecciones a la gubernatura en junio de este año.

Miren amigos, vayamos con calma, y es que Del Mazo Maza enfatizó que este acuerdo plantea respetar (obviamente) las leyes electorales y los principios de voto universal y equidad política, conducir el proceso con apego a los derechos civiles y políticos de la población y garantizar que se organice en forma profesional, imparcial y transparente.

Y saben qué es lo sustantivo de este convenio, que fue signado por autoridades electorales del estado y dirigentes de partidos políticos en la entidad, quienes se comprometieron a mantener la neutralidad y respeto a la voluntad y la preferencia ciudadana, asegurar la paridad constitucional y rechazar la violencia política de género en la contienda electoral de este año.

Sin lugar a dudas, estimados amigos, estamos siendo convocados a atestiguar una justa electoral que dará certeza y seguridad a la sociedad mexiquense que el próximo 4 de junio acudirá a las urnas a emitir su voto para la renovación, cómo comentábamos líneas arriba, de la gubernatura del Estado de México.

Del Mazo Maza, estimados amigos, garantizó que se compromete a atender a instituciones electorales, partidos políticos y organizaciones ciudadanas, con apertura y generar las condiciones necesarias para que den certeza a la voluntad ciudadana, así como el respeto a este importante proceso para el Estado de México y para el país.

Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del TEPJF, señaló que el convenio contiene doce acuerdos, entre los que destacan (cómo debe ser) garantizar el respeto a las leyes electorales y a los principios de voto universal y equidad política; conducir el proceso con apego a los derechos civiles y políticos de la población; construir a través de acciones que reafirmen la legitimidad y la transparencia de las instituciones y los resultados electorales; mantener la neutralidad y respeto a la voluntad y preferencia ciudadana; asegurar la paridad constitucional y rechazar la violencia política de género.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Consejo General del INE, celebró la firma de este acuerdo que impulsa la integridad en las elecciones, con la presencia de los representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la entidad, de los partidos políticos, así como de las autoridades electorales, locales y federales.

También subrayó la importancia de la integridad electoral para la gobernabilidad democrática que surja de las urnas y de la paz pública que forma parte del sistema electoral y democrático.

El magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, aseguró que en México se ha construido un régimen para garantizar elecciones libres, limpias, transparentes y competitivas, pero aún persisten las malas prácticas que afectan la integridad electoral y que preocupan a la ciudadanía, situación que limita la efectividad y legitimidad de la democracia.

Sin embargo, el Tribunal Electoral ha trazado un nuevo rumbo para garantizar la libertad de las y los votantes, estableciendo criterios más firmes para combatir estas malas prácticas, afirmó.

Por su parte, Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), recalcó la relevancia de la conjunción de las fuerzas políticas de la entidad en torno a un objetivo común: lograr una elección ejemplar que alcance niveles óptimos de integridad electoral.

Resaltó que lo importante de este acuerdo es garantizar a la sociedad mexiquenses un voto libre, independiente de su sexo, lugar de residencia, edad, etnia o condición de discapacidad, por lo que, confió en que serán las preferencias políticas de la ciudadanía las que determinen la próxima gubernatura estatal.

Acompañada por los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), los magistrados Martha Patricia Tovar Pescador, Raúl Flores Bernal y Víctor Pasquel Fuentes, la presidenta de este organismo, Leticia Victoria Tavira, celebró la firma de este acuerdo, el cual consideró de suma importancia para garantizar que se lleve de forma correcta el proceso electoral donde participarán cerca de 12.5 millones de mexiquenses.

AMLO ABOGA, UNA VEZ MÁS, POR ‘EL CHAPO’, PERDÓN, POR EL SEÑOR JOAQUÍN GUZMÁN LOERA

Hay un viejo dicho que refería más o menos que si Franz Kafka hubiera nacido en México habría sido un escritor costumbrista. Y es que (como decía el genial Paco Malgesto) “oiga usted” hay declaraciones que todavía nos causan un tanto de sorpresa, aun sabiendo de quien vienen.

Esta semana se presentó en el noticiero matutino del periodista Ciro Gómez Leyva el abogado José Refugio Rodríguez, representante de “El Chapo” Guzmán, quien refirió que el pasado 10 de enero presentó una solicitud al embajador de México en EU, Esteban Moctezuma, para que su cliente sea repatriado a México ya que, según él, la extradición a Estados Unidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se había dado (según él) de manera ilegal.

El defensor Rodríguez, sí el mismo que le prometió completa seguridad al “Presidente de todos los mexicanos” Andrés Manuel López Obrador, señaló que su cliente (“El Chapo”) sufría de condiciones inhumanas en una celda de dos por dos metros y que (pobrecito), cuando lo sacaban al patio, casi nunca le daba el sol.

Nos platicó, en vivo a todo color y en 4K, el inenarrable sufrimiento del excapo del Cártel de Sinaloa, a quien autoridades carcelarias de EU prefirieron sacarle una muela a tratársela para que ya no se quejara.

Oh, dioses de todos los dioses, no bien supo lo anterior el paladín de los “abrazos y no balazos” y de “hay que respetar a los delincuentes porque también son seres humanos”, de inmediato dio una más de sus disparatadas declaraciones y -pese a que el canciller Marcelo Ebrard dijo que lo del narco ya era cosa juzgada y sentenciada, López salió con que “hay que dejar la puerta abierta” porque el principio de los derechos humanos es la vida, y ésta se le tiene que garantizar a todos. ¡Qué cosa!

En su Mañanera del miércoles López Obrador afirmó que su gobierno analizará la solicitud del “Chapo” para ser trasladado a nuestro país a cumplir su condena.

“Hay que dejar la puerta abierta”, y “sí, lo vamos a revisar”, dijo el señor López porque el sanguinario narcotraficante se quejó que en la prisión de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, donde está recluido, sufre tortura sicológica y se encuentra en condiciones degradantes.

Dios, había que verlo, casi lloraba el dueño de Morena.

Estaba a punto del llanto como cuando la Debayle anunció la muerte de la reina inglesa.

Es bueno tengamos un Presidente que entiende que la base fundamental de los derechos humanos es la vida para que les explique su preocupación a familiares de los asesinados por órdenes del excapo y a quienes han visto menguar sus vidas por culpa de las drogas que trafica el Cártel de Sinaloa.

Cabe recordar que hace unos siete años la revista especializada “Forbes” calculaba la fortuna del padre de los “Chapitos”, entre ellos el recién capturado Ovidio Guzmán, en algo así como mil millones de dólares.

Pero también calculaba, en aquel entonces, en setenta mil las personas asesinadas por el Cártel de Sinaloa, o sea, por órdenes directas o por propia mano de don Joaquín Guzmán Loera.

“Secuestros, asesinatos, decapitaciones, contadas por miles a manos de sus escuadrones de la muerte. Un imperio implacable del miedo para hacer intocable al narco de los narcos”, apuntó RTVE Noticias.