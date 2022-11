De cotorreo el ‘acarreo’

Al Presidente AMLO se le hace bolas el engrudo * Quiere la 4T una “verdad a modo” en el caso Ayotzinapa y sus funcionarios, ineptos y omisos, nomás no dan una y sigue vigente la ‘verdad histórica’ de Jesús Murillo Karam

GALIO GUERRA

Una vez más, al Presidente Andrés Manuel López Obrador se le hizo bolas el engrudo. Y todo es culpa de sus adversarios. La realidad lo boicotea a cada instante. Quiere una “verdad a modo” en el caso Ayotzinapa y sus funcionarios, ineptos y omisos, nomás no dan una.

Es triste lo que pasa porque en su afán por convertirse en un dictadorcillo ensucia, enloda y desacredita a quienes laboran con él.

Tal es el caso del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien con tal de no enfadar a su jefe máximo presentó una conclusión diferente, paralela a la verdad histórica de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

Para empezar, aquella frase del exprocurador Jesús Murillo Karam de “verdad histórica” provocó más sarcasmo que seriedad, pues estudiosos del derecho decían que se tenía que referir mejor a una “verdad legal” pero, bueno, dejémosle eso a los letrados, a los versados, no a este pobre bardo con dislexia verbal y deterioro cognitivo.

Les decía, pues, que López Obrador prometió daría respuesta a los deudos de los 43 estudiantes desaparecidos, y ésta llegó casi al término de su cuarto año de gobierno, y ha sido más desacreditado que la del hidalguense, por cierto recluido en el penal norte, postrado por enfermedades.

No bien presentó Encinas sus conclusiones cuando éstas empezaron a derrumbarse por una serie de yerros de varios subprocuradores de la Fiscalía General de la República, quienes han demostrado tener uno por ciento de efectividad, pero 99 por ciento de lealtad al propietario de Movimiento Regeneración Nacional.

Miren, la carta fuerte de Encinas era una serie de capturas de pantalla que, supuestamente, muestran conversaciones de líderes de delincuentes, pero, oh santa inocencia, no fueron certificadas por ninguna autoridad correspondiente y, al parecer, a Encinas y su gente los engañaron con espejitos.

Se dijo que habría casi noventa órdenes de aprehensión contra militares, pero éstas misteriosamente bajaron a poco más de veinte y no implicaba a ningún alto mando.

Por esta causa se dijo, y el propio López Obrador confirmó, renunció Omar Gómez Trejo, el fiscal encargado del caso. A él, tristemente, lo relevaron con subprocuradores carentes de conocimiento, pero llenos de ganas y repletos de lealtad.

Hace unos días Encinas Rodríguez aceptó en entrevista con The New York Times que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real. Lo que comentábamos líneas arriba.

“Hay unos que hemos desechado”, dijo. “No tienen elementos suficientes para acreditarse”. Encinas admitió que la fuente que brindó los mensajes podría haberlos fabricado. “Todo es posible”, dijo. “El 100 por ciento seguro en esto no existe”.

De inmediato su jefe nato, López Obrador, salió en su defensa y, como siempre que se trata de los suyos, sacó el temario de siempre para decir que confiaba en el subsecretario porque es un “hombre íntegro, honesto…”

Aunque días después de la publicación de TNYT Encinas la negó, había aceptado “Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”.

El New York Times lo consignó así: “una comisión de la verdad que confió en pruebas sin sustento y una investigación penal que privó a la fiscalía de sospechosos clave”.

Para acabar de confeccionar la “tormenta perfecta”, esta semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señaló como inconsistente el informe de la Comisión para la Verdad.

Los expertos del GIEI aseguraron que no se puede garantizar la veracidad de los 467 pantallazos presentados como evidencia.

Con nota de Rivelino Rueda “El Sol de México” señaló que los integrantes del Grupo resolvieron que el informe presentado por Encinas “es inconsistente y no puede ser considerado como evidencia como tal”.

Prácticamente, los integrantes del GIEI apuntaron que las inconsistencias presentadas “deben ser sujetas a una investigación por la forma en la que fueron obtenidas”.

O sea, es una tras otra, tratan de desacreditar la “verdad histórica” de Peña y presentan un compendio de mentiras e inconsistencias.

Los mentados pantallazos presentarían, se supone, conversaciones entre presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala y Cocula, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde se dio la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, apunta la nota de ESDM, esto “lleva a un enorme malestar y pérdida de confianza”.

En fin, es una tras otra. Cuando se anteponen intereses personales a promesas difíciles de cumplir la brutal realidad se encarga de ponernos los pies en la tierra.

LLEGÓ LA HORA DE DEFENDER AL ESTADO DE MEXICO: ALEJANDRA DEL MORAL

Al asistir al “Primer Informe Legislativo y de Gestión Social” de la diputada local, Paola Jiménez Hernández, el presidente del CDE del PRI en el Estado de México, Eric Sevilla, y la coordinadora por la Defensa del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, coincidieron en que es tiempo de defender al Estado de México, ya que la defensa del país pasará por territorio mexiquense.

“Es hora de que la defensa del país pase por el Estado de México y en nuestras manos está ser nuevamente la vanguardia para el país”, dejó en claro Eric Sevilla al destacar que la Coordinación de Alejandra Del Moral Vela será el mayor activo del priísmo mexiquense.

Sostuvo que para los priistas es tiempo de encabezar la defensa de los valores, aspiraciones y propósitos de vida. “En este suelo se vale volver a soñar, nadie nos ha regalado nada, por lo que no permitiremos que nadie nos los quite”, agregó.

Ante la coordinadora por la Defensa del Estado de México del CDE del PRI, Eric Sevilla manifestó que es tiempo de alzar la mira para crear la mejor versión que se quiere del Estado de México y “defenderlo hoy más que nunca de las asechanzas de este tiempo, es momento de reconciliar y reconstruir”, puntualizó.

Alejandra Del Moral enfatizó que es tiempo de defender al Estado de México y a sus familias y, con ello, sus empleos, la estabilidad política, la economía, la paz social, así como a las instituciones y el desarrollo democrático.

Expresó que el PRI se alista para la batalla, por lo que es un tiempo que no solo requiere de todos y de todas, sino que demanda sacar lo mejor de nosotros.

“Será una batalla de todo por el todo. Batalla que ustedes conocen bien.

“Llegó la hora de defender al Estado de México. Llegó la hora de defender a las familias mexiquenses. Llegó la hora de defender los empleos creados, la paz social, la estabilidad política, el dinamismo de nuestra economía, el avance de las mujeres y de los jóvenes, el futuro de los niños y de las niñas.

“Llegó el momento de defender nuestras libertades, las instituciones, el desarrollo de los jóvenes y el desarrollo democrático de nuestro estado, nuestra gran pluralidad y la concordia política de todos los mexiquenses. Es tiempo que no solo requiere a todas y todos, es tiempo que requiere de todas y de todos, lo digo con absoluta convicción y lo digo con absoluto corazón, esta va por nuestros hijos, va por nuestras familias y va por el territorio mexiquense que hemos trabajado y construido”, afirmó.

La coordinadora por la Defensa del Estado de México señaló que el PRI es un partido comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, que da resultados legislativos y de gobierno.

Alejandra Del Moral indicó que los priistas saben trabajar en equipo, son incluyentes y marchan juntos por el bien de las familias mexiquenses.

Manifestó que la responsabilidad que tiene como coordinadora por la Defensa del Estado de México la entiende como un reconocimiento a la base militante “que es la que me ha formado, la que me ha hecho crecer en política, la que me ha alentado, la que sale y toca las puertas, la que sale y aguanta las descalificaciones, pero una base militante que jamás se cansa y que jamás desconoce los colores de su partido”.

Sostuvo que se entregarán buenas cuentas y que juntos enfrentarán el reto que tienen por delante para alcanzar la meta como se consiguió en 2017 y en 2021, en dónde se logró, junto con la coalición “medio millón de votos más que los de nuestros adversarios. Y en el futuro lo vamos a hacer todas y todos juntos, unidas y unidos marchando en una misma dirección y marchando con la misma intensidad”.

Agregó que las prioridades del PRI son el caminar los 125 municipios mexiquenses con la militancia, para dialogar con ella, escucharla, entenderla y atender su sentir, además de fortalecer y robustecer los sectores y organizaciones.

También, dijo, se construirá una alianza ganadora, plural, propositiva, “que destaque nuestras coincidencias, con una agenda en favor de los mexiquenses y siempre buscando el bienestar de las familias mexiquenses”.

“Vamos a caminar cada una de las calles, porque miedo no les tenemos, y respeto tendrán que tenerlo cuando nosotros estemos listos para presentarnos para lo que viene, y preparando todos los ejércitos para lo que viene”, expresó.

CNDH, INJERENCISTA, VIOLA LA LEY CON PRESIDENTA OMISA Y SUMISA

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido tomada por una serie de funcionarios que no tienen la menor idea de para qué están ahí, empezando por su presidenta Rosario Piedra Ibarra, cuyo mayor logro es ser hermana de un guerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre y de una activista política.

Ante la ola de feminicidios en el país ha sido omisa. Ni una sola recomendación a alguno de los tres niveles de gobierno.

Y ni qué hablar de la huelga del sexenio, precisamente en una empresa del gobierno federal, la agencia de noticias Notimex que, estando en manos de una incondicional del señor Presidente de todos los mexicanos, se ha encargado, como todos los de su calaña, en destruir todo lo que tocan.

Al amparo de la noche, el pasado domingo, la desprestigiada y devaluada CNDH emitió una recomendación contra el Instituto Nacional Electoral por presuntos asuntos de mediados del siglo pasado, y por lo cual “recomendaba” la inmediata transformación del INE y la revocación de sus consejeros.

Tal recomendación levantó ipso facto un alud de reacciones contrarias, siendo la más significativa la de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que la consideró regresiva y que atenta contra la democracia.

Nada más cuatro días tardó la señora encargada de la CNDH en responder a esa serie de reacciones adversas.

Desmintió que haya utilizado la recomendación 46/2022 para criticar al Instituto Nacional Electoral y señaló que su documento no hace referencia a procesos electorales específicos, sino a temas de administración y política pública, y antes bien promueve su fortalecimiento mediante la afirmación de su independencia de cualquier grupo partidista, económico o social, y de su identificación y empatía con el pueblo de México.

Empero, el INE exigió al organismo de Rosario Piedra Ibarra que no intervenga en asuntos electorales.

Lorenzo Córdova, titular del INE, ha entablado una serie de enfrentamientos con Piedra Ibarra, a la que considera un personero, un títere en las manos de alguien más.

“El INE hace referencia al Artículo 102 […] que advierte que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales, por lo que la CNDH tiene prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral”, apuntó el Instituto en un comunicado como respuesta a la recomendación de la señora Piedra.

“El INE agradece que la CNDH atienda a sus responsabilidades, así como el Instituto atiende y seguirá atendiendo los derechos político-electorales cabalmente y la ciudadanía será quien se lo reclame”, concluyó el comunicado.

SALARIO ROSA AYUDA A LAS MUJERES A GENERAR MÁS INGRESOS PARA SU FAMILIA: ALFREDO DEL MAZO

Además de ser un reconocimiento por la labor que realizan las mujeres los 356 días del año para sacar adelante a sus familias, el Salario Rosa es un apoyo que brinda capacitaciones a las amas de casa a fin de que puedan emprender algún negocio que les permita llevar más ingresos a sus hogares, señaló el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza.

“De la mano del Salario Rosa, además de reconocer a las mujeres y a las amas de casa, además de que es un apoyo económico, que les va a llegar a partir de este momento, y de aquí para adelante, también con el Salario Rosa tenemos muchas capacitaciones que les pueden ayudar a aprender cosas nuevas, aprender algún oficio, algún arte, a continuar sus estudios.

“Quien quiere continuar con sus estudios, por ejemplo, de la mano del Salario Rosa lo hacemos, a impulsar proyectos productivos, se trata de que ustedes puedan generar más ingresos para su familia y de la mano del Salario Rosa les ayudamos a esta capacitación”, afirmó.

En la Universidad Politécnica del Valle de México, donde se reunieron más de 2 mil 200 mujeres de diferentes municipios para sumarse al programa, el cual ya cuenta con más de 590 mil beneficiarias, el mandatario estatal detalló que del total de mujeres que han recibido el apoyo ocho de cada 10 han tomado capacitaciones en algún arte y oficio, lo que demuestra que siempre buscan oportunidades para salir adelante.

Recordó que el Salario Rosa nació hace cinco años para reconocer el trabajo que realizan las amas de casa todos los días sin descanso, el cual no siempre es agradecido y valorado, a pesar de que siempre están presentes con gran entrega para apoyar a sus hijos, padres y esposos.

“Primero reconocer el gran trabajo que hacen, el esfuerzo que hacen todos los días, es un reconocimiento a su labor, a su trabajo; segundo, para que ustedes pudieran contar con un ingreso para su familia, que, por cierto, siempre que se recibe algún apoyo, algún programa, pues siempre se agradece, siempre se reconoce, pero ahora que venimos de años más complicados donde se han perdido empleos, donde han cerrado negocios, pues hoy más que nunca, un apoyo como estos, pues se agradece y se reconoce porque ayuda mucho a la familia”, puntualizó.

Acompañado de Aidé Flores Delgado, encargada de la Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social, el Ejecutivo estatal comentó que las mujeres son el pilar de las familias, porque cuando a alguien se les ofrece algo, ellas siempre están presentes para apoyar a sus hijos y es por eso que deben ser las principales en cuidar de su salud.

En este sentido, invitó a las mujeres a hacer uso de su tarjeta para realizarse una mastografía gratuita, estudio que las ayuda a prevenir el cáncer de mama o a detectarlo de manera temprana.

“Es importante que ustedes, cuando menos una vez al año, vayan a hacerse una mastografía, para que puedan prevenir, además de la autoexploración que tiene que hacer de manera cotidiana, para que puedan prevenir, y de la mano del Salario rosa, las invitamos a que vayan a sus centros de salud más cercanos, para que se hagan de manera gratuita una mastografía y puedan con eso prevenir.

“Y si tienen la necesidad de atenderse, que podamos acompañarlas, de la mano de Salario rosa las acompañamos para apoyarles a vencer, esa enfermedad, que es un gran reto para las mujeres, y que es parte de lo que apoyamos en Salario Rosa”, sostuvo.