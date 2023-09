¡Policías agreden a Rodrigo Fragoso!

Forma parte del próximo álbum número 16 de la banda, ‘Danse Macabre’ * A la venta el 27 de octubre

KARLA GARCÍA

Duran Duran lanza su nuevo single “Black Moonlight”, extraído de su próximo álbum Danse Macabre, que saldrá a la venta el 27 de octubre en Tape Modern a través de BMG y que puede reservarse aquí.

‘Black Moonlight’ es la segunda de las tres nuevas canciones incluidas en el álbum Danse Macabre, y en ella Duran Duran se reúne con su viejo amigo y colaborador Nile Rodgers en una muestra atemporal de glamour dance-rock.

Impulsada por una línea de bajo instantáneamente pegadiza y un gancho de guitarra contagioso, mientras los sintetizadores de Nick Rhodes suenan como sacados directamente de una película de terror de serie B de los años sesenta, la canción también cuenta con la participación del antiguo miembro de la banda Andy Taylor a la guitarra.

Hablando de “Black Moonlight”, el teclista Nick Rhodes dijo: “Nile Rogers es una fuerza de la naturaleza. Cuando entramos en una habitación, empezamos a tocar y se produce la magia. Nile siempre dice que CHIC es su primera banda y Duran Duran la segunda. Desde el punto de vista temático, personalmente prefiero la luna al sol. Simon cogió la idea y corrió con ella”.

Simon Le Bon explica: “Black Moonlight es la clásica colaboración entre Duran Duran y Nile Rodgers. Cuando Nile empezó a tocar la guitarra en el estudio, nos inspiró a todos con su riff, y la canción se escribió sola”.

“Black Moonlight” sigue a la canción que da título al disco, “Danse Macabre”, calificada por el Sunday Times Culture como que cumple todos los requisitos de Duran.

El asombroso video oficial musical cobró vida con el director creativo Linc Gasking, mostrando técnicas vanguardistas basadas en IA en una obra maestra de animación en 3D que, en épocas anteriores, habría exigido un equipo entero, más de un año y un presupuesto considerable para su producción. La revista Rolling Stone describió el video como un “gran éxito”.

Catalizada por una actuación especial en directo que Duran Duran grabó en Las Vegas el 31 de octubre del año pasado, Danse Macabre es la banda sonora de su fiesta de Halloween definitiva.

A lo largo de 13 temas, la banda desentierra brillantes melodías de la oscuridad, hilvanando nuevas canciones, versiones temáticas y nuevas reinterpretaciones de sus propios clásicos “espeluznantes”.

Además de Nile Rodgers, el álbum incluye más colaboraciones especiales con Andy Taylor y Warren Cuccurullo, antiguos miembros de Duran Duran, Victoria De Angelis de Måneskin, y los productores Josh Blair y Mr Hudson.

Danse Macabre llega en medio de un ajetreado año de actividad en directo, en el que Duran Duran ya ha agotado las entradas para sus actuaciones en estadios de todo el Reino Unido e Irlanda.

BUENAS CRÍTICAS

Las actuaciones fueron recibidas con entusiasmo, calificadas de “estatus de realeza” por The Times, “decadentes y bombásticas” por The Telegraph, “una actuación de primera clase y dominante” por CLASH, “alegres” por The Sun, “tesoros nacionales” por The Spectator, mientras que el Mail On Sunday confirmó que “sus encantos no han cambiado”.

El grupo continúa con su gira Future Past por Norteamérica en agosto y septiembre, en la que siguen llegando críticas muy favorables, como la de Dallas Voice, que elogia al grupo por sonar “tan fresco como hace décadas”.

Mercury News señaló que al final de su actuación “dejaron a los miles de apasionados fans clamando por más”.

Boca Raton Tribune señaló que “Duran Duran cumplió, sonando mejor que nunca”, mientras que Tampa Bay Times exclamó: “Su actuación en directo sigue pareciendo un vídeo musical que quieres ver una y otra vez”.