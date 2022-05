¡Todo listo para el Tecate Emblema 2022!

Toda una mamacita: tiene un niño de 9 años * Al estilo Enrique Iglesias, esta bella modelo colombiana ya tuvo su experiencia religiosa, pues Dios le dio una segunda oportunidad de vida

Esta bella modelo, de 29 años de edad, aunque usted no lo crea, es toda una ¡mamacita!, pues tiene un niño bien monito de 9 años de edad.

Sophye está al día, se prepara de forma cotidiana y es una chica plurifuncional: psicóloga, actriz, modelo, presentadora, comerciante y un testimonio divino.

Natalia Sophia Escobar Loaiza, su nombre real, nacida en Medellín, Colombia, es una fiel viviente de que existen las segundas oportunidades y nos platica su experiencia.

“Hace menos de 6 meses no sólo vi, sentí estar completamente del otro lado, pero Dios me dio otra oportunidad para regresar a hacer esas cosas que aún me quedan por vivir.

“Vi mi vida pasar en unas horas, vi mis errores, defectos, las situaciones difíciles y todo eso que estuve haciendo mal por tantos años.

“En este momento estoy reivindicándome con la vida, con Dios, conmigo misma y con las personas que quiero”.

—Debe ser una lección divina.

“Déjame decirte que soy de temperamento fuerte y eso me ha costado un montón. En mi Instagram, @sophy_escobar, les cuento toda la historia de la segunda oportunidad y créanme que es un testimonio totalmente bonito y enriquecedor. Ese video justo me pidió ese duro de arriba (Dios) que lo hiciera para muchas que lo van a necesitar para hacer un cambio rotundo en su vida.

“Mientras lo pueden ver, les adelanto estas 4 frases que Dios me regalo para todos ustedes: ‘Me desperté volví a vivir; gracias; ¡ya! y cambio de vida”.

—No has sido constante Sophye.

“Qué bien lo sabes, eh, pero así es, he sido intermitente con mi carrera como actriz, modelo y presentadora por desenfocarme por momentos, pero por qué no un 2022 con un regreso definitivo, por ejemplo, para retomar como actriz.

“Me encantaría tener un papel en TV de la más mala y perversa, que todo el mundo odie y ame a la vez, o de la peladita que da pesar de lo bobita, jajajajajajajaja, soy de extremos.

“Y aunque se me han presentado buenas oportunidades, siento que quiero y necesito más… yo creo que todos siempre queremos un poquito más ¿o ustedes no?”.

—Con tu experiencia divina, ¿te sientes más espiritual?

“Tengo una conexión especial con Dios, la Virgen y los ángeles, y ellos me guían y me avisan por dónde es que debo ir y por dónde no mirar.

“Amo las personas que teman de Dios y lo amen por sobre todas las cosas. Las personas positivas al 2000%, leales, descomplicadas, desinteresadas, que se presten pa’ lo que sea, que no esperen nada a cambio y que lo dejen todo en la cancha haciendo cualquier cosa en la vida”.

—¿Qué te molesta?

“Me cae mal la gente hipócrita, esas personas no pertenecerán a mi círculo, jajaja, mentiras, pero sí me molesta un poquis.

“Me enoja y me saca de mis casillas la gente traicionera, los que te sonríen, pero sabes que esa sonrisa lleva veneno, los que quieren sacar provecho de todo, los que piensan que son tan sabelotodo… que les falta decir que tienen el Whatsapp de Dios y que hablan con él por ese medio; los que hacen sentir menos a un empleado; los malagradecidos y los que no valoran nada por mucho o poco que se les brinde”.

—¿Qué te encanta?

“Es pregunta seria o es albur, jajajajajajajajajaj, perdón José, pero ya en serio te digo que me encanta la soledad, sería una Ermitaña feliz, creo que podría vivir en una finca de 10 hectáreas y sola, jajajajajajajajajajaja, pero tengo mis momentos en los que digo ‘¡qué rico una reunión con 30 familiares’, aunque creo que no la he tenido así”.

—¿Has sufrido por amor?

“Claro que sí, José, soy una persona normal, claro que he llorado, sufrido por amor y falsas amistades. pero pese a todo eso yo sigo creyendo en el amor porque aún quedamos más de las buenas.

—Gracias por tu espacio Sophye.

“Gracias a ti, a la revista IMPACTO y un saludo y muchos besos a todos los mexicanos”.

Cabe señalar que esta sensual modelo forma parte de la agencia In Models Group (@inmodelsgroup), bajo el liderazgo de Sandro Díaz.