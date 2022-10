Solo Yesica Narváez seduce a la pupila masculina

Una modelo colombiana poseedora de un cuerpo escultural * Me gusta pasear, me encanta viajar, conocer el mundo y sus culturas, expresa la sexy joven de Antioquia

JOVIRA

Yesica Narváez posee un cuerpo escultural que en donde quiera que camine atrae y seduce a la pupila masculina.

Es una mujer apasionada, modelo y le gusta lo que hace, por lo que siempre ve el lado positivo de lo negativo.

Tiene una gran trayectoria en el mundo de la moda y del glamour de las pasarelas y de los concursos de belleza, situación que le ha servido para tener fortaleza y carácter y sobreponerse ante cualquier adversidad.

Pero ya entrados en materia, a lo que truje chencha con unas preguntitas a la sensual Narváez.

—¿Nombre y dónde naciste?

“Soy Yesica Narváez y nací en el Carmen de Viboral, en Antioquia, en 1986”.

—¿Medidas?

“Mis medidas son 88-62-95 y me siento superbién”.

—¿Qué te gusta hacer?

“Soy hija única, una mujer apasionada por mi trabajo, me encanta modelar, lo disfruto y espero hacerlo hasta cuando Dios me lo permita, no compito, pero sí conmigo misma”.

—¿Qué virtudes consideras tener?

“Ummm, soy leal, extrovertida y muy fuerte, siempre trato de pensar positivo ante cualquiera situación”.

—¿Alguna debilidad?

“Soy amante de los animales, pero mi debilidad definitivamente son los gatos”.

—¿Comida preferida?

“Sin duda que mi comida preferida es el sushi, pero me considero una chica fit-fat, jajajajajajajaja. Amo entrenar, pero el plan de películas crispetas y hamburguesas están en mi lista de alimentos favoritos”.

—¿Tu delirio?

“Ah, sin duda que pasear, me encanta viajar, conocer el mundo y sus culturas”.

—¿Hombre ideal?

“Amo un hombre romántico, caballeroso, que sienta admiración por él, alegre, que siempre me saque carcajadas”.

—¿Qué te disgusta de un hombre?

“Me molesta, me enferma y me pone fúrica que sea mentiroso, egoísta y desatento”.

—¿Color favorito?

“Mi color preferido es el negro”.

—¿Tu sueño?

“Desde muy pequeña soñaba con ser modelo y al tener la mayoría de edad me trasladé a Bogotá, en donde empecé mi trayectoria; trabajé con diferentes marcas haciendo algunos catálogos de ropa, fajas, zapatos, pero uno de mis fuertes era la ropa interior y vestidos de baño”.

—Tienes una gran trayectoria.

“Claro, José. En el 2009 participé en Las Bahamas en el Reinado Miss American Dreams representando a Colombia.

En 2012 concursé en otro reinado Swimsuitusa Internacional. Fui chica gol Caracol, imagen del aguardiente venado en Guatemala, imagen por dos años del calendario franco.

“En 2011 fui portada de la revista Playboy. Salí en algunos comerciales. Participé en el programa Jose Match en Argentina”.

—¿México?

“Me encanta tu país, 6 años atrás me trasladé para la Ciudad de México a vivir por algunos años dedicándome a otras cosas y dos años atrás estuve en Malta, Europa, estudiando inglés, pues había parado mi trabajo como modelo.

—¿Colombia?

“Ahora estoy de nuevo en mi país, más recargada que nunca, también estoy enfocada en @3milagrosperfumeria y con muchos proyectos en mente, y todo siempre de la mano de Dios”.

—Muchas gracias por la charla Yesica.

“Gracias a ti José, mi agradecimiento a la Revista IMPACTO por la oportunidad de platicar y un beso muy cariñoso a todos los lectores mexicanos”.

Por todo esto y más, la sexy Yesica Narváez es La Bella de la edición de IMPACTO de esta semana.